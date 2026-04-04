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El día en que Steven Spielberg se emocionó hasta las lágrimas con Abraham Lincoln: “Tuve que abandonar”

El director vivió uno de los momentos más intensos de su carrera al presenciar la interpretación de Daniel Day-Lewis, una experiencia que lo llevó a retirarse del set superado por la emoción

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La interpretación de Daniel Day-Lewis en Lincoln conmovió a Steven Spielberg hasta las lágrimas (YouTube)

Steven Spielberg confesó en una entrevista que una escena durante el rodaje de Lincoln (2012) lo conmovió hasta las lágrimas debido a la interpretación de Daniel Day-Lewis. La experiencia fue tan intensa que el propio actor, al notar la emoción del director, se acercó para consolarlo en el set.

Aquello ocurrió en una de las secuencias más relevantes del largometraje, en la que Abraham Lincoln, interpretado por Day-Lewis, intenta persuadir a su gabinete sobre la urgencia de aprobar la decimotercera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La conjugación de precisión técnica y alta carga dramática marcó tanto a Spielberg como al elenco en ese momento.

Durante el desarrollo de esta secuencia, el presidente Lincoln apela a su gabinete en torno a un debate crucial. La reacción emocional de Spielberg ante la actuación del actor británico fue inmediata: abandonó el plató, lo que provocó que Day-Lewis, al percatarse de la ausencia del director, lo buscara y le ofreciera un gesto de apoyo.

El rodaje de Lincoln y la escena clave

En el pódcast especializado en cine The Big Picture, presentado por Sean Fennessey, Spielberg detalló cómo se construyó la escena. El director describió el uso de dos tomas en movimiento: una de ellas comienza al final de la mesa y avanza lentamente durante un discurso de cuatro minutos, cerrando con un enfoque al Secretario de Estado William Seward, interpretado por David Strathairn.

“Al final de esa escena, en la primera toma, tuve que abandonar el plató”, recordó el director Steven Spielberg sobre uno de los momentos más intensos del rodaje; mientras tanto, Daniel Day-Lewis, al notar su ausencia, lo buscó en el set llamándolo por su apodo, “Skipper”, sin saber que el realizador se había retirado a otra habitación, profundamente conmovido y entre lágrimas.

La reacción de Day-Lewis fue directa: lo buscó y, manteniéndose en personaje, cruzó el set para acompañarlo. “El señor Lincoln entró en la habitación, me vio, se sentó a mi lado y me abrazó”, rememoró Spielberg durante la entrevista.

Lincoln, estrenada en 2012, narra los esfuerzos finales de Abraham Lincoln para abolir la esclavitud en Estados Unidos (IMDb)
Lincoln, estrenada en 2012, narra los esfuerzos finales de Abraham Lincoln para abolir la esclavitud en Estados Unidos (IMDb)

Este episodio da cuenta de la intensidad que puede generarse en un rodaje cuando una interpretación alcanza este nivel de realismo y entrega. Aunque Daniel Day-Lewis solo ha colaborado una vez con Steven Spielberg para el filme Lincoln, este momento resultó determinante para ambos.

La trayectoria de Day-Lewis, ganador de tres premios Óscar, y su búsqueda del director para consolarlo, se volvió parte central del relato de Spielberg sobre la película. El vínculo profesional establecido en ese rodaje se destacó por ser una experiencia singular para el director.

La interpretación de Day-Lewis en Lincoln le valió su tercer premio Óscar y estableció un referente en la carrera de Spielberg (IMDb)
La interpretación de Day-Lewis en Lincoln le valió su tercer premio Óscar y estableció un referente en la carrera de Spielberg (IMDb)

La historia y repercusión de Lincoln

Lincoln se estrenó en 2012 y narra los últimos meses de vida del decimosexto presidente de Estados Unidos y su esfuerzo por abolir la esclavitud. La película fue nominada en numerosas categorías, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, aunque Spielberg no obtuvo ese galardón en esa edición.

La interpretación de Day-Lewis en Lincoln —película por la que el actor obtuvo su tercer Óscar— superó todas sus expectativas como director y estableció un parámetro singular en su carrera. La importancia de la secuencia queda registrada como uno de los instantes más comentados de la obra.

Más allá de su mérito fílmico, la escena se distingue por el nivel de conexión logrado entre dirección e interpretación y sigue citándose en el ámbito profesional de la industria.

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