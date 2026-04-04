Guatemala

Ataque armado en Guatemala deja cuatro personas fallecidas en Sábado de Gloria

La celebración del Sábado de Gloria en La Gomera, Escuintla, se vio marcada por la tragedia tras un ataque armado que resultó en la muerte de dos mujeres y dos hombres. El hecho ocurrió en la colonia Nuevo Texcuaco, donde los cuerpos quedaron tendidos en distintos puntos del terreno.

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Agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena del ataque armado en La Gomera, Escuintla./(El Escuintleco)
Agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena del ataque armado en La Gomera, Escuintla./(El Escuintleco)

Un ataque armado registrado la mañana del sábado 4 de abril en la colonia Nuevo Texcuaco, sector conocido como “Las Tareas”, en jurisdicción de La Gomera, Escuintla, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. De acuerdo con información preliminar, las víctimas —dos mujeres y dos hombres— murieron a causa de múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo. El hecho ocurrió durante la celebración del Sábado de Gloria, una de las fechas más concurridas de la Semana Santa en Guatemala, lo que ha generado consternación y temor entre los habitantes del área.

Versiones iniciales recabadas por medios locales como Emisoras Unidas y La Hora.gt señalan que las víctimas intentaron huir del lugar al percatarse del ataque, pero fueron perseguidas por los agresores, quienes finalmente les dieron alcance y abrieron fuego.

Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia informaron que, al momento de su evaluación, las personas ya no contaban con signos vitales. Imágenes divulgadas por páginas de noticias locales muestran que los cuerpos quedaron tendidos en diferentes puntos del terreno, lo que sugiere que las víctimas intentaron escapar por varias direcciones.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena y mantienen un fuerte resguardo policial en el área. Asimismo, se espera la llegada de fiscales y peritos del Ministerio Público (MP), quienes estarán a cargo del levantamiento de los cuerpos, su identificación oficial y la recolección de evidencias. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni se reportan capturas vinculadas al hecho. Voceros de la PNC indicaron que se han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

El hecho ha generado alarma en la comunidad, donde vecinos y familiares de las víctimas se congregaron en las cercanías del sitio, visiblemente afectados por la violencia registrada en pleno feriado. Según testigos, la tranquilidad habitual del sector se vio interrumpida por la llegada de patrullas y ambulancias, mientras los cuerpos de socorro atendían el llamado de emergencia.

Familiares y residentes se reúnen cerca del lugar donde fueron hallados los cuerpos tras el ataque a balazos./(Emisoras Unidas)
Familiares y residentes se reúnen cerca del lugar donde fueron hallados los cuerpos tras el ataque a balazos./(Emisoras Unidas)

Mientras continúan las diligencias en la colonia Nuevo Texcuaco, las autoridades llaman a la población a colaborar con información que permita identificar a los responsables del ataque. El Ministerio Público solicitó a cualquier testigo o persona que haya presenciado movimientos sospechosos en la zona que se acerque a declarar de forma confidencial. Se prevé que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales sobre este nuevo hecho de violencia que enluta a la comunidad de La Gomera y visibiliza la compleja situación de seguridad en Guatemala durante la Semana Santa de 2026.

Semana Santa marcada por la violencia

Este ataque se suma a otros hechos violentos registrados en Guatemala durante la Semana Santa de 2026, un periodo que tradicionalmente atrae a miles de personas a actividades religiosas y recreativas, pero que también evidencia los desafíos persistentes en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese), hasta el 4 de abril se contabilizaban 190 personas fallecidas por diversas causas y más de 3,000 heridas durante el asueto, cifra que incluye víctimas de accidentes, ahogamientos y hechos criminales.

La violencia armada en el país se ha mantenido como una de las principales preocupaciones de la población y de las autoridades. Durante los últimos días, diversos departamentos han reportado incidentes similares, con ataques perpetrados en áreas urbanas y rurales. En la ciudad de Guatemala, la noche del Viernes Santo se registró un ataque armado en la zona 18, que dejó dos personas heridas, mientras que en Chiquimula, un altercado en la vía pública terminó con una persona fallecida y otras dos lesionadas.

Organizaciones sociales y observadores de derechos humanos han reiterado la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante la escalada de hechos violentos, especialmente en fechas de alta movilidad como Semana Santa. En respuesta, la PNC y el Ministerio Público han desplegado operativos especiales y reforzado los patrullajes en puntos considerados de alto riesgo, aunque los resultados siguen siendo limitados frente a la magnitud del problema.

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