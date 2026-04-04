Mendoza: secuestran más de dos toneladas de carne en mal estado en un operativo por faena ilegal de guanacos

Las autoridades mendocinas secuestraron más de dos toneladas de productos cárnicos en mal estado (Fotos: Policía de Mendoza)

Dos operativos policiales realizados en la ciudad de San Carlos, provincia de Mendoza, derivó en el decomiso de 2.194 kilos de carne, embutidos y lácteos no aptos para consumo humano, luego de descubrirse un depósito clandestino sin habilitación y en condiciones de higiene deficitarias.

Las más de dos toneladas de carne vacuna y porcina incautadas estaban almacenadas en tres cámaras frigoríficas

La intervención, a cargo de la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales, fue motivada por la viralización de un video en redes sociales donde se sugería una posible faena ilegal de guanacos, un animal protegido en Mendoza, según informó la policía local.

La investigación finalizó con la inutilización y destrucción supervisada de todo el material incautado para impedir su reingreso al circuito comercial, según dictamen del Juzgado interviniente. El valor total de los productos decomisados en Mendoza alcanzó 30 millones de pesos.

Todos los alimentos decomisados fueron inutilizados con un líquido azul y enterrados en un pozo bajo supervisión judicial

Durante el proceso de fiscalización, personal sanitario y de la Policía Rural de la Municipalidad de San Carlos constató irregularidades graves: ausencia de higiene, embutidos como jamón con hongos visibles, pollos sin etiquetar, lácteos vencidos y falta total de documentación sobre el origen y estado de conservación de los alimentos.

Cómo encontraron el cargamento en mal estado

El procedimiento se impulsó tras una publicación en Facebook que mostraba una camioneta Toyota Hilux con lo que parecían ser patas de animal colgando, generando sospechas de faena ilegal de guanacos, especie protegida en la provincia.

La mercadería en mal estado que fue decomisada en San Carlos

Las tareas de vigilancia permitieron ubicar dos inmuebles en San Carlos: en uno se incautaron teléfonos celulares, en el otro se hallaron tres cámaras frigoríficas con carne vacuna y porcina, así como pollos, embutidos y productos lácteos almacenados sin ninguna norma sanitaria.

Jamón con hongos visibles, pollos sin etiquetar y lácteos vencidos, entre la mercadería decomisada

Las autoridades verificaron la condición de los productos y dispusieron su destrucción: todos los alimentos decomisados fueron inutilizados con un líquido azul y enterrados en un pozo bajo supervisión judicial, cumpliendo la normativa vigente para tratar alimentos en mal estado, según lo dispuesto por el Juzgado.

Decomisaron una faena ilegal de guanacos en Río Negro

En el último mes, autoridades de la ciudad de Cipoletti, en la provincia de Río Negro implementaron medidas análogas a la de Mendoza ante episodios de tráfico irregular de carne silvestre.

Durante un operativo en la Ruta Provincial 61, cerca de Los Berros, la Brigada Rural de San Antonio Oeste interceptó a dos hombres que transportaban 100 kilos de carne de guanaco en un Ford Falcon. La carne fue incinerada y los involucrados notificados por las infracciones, por disposición de la Fiscalía de Turno, informó el mismo medio.

En otro procedimiento en la región, la Brigada Rural secuestró 150 kilos de carne equina a un hombre de 25 años durante un control en la Ruta Provincial Nº 6, cerca de General Roca. El transporte, realizado sin documentación y sin condiciones sanitarias, motivó el decomiso y destrucción inmediata de la mercadería, reportó LMCipolletti.com.

Estas intervenciones recurrentes en Mendoza y Río Negro evidencian la existencia de una agenda activa de controles. Las autoridades sanitarias y policiales de ambas provincias, apoyadas por normativas y directivas judiciales, aplican procedimientos comunes: decomiso, inutilización y eliminación inmediata de todos los alimentos incautados bajo protocolos oficiales.