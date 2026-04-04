Crimen y Justicia

Enfermero muerto en Palermo: el detalle de los medicamentos hospitalarios que había en el departamento

La víctima es Eduardo Bentancourt, un hombre de 44 años, quien fue hallado sin vida este viernes. En el lugar encontraron ampollas de propofol y fentanilo, entre otras. Se espera el resultado de la autopsia

Guardar
Encontraron muerto a un enfermero en Palermo
Las ampollas encontradas en el departamento del enfermero en Palermo

Eduardo Bentancourt, un enfermero de 44 años, fue hallado muerto este viernes en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró una importante cantidad de medicamentos de uso hospitalario.

La muerte del hombre y el hallazgo de las múltiples ampollas ocurrió en medio del escándalo que sacude al ámbito médico, que quedó pendiente a la causa que investiga el fallecimiento de un anestesista por sobredosis y unas fiestas privadas organizadas por profesionales de la salud donde se ofrecían anestésicos presuntamente robados del Hospital Italiano.

Si bien por el momento los investigadores tratan de establecer si los casos están relacionados, lo cierto es que las coincidencias son llamativas. Al menos en el tipo de medicamentos que encontraron en la vivienda del enfermero oriundo de Gualeguaychú.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, en el departamento -ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400-, los agentes de la Policía porteña se encontraron con Bentancourt sin signos vitales, sentado en una silla del comedor, con una jeringa usada a pocos metros y cuatro ampollas abiertas. Entre los elementos incautados, las autoridades también se llevaron tres teléfonos celulares, drogas de distinta índole y guantes de látex.

La lista de medicamentos hallados incluye propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, keterolac, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

En detalle, había 5 ampollas de propofol de 10 mg/ml, seis de lidocaína, al menos 15 de midazolam, al menos 10 de fentanilo, cuatro de haloperidol, 3 de diclofenac, 2 de metoclopramida, 2 de clonazepam, 2 de adrenalina y una de dexametasona.

Primer plano de Eduardo Bentancourt, un hombre con cabello oscuro y barba, mirando directamente a la cámara mientras sostiene un frasco de vidrio
Imagen de Eduardo Bentancourt, el enfermero encontrado sin vida en un departamento de Palermo, donde se hallaron ampollas de fentanilo, propofol, entre varias

El resto de los envases corresponden al resto de las drogas, cuyas cantidades exactas no fueron identificadas. En total, los frascos de drogas hospitalarias encontradas en el departamento de la víctima eran más de 50.

Si bien en la escena hay indicios de que el hombre se suministró (o le suministraron) medicamentos de manera endovenosa, y sospechan de una sobredosis, las fuentes consultadas por este medio indicaron que el resultado de la autopsia todavía no se conoce.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el viernes a la tarde, cuando la Policía de la Ciudad recibió un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que no respondía a los mensajes ni a los llamados de su familia desde hacía varios días.

La hermana del enfermero, que vive en Gualeguaychú, llegó al lugar después de varios días sin noticias de él. La mujer había intentado comunicarse desde el lunes pasado sin éxito.

Encontraron muerto a un enfermero en Palermo
Las ampollas de las sustancias fueron secuestradas por los investigadores

En el departamento también se presentó la locataria, quien entregó una copia de la llave para poder ingresar. Al abrir la puerta, los efectivos policiales encontraron al hombre sentado en una silla del comedor, sin signos vitales.

Entre la documentación secuestrada la policía se llevó tarjetas y documentos personales de Betancourt. Los objetos junto a las ampollas quedaron bajo resguardo para ser analizados en la causa, que quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo de fiscal Carlos Alberto Vasser.

Los familiares reconocieron al fallecido y la Policía investiga si el enfermero se encontraba solo en el momento de su muerte.

Bentancourt era oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos,y había llegado a la Ciudad de Buenos Aires hacía un mes en busca de trabajo.

Residía en un departamento ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 2400. Según su perfil en LinkedIn, cursó la carrera de enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, en su ciudad natal.

Temas Relacionados

EnfermeroPalermopropofolfentaniloPolicía de la CiudadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una fiscal investiga al padre de Agostina Páez por un video viral con alusiones a usura y narcotráfico

Por la grabación, en la que además imita los gestos racistas de su hija en Brasil, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero abrió una causa de oficio para determinar si el empresario cometió delito

Una fiscal investiga al padre de Agostina Páez por un video viral con alusiones a usura y narcotráfico

Todas las imágenes de la escena del crimen del rapero Mike Dee y un detalle desconocido que conmovió a los investigadores

Roberto Martín Alleruzzo fue hallado asesinado y enterrado en el patio de su casa de Morón. El estado en el que los investigadores encontraron la propiedad

Todas las imágenes de la escena del crimen del rapero Mike Dee y un detalle desconocido que conmovió a los investigadores

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Vedia al 2100 cuando la víctima, un ex policía, fue sorprendida por cuatro delincuentes. Buscan a tres cómplices que lograron escapar

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida

Cayó una pareja de dealers que vendía tusi al menudeo en General Rodríguez

El hombre fue aprehendido por la Policía bonaerense, mientras que la mujer fue notificada de la causa en su contra. Qué les secuestraron

Cayó una pareja de dealers que vendía tusi al menudeo en General Rodríguez

Múltiples allanamientos en la villa 21-24 por trata de personas y tenencia ilegal de armas: dos detenidos

Durante los procedimientos, en el barrio porteño de Barracas, se incautaron celulares, computadoras, dinero en efectivo y armas. Un hombre y una mujer quedaron a disposición de la justicia

Múltiples allanamientos en la villa 21-24 por trata de personas y tenencia ilegal de armas: dos detenidos
DEPORTES
Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna