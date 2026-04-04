Se estrena ‘Los Testamentos’, la inquietante continuación de ‘El cuento de la criada’: todo lo que hay que saber

Tráiler de 'LosTestamentos', que estrena el 8 de abril

Bienvenidos de nuevo a Gilead.

La saga distópica de Margaret Atwood, que comenzó con su novela de 1985 El cuento de la criada, continúa con una nueva adaptación de Los testamentos, la secuela publicada en 2019. El cuento de la criada ha sido aclamada como una de las obras de sátira política más sobrecogedoras del siglo XX; su adaptación televisiva duró seis temporadas y ganó 15 premios Emmy, incluido el de Mejor Drama.

La versión televisiva de Los testamentos fue desarrollada por Bruce Miller, quien también adaptó El cuento de la criada, y mantiene el tono tenso y centrado en los personajes de la serie anterior, al tiempo que presenta a una nueva generación de habitantes de Gilead —liderados por Agnes, interpretada por Chase Infiniti, la estrella revelación de Una batalla tras otra, — y recupera a personajes favoritos de los fans, como la sádica Tía Lydia (Ann Dowd). La nueva serie se estrena en Disney + el miércoles 8 de abril. Ya seas seguidor de los libros, devoto de la primera serie o completamente nuevo en este universo, esto es lo que necesitas saber.

¿De qué trata ‘El cuento de la criada’?

El cuento de la criada imagina unos Estados Unidos en un futuro cercano, transformados en Gilead, una dictadura nacionalista cristiana que toma el poder en medio de una crisis de fertilidad y reorganiza la sociedad según estrictas líneas patriarcales. A las mujeres se les despoja de sus derechos, y aquellas capaces de tener hijos son forzadas a servir como reproductoras en calidad de “Criadas” asignadas a hogares de la élite.

La trama de 'El cuento de la criada' muestra un Estados Unidos convertido en una dictadura teocrática, donde las mujeres pierden todos sus derechos (Foto: Hulu/Disney +)

La novela está narrada por Offred, una criada que navega este nuevo estado de vigilancia. Su voz es medida y contenida, definida tanto por las palabras que calla como por las que pronuncia. El poder del libro reside en esa tensión, mostrando tanto el férreo control autoritario como los cálculos que las personas hacen para adaptarse, soportar o resistir. (Mary McCarthy, autora de El grupo, elogió el “humor sardónico” del libro en su reseña para The New York Times, pero fue escéptica con respecto a su premisa, que descartó como una catastrofización histérica).

¿Cómo cambió la serie de televisión la historia?

Cuando El cuento de la criada se estrenó en 2017, comenzó como una adaptación relativamente fiel de la novela de Atwood. Pero después de la primera temporada, la serie se expandió, siguiendo a Offred —que recupera su nombre de antes de Gilead, June Osborne— más allá del final ambiguo de la novela, mientras se convierte en una feroz líder del movimiento de resistencia Mayday.

La serie convierte a personajes como Serena Joy, una ex teleevangelista y esposa de un comandante de alto rango, y Tía Lydia, la estricta supervisora del programa de las Criadas, de villanas puramente antipáticas a personajes mucho más complejos y en evolución. Vemos las ambiciones, compromisos y luchas privadas que modelan sus decisiones. La adaptación también amplía su enfoque para explorar la maquinaria política que sostiene a Gilead, los esfuerzos de Mayday por derribarla y el mundo más allá de sus fronteras.

La serie 'Los testamentos' llega como secuela de la aclamada saga distópica de Margaret Atwood (Foto: Disney +)

¿Qué es ‘Los testamentos’?

Publicado en 2019, Los testamentos regresa a Gilead 15 años después del final de El cuento de la criada. La novela está narrada por tres mujeres. La hija mayor de Offred, Agnes (Hannah en la serie), fue arrebatada de su lado siendo una niña pequeña y criada por un comandante y su esposa; ahora adolescente, está protegida y es ingenua respecto a los horrores que existen fuera de su mundo cerrado. La hija menor de Offred, Nicole, fue sacada de contrabando siendo un bebé desde Gilead hasta Canadá, donde hoy vive bajo un seudónimo. Y luego está Tía Lydia, quien demuestra ser mucho más estratégica, consciente de sí misma y moralmente compleja que la ejecutora que los lectores conocieron en el primer libro.

Juntas, sus historias conforman un relato de maduración en condiciones extremas, entretejido con un thriller de espionaje (hay un espía infiltrado en Gilead). “La absoluta seguridad de Atwood como narradora permite una narrativa ágil e inmersiva, tan impulsora como melodramática”, escribió nuestra crítica. El libro se centra menos en la violencia gráfica y más en las formas en que los seres humanos responden a las condiciones inhumanas de la vida cotidiana. “Atwood entiende que los crímenes fascistas de Gilead hablan por sí mismos —no necesitan ser enfatizados en cursiva, así como su relevancia para nuestro tiempo no necesita ser resaltada en negrita.”

Fuente: The New York Times