Quién era Braian Cabrera, el joven de 18 años asesinado a tiros durante una discusión en el carnaval de Mercedes

Braian Tomás Cabrera tenía 18 años

El último sábado, Braian Tomás Cabrera, un joven de 18 años oriundo de Mercedes, al oeste de la provincia de Buenos Aires, había asistido al corso que se realizaba en su ciudad con motivo de los festejos de carnaval. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que, de repente, Carlos, su hermano mayor, se vio involucrado en una fuerte discusión con otras personas. En ese contexto, Braian intercedió en el conflicto para separar a las partes y defender a su familiar. Pero todo terminó en tragedia: en medio de gritos, golpes de puño y empujones, uno de las personas que participaban del altercado extrajo un arma de fuego y disparó contra la víctima, que murió horas después en el hospital local.

Hasta el momento, por el crimen de Braian hay tres aprehendidos, identificados como Omar Teodoro Auza (53), capturado este lunes y apuntado como el responsable de haber entregado el arma; María Luján Auza (33), la presunta asesina; y Martín Ezequiel Auza (19), nieto e hijo de los otros dos sospechosos, respectivamente.

“Braian era trabajador, estudiaba, estaba terminando su casita. No molestaba a nadie, y le gustaba jugar al fútbol en la cancha del barrio, era su locura”, aseguró esta mañana Lucía, hermana de la víctima, durante una entrevista que le concedió a los medios de prensa que cubren el crimen de Braian en la ciudad mercedina.

Una discusión derivó en el crimen de Braian

En su perfil de la red social Facebook Lucía compartió dos conmovedores mensajes de despedida para Braian. “Te necesito amor,necesito que vuelvas a ser nuestro bebé, el que poco a poco fuimos contrayendo con mis hermanas. Nos dejaste sin nada amor, destruidas, no podemos másM no quiero decir adiós, no quiero despertar y mirar para tu casita buscándote, reírnos pora ver con qué loca estabas esta vez. Que Noah te golpea la puerta Hasta que te despertabas”, dice uno de los posteos publicados este lunes, el cual aparece ilustrado con una imagen de Lucía y un todavía pequeño Braian.

Y con evidente tristeza, completó: “Te extraño mi nene, te extraño muchísimo, no quiero dejarte ir, no puedo, eras un nene bueno sano. Por qué mi bebé, por qué justo a vos”.

La hermana de Braian Tomás Cabrera compartió una emotiva imagen junto a él en redes sociales, recordando al joven de 18 años asesinado a balazos durante el carnaval de Mercedes.

Unos minutos antes, y mediante otra publicación, Lucía compartió su enojo con la gente que habla del asesinato de su hermano sin conocer detalles del caso.

“En cada noticia la carita de mi bebé hay comentarios que te llenan de orgullo por la clase de persona que fue mi nene, pero hay cada gente comentando boludeces que ni conoce el caso, no sabés si comentarle, callarte o que no entienden el dolor de tratar de olvidar un ratito todo esto. Y ver la cara de mi hermanito en todos lados me destruye por dentro, me desesperan los comentarios de mierda, quiero defenderlo de todas maneras, pero me mata verte así mi amor, no puedo”, puntualizó Lucía.

El caso

El salvaje ataque que derivó en el crimen de Braian ocurrió alrededor de la 1 de este domingo, en la zona de la avenida 29, entre las calles 24 y 22, en medio de la multitud que se había acercado a disfrutar del tradicional corso.

Si bien el fiscal Matías Lattaro, a cargo de la investigación, todavía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho, medios locales reportaron que todo se habría iniciado tras una aparente discusión entre Braian y un hombre mayor. La situación escaló rápidamente hasta un desenlace brutal: el agresor, que se encontraba acompañado por su hija y su nieto, extrajo un arma de fuego y en el lugar se escucharon varias detonaciones.

La tranmisión en vivo de un medio mercedino registró el momento exacto en el que se escucharon los balazos, razón por la cual los integrantes de la banda que estaba tocando frenaron el show y se refugiaron detrás de sus instrumentos y los parlantes que había en el escenario.

El momento en que los integrantes de una banda se refugiaron de los tiros en pleno escenario

Los proyectiles impactaron en el pecho y en la cabeza de Braian, específicamente en la región occipital, provocándole heridas gravísimas. Braian se desplomó en plena avenida mientras las familias presentes intentaban refugiarse en medio de corridas y gritos desesperados.

Braian fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado extremadamente crítico. Desde el centro de salud informaron oficialmente que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y que el equipo médico realizó todas las intervenciones posibles para estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el joven falleció horas más tarde tras dos paros cardiorrespiratorios.

El ataque provocó una reacción inmediata de las fuerzas de seguridad. Mientras el personal sanitario trabajaba en el traslado, la Policía Bonaerense desplegó un operativo para dar con los responsables.

Braian Cabrera fue trasladado en ambulancia hasta el hospital local, donde finalmente falleció a causa de las graves heridas

La Secretaría de Seguridad confirmó que, gracias al seguimiento de las cámaras de vigilancia y al despliegue en el lugar, los agentes a cargo de la búsqueda de los sospechosos lograron la aprehensión de los primeros dos:

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que se trata de María Luján Auza y su hijo, Martín, a quien se le secuestró el arma que habría sido utilizada para ultimar a la víctima.

En la continuidad de la investigación, este lunes se concretó la detención de Omar Teodoro Auza, apuntado como la persona que habría facilitado el arma a su propia hija, la presunta asesina.

Por su parte, desde la Municipalidad de Mercedes difundieron un comunicado oficial donde las autoridades lamentaron el fallecimiento de Braian y anunciaron la cancelación de los dos días de corso que estaban programados para domingo y lunes, en el marco de los festejos por el carnaval.

“En virtud de la gravedad de lo sucedido, se dispone la suspensión de las jornadas de carnavales previstas para este fin de semana. Desde el Estado Municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, señala el mensaje oficial.