Enfermero muerto en Palermo: el detalle de los medicamentos hospitalarios que había en el departamento

Las ampollas encontradas en el departamento del enfermero en Palermo

Eduardo Bentancourt, un enfermero de 44 años, fue hallado muerto este viernes en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró una importante cantidad de medicamentos de uso hospitalario.

La muerte del hombre y el hallazgo de las múltiples ampollas ocurrió en medio del escándalo que sacude al ámbito médico, que quedó pendiente a la causa que investiga el fallecimiento de un anestesista por sobredosis y unas fiestas privadas organizadas por profesionales de la salud donde se ofrecían anestésicos presuntamente robados del Hospital Italiano.

Si bien por el momento los investigadores tratan de establecer si los casos están relacionados, lo cierto es que las coincidencias son llamativas. Al menos en el tipo de medicamentos que encontraron en la vivienda del enfermero oriundo de Gualeguaychú.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, en el departamento -ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400-, los agentes de la Policía porteña se encontraron con Bentancourt sin signos vitales, sentado en una silla del comedor, con una jeringa usada a pocos metros y cuatro ampollas abiertas. Entre los elementos incautados, las autoridades también se llevaron tres teléfonos celulares, drogas de distinta índole y guantes de látex.

La lista de medicamentos hallados incluye propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, keterolac, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

En detalle, había 5 ampollas de propofol de 10 mg/ml, seis de lidocaína, al menos 15 de midazolam, al menos 10 de fentanilo, cuatro de haloperidol, 3 de diclofenac, 2 de metoclopramida, 2 de clonazepam, 2 de adrenalina y una de dexametasona.

Imagen de Eduardo Bentancourt, el enfermero encontrado sin vida en un departamento de Palermo, donde se hallaron ampollas de fentanilo, propofol, entre varias

El resto de los envases corresponden al resto de las drogas, cuyas cantidades exactas no fueron identificadas. En total, los frascos de drogas hospitalarias encontradas en el departamento de la víctima eran más de 50.

Si bien en la escena hay indicios de que el hombre se suministró (o le suministraron) medicamentos de manera endovenosa, y sospechan de una sobredosis, las fuentes consultadas por este medio indicaron que el resultado de la autopsia todavía no se conoce.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el viernes a la tarde, cuando la Policía de la Ciudad recibió un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que no respondía a los mensajes ni a los llamados de su familia desde hacía varios días.

La hermana del enfermero, que vive en Gualeguaychú, llegó al lugar después de varios días sin noticias de él. La mujer había intentado comunicarse desde el lunes pasado sin éxito.

Las ampollas de las sustancias fueron secuestradas por los investigadores

En el departamento también se presentó la locataria, quien entregó una copia de la llave para poder ingresar. Al abrir la puerta, los efectivos policiales encontraron al hombre sentado en una silla del comedor, sin signos vitales.

Entre la documentación secuestrada la policía se llevó tarjetas y documentos personales de Betancourt. Los objetos junto a las ampollas quedaron bajo resguardo para ser analizados en la causa, que quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo de fiscal Carlos Alberto Vasser.

Los familiares reconocieron al fallecido y la Policía investiga si el enfermero se encontraba solo en el momento de su muerte.

Bentancourt era oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos,y había llegado a la Ciudad de Buenos Aires hacía un mes en busca de trabajo.

Residía en un departamento ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 2400. Según su perfil en LinkedIn, cursó la carrera de enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, en su ciudad natal.