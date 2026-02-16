Crimen y Justicia

Tiroteo y muerte en el carnaval de Mercedes: detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de un joven de 18 años

Se trata de un hombre identificado como Omar Teodoro Auza (54), padre y abuelo de los otros dos imputados por el asesinato de Braian Tomás Cabrera

El tiroteo comenzó mientras una banda musical estaba tocando frente al público: tuvieron que cortar el show y resguardarse de los tiros

En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Matías Lattaro para esclarecer el brutal crimen de Braian Tomás Cabrera, el joven de 18 años asesinado a tiros durante los festejos de carnaval que se realizaban este sábado en el corso de Mercedes, provincia de Buenos Aires, este lunes personal de la Policía Bonaerense aprehendió a un tercer sospechoso, familiar directo de los otros dos imputados que tiene la causa

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que se trata de un hombre de 54 años identificado como Omar Teodoro Auza, quien fue capturado en el cruce de las calles 37 y 24, en la ciudad mercedina.

La hipótesis que barajan los investigadores es que Omar le habría facilitado el arma de fuego a su hija, María Luján Auza, de 33 años, y a su nieto, Martín Ezequiel Auza, de 19. Ambos están apuntados como los presuntos homicidas.

Según confiaron fuentes judiciales a este medio, se esperaba que este lunes al mediodía el fiscal Lattaro indague a los tres imputados por homicidio.

El hecho

Tragedia en el corso de Mercedes: así trasladaban a Brian Cabrera al hospital

Lo que debía ser una noche de música, alegría y encuentro familiar terminó convirtiéndose en una de las jornadas más dolorosas que recuerde el partido bonaerense de Mercedes. Este domingo, la ciudad amaneció conmocionada por la muerte de Braian Cabrera, quien fue atacado a balazos durante la segunda noche del carnaval, según confirmaron fuentes del caso a este medio.

El ataque ocurrió alrededor de la 1 de este domingo, en la zona de la avenida 29, entre las calles 24 y 22, en medio de la multitud que se había acercado a disfrutar del tradicional corso. La violencia irrumpió de forma inesperada y desató el pánico entre los presentes.

De acuerdo con los testimonios recolectados en el lugar por el sitio MercedesYa, todo se habría iniciado tras una aparente discusión entre Braian y un hombre mayor. La situación escaló rápidamente hasta un desenlace brutal: el agresor, que se encontraba acompañado por una mujer, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos.

Los proyectiles impactaron en el pecho y en la cabeza de la víctima, específicamente en la región occipital, provocándole heridas gravísimas. Braian se desplomó en plena avenida mientras las familias presentes intentaban refugiarse en medio de corridas y gritos desesperados.

Arma utilizada para matar a
Arma utilizada para matar a Brian, en el corso de Mercedes

Con graves heridas, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado extremadamente crítico. Desde el centro de salud informaron oficialmente que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y que el equipo médico realizó todas las intervenciones posibles para estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció horas más tarde tras dos paros cardiorrespiratorios.

“En la madrugada ingresó un paciente masculino de 18 años con herida por arma de fuego en estado crítico. A pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento”, señalaron desde el hospital.

El ataque provocó una reacción inmediata de las fuerzas de seguridad. Mientras el personal sanitario trabajaba en el traslado, la Policía Bonaerense desplegó un operativo para dar con los responsables.

Este es uno de los
Este es uno de los detenidos

La Secretaría de Seguridad confirmó que, gracias al seguimiento de las cámaras de vigilancia y al despliegue en el lugar, los presuntos autores fueron identificados rápidamente.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, cuyo titular, el fiscal Lattaro, trabaja para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar el móvil del crimen.

Por el crimen, también hay
Por el crimen, también hay una mujer detenida

Incidentes y tensión en el hospital y el centro de la ciudad

Con el correr de las horas, la angustia se trasladó a las puertas del Hospital Dubarry y al sector céntrico de la ciudad. Cerca de las 3 de este domingo, se registraron momentos de alta tensión, con gritos y corridas.

Ante el temor de que la violencia se extendiera al interior del nosocomio, debió intervenir el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para garantizar la seguridad del personal médico, pacientes y familiares.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Brian Cabrera

La tragedia también generó una inmediata ola de reacciones en redes sociales. En los comentarios predominó la indignación y el miedo; y entre las propuestas más repetidas, algunos vecinos sugirieron trasladar el carnaval a un espacio cerrado, donde se pueda regular mejor el ingreso y aplicar con rigor el derecho de admisión.

El Municipio lanzó un comunicado oficial donde lamentó el fallecimiento de Brian y destacó que, en el marco de la investigación, la Policía Comunal, con apoyo del Centro de Monitoreo Municipal; detuvo a los dos sospechosos, ya a disposición de la Justicia del Departamento Judicial Mercedes.

“En virtud de la gravedad de lo sucedido, se dispone la suspensión de las jornadas de carnavales previstas para este fin de semana. Desde el Estado Municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, finaliza el comunicado.

