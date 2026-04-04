La novia del padre de Agostina Páez lo defendió tras el video donde hizo un gesto de mono: “Estaba ebrio”

Stefany Budan, pareja del padre de Agostina Páez

Luego de que en las últimas horas se difundiera un video de Mariano Páez en Santiago del Estero haciendo los mismos gestos racistas por los que su hija Agostina fue imputada por injuria racial en Brasil y quedó dos meses retenida, la pareja del hombre lo defendió públicamente.

Se trata de Stefany Budan, quien hizo un descargo en sus redes sociales y explicó el contexto de la grabación. La mujer, que anteriormente lo denunció por violencia de género, contó que estaban festejando su primer aniversario cuando lo filmaron actuando como mono.

En una publicación con fotos de ambos, la mujer justificó el accionar y también los dichos que se oyen en el video, donde el padre de Agostina Páez dice: "Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero.Y narco… narco, privado”.

En este sentido, su novia aclaró en Instagram: “Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad. El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros”.

Y continuó: “Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente. No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcoholizada diciendo cosas sin coherencia ni sustento”.

Mariano Paéz fue grabado en un bar de Santiago del Estero cuando imitaba a un mono y celebraba el regreso de su hija, retenida en Río de Janeiro por una causa penal

En un posteo anterior también aprovechó para celebrar su primer aniversario y mostrar el fin de semana de la pareja en un hotel. En la publicación, hizo referencia a la denuncia por violencia de género que había radicado contra él recientemetne.

“4 de abril, hoy cumplimos 1 año. Sí, pasó de todo. Sí, hubo violencia. Y no lo voy a tapar para que a ustedes les cierre el relato. Pero tampoco somos los mismos”, comienza el escrito.

La dedicatoria continúa con una mención a lo trascendido en las últimas horas: “Sé perfectamente que no sos narco, ni usurero, ni nada de lo que dijiste anoche en un estado de ebriedad. Lo que ocurrió anoche tuvo alcohol, errores y consecuencias. Una situación desafortunada donde se aprovecharon para que reaccionaras y dijeras cosas, cosas que no se las puede interpretar literalmente en el estado en el que estabas”.

El papá de Agostina Páez había dicho que el video era trucado y hecho con inteligencia artificial, aunque tanto la explicación de su novia como de su propia hija luego lo contradijeron.

El descargo de Agostina Páez por el video de su padre haciendo un gesto de mono

La joven santiagueña que estuvo retenida en Brasil por el mismo gesto y aún enfrenta un proceso judicial -que lo continúa desde Argentina tras haber pagado una fianza de 20 mil dólares-, había dicho el viernes: “Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo".

Con respecto a su padre, Mariano Páez, aclaró: “Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”.

En el breve comunicado que compartió en su perfi, resaltó sobre su presente: “Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones.Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste”.

Y concluyó: “Gracias a quienes me acompañan y entienden. No se termina más esta pesadilla. Qué horror”.