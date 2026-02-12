Crimen y Justicia

Subastaron un departamento en Recoleta que pertenecía al Cártel de Juárez: a cuánto se vendió

Está ubicado sobre la avenida Alvear y su adjudicación se resolvió tras una puja entre siete interesados, bajo disposición de la Corte Suprema de Justicia

Subastaron un departamento de Recoleta
Subastaron un departamento de Recoleta que pertenecía al Cártel de Juárez

Un departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta fue subastado este jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia. El inmueble tiene una particularidad: había pertenecido a personas vinculadas al Cártel de Juárez. Se vendió en 600 mil dólares.

La subasta se realizó a través de la página oficial del Banco Ciudad de Buenos Aires. Siete interesados participaron del remate, pero fue uno de ellos quien ofertó el monto más alto, quedándose así con la vivienda de cuatro ambientes y con vista al frente situada en el segundo piso de la avenida Alvear, entre Callao y Ayacucho.

El precio de base se había fijado en 322 mil dólares, por lo que la operación cerró casi al doble de ese monto.

Según un comunicado oficial, la propiedad cuenta con una superficie cubierta de 171,60 metros cuadrados y un balcón de 6,56 metros cuadrados, lo que da un total de 178,16 metros cuadrados. Además, dispone de cochera propia a nivel del primer subsuelo.

El inmueble está ubicado en
El inmueble está ubicado en un edificio sobre la avenida Alvear

El departamento está conformado por hall de recepción, living comedor, balcón corrido al frente, cocina, lavadero, despensa, habitación de servicio con baño, comedor diario y un área privada con tres dormitorios y baño completo. En las fotos que acompañaban el anuncio de la subasta se mostraban espacios amplios y luminosos, la cocina equipada y dormitorios con placares espejados y pisos de parquet, además de mobiliario de época.

Y se encuentra, por ejemplo, a pocos metros del Cementerio de la Recoleta, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Parque Thays, en una de las zonas más buscadas de la ciudad de Buenos Aires.

El inmueble había quedado en la mira de la Justicia tras una investigación sobre lavado de dinero vinculado al Cártel de Juárez. El italiano Elio Stecca, señalado como testaferro de los narcos mexicanos, figuraba como propietario.

De acuerdo al comunicado difundido por las autoridades, Stecca se ocupaba de adquirir propiedades en Buenos Aires para la organización liderada por Amado Carrillo Fuentes, conocido como el “Señor de los Cielos”.

Tras la muerte de Carrillo Fuentes durante una cirugía estética, Stecca siguió viviendo en ese departamento varios años, hasta que fue desalojado.

El mejor postor ganó la
El mejor postor ganó la subasta con una oferta de 600 mil dólares

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a varios integrantes de la red por lavado de activos en un juicio abreviado. La causa, que inició en 1999, tuvo sentencia en 2016. En ese fallo, la Justicia ordenó el decomiso de bienes y propiedades, que pasaron a la Comisión Mixta de Registro Administración y Disposición, integrada por la Corte Suprema y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).

Así, el departamento sobre avenida Alvear pasó a formar parte del listado de activos a disposición del Estado.

Por demoras en la firma de un convenio entre la Sedronar y el Banco Ciudad, la subasta recién se concretó este año. La exhibición presencial del inmueble se realizó los días 5 y 6 de febrero pasados, para los interesados que se anotaron previamente en la plataforma digital.

El inmueble tiene 178 metros
El inmueble tiene 178 metros cuadrados

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia habilitó la publicación de subastas electrónicas en su propia página web (https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar), “en busca de mayor transparencia y participación ciudadana”, según informaron las autoridades. El sitio digital de la Corte ya exhibe, en tiempo real, todos los bienes judiciales en proceso de remate ordenados por los tribunales nacionales y federales de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los próximos remates aparecen un chalet de 471 metros cuadrados en La Matanza, con base de 37.500 dólares, un inmueble en Avellaneda con varios departamentos por una base de 160 mil dólares y un departamento de dos ambientes en Balvanera con base de 37.600 dólares. También se ofrecen participaciones en otros inmuebles (un PH en Villa Crespo sin valor de base y un departamento en la calle Agüero, casi French, de tres dormitorios y dos baños completos) y un auto Toyota Ethos modelo 2018 “en excelente estado”.

