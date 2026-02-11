Buscan a un joven que desapareció camino a su trabajo en Palermo: la cámara que lo grabó y los movimientos de su SUBE

Un joven de José León Suárez es buscado tras desaparecer camino a su trabajo en Palermo

Diego Armando Harut, un joven de 22 años, salió el viernes por la noche de su casa en José León Suárez para ir a su trabajo en una panadería en Palermo. Sin embargo, nunca se reportó en el local y la familia intenta dar con su paradero.

El panadero salió alrededor de las 21 horas desde su casa, donde reside junto a su madre y cuatro hermanos, con destino a la Avenida Coronel Díaz al 2200, lugar donde trabaja desde hace tres años. Al momento de su partida, vestía pantalón cargo marrón claro, remera marrón clara y una gorra blanca.

Diego debía ingresar a trabajar a las 00:00, pero 22:45 una cámara de seguridad de la panadería lo captó en la puerta. Si bien no entró, se lo ve en las imágenes frente al Parque Las Heras.

La cámara de seguridad que captó al joven panadero que desapareció yendo al trabajo

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la familia realizó la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría de José León Suárez a las 6 de la mañana del sábado, después de que el dueño del local llamara para informar que Diego no se había presentado a su turno. Según la madre, Elizabeth López, esta situación resultó inusual, ya que “nunca falta” a su puesto de trabajo.

La búsqueda incluyó recorridas por zonas donde podría haber transitado el joven. Familiares acudieron tanto a la comisaría provincial como a la Comisaría 14 de la Ciudad de Buenos Aires y a diferentes hospitales porteños, entre ellos el Hospital Pirovano. El teléfono móvil de Diego continúa dando tono, aunque nadie responde las llamadas.

La SUBE del joven fue utilizada el domingo por la mañana en tres líneas de colectivo diferentes (el 108, el 160 y el 168), lo que preocupó a sus allegados debido a que “él nunca tomó esa línea de colectivos”, según relató su prima en un diálogo con C5N. Hasta el momento, no se sabe si alguien le robó la billetera y usó su tarjeta o si fue el propio Diego quien el domingo viajó en alguna de esas unidades.

Desde el ámbito laboral, Cintia, jefa de Diego en la panadería, expresó su preocupación y afirmó que el joven es “muy bueno”, resaltando la angustia que atraviesa el entorno de trabajo ante la falta de novedades.

La familia solicita colaboración de la sociedad para aportar cualquier información sobre el paradero de Diego Armando Harut, mientras continúan las tareas de búsqueda junto a la Policía y otras instituciones.

Salió a buscar ropa para su hijo y nunca volvió

A principios de mes, un macabro hallazgo en José León Suárez puso fin a la búsqueda de una familia, cuando encontaron el cuerpo de Ezequiel Lagraña, un joven que había desaparecido días antes en San Martín.

La noticia llegó luego de horas de búsqueda y de angustia, mientras los allegados intentaban reconstruir lo que pasó desde que se perdió el rastro del chico.

El sábado 31 de enero, Ezequiel salió de su casa con su hijo de un año después de recibir la invitación para buscar ropa que le donaban. El lugar de la cita fue una vivienda sobre Boulogne Sur Mer al 200. Según familiares, esa supuesta entrega solidaria terminó siendo una trampa.

De acuerdo con la información publicada por SMNoticias, vecinos de la zona dijeron haber escuchado una pelea fuerte y disparos en el interior de la casa.

Luego del episodio, una pareja desconocida llevó al nene a la casa de la madre y le dejó un mensaje alarmante: “Ezequiel tenía problemas”. No dieron más detalles y se fueron de inmediato, lo que encendió la preocupación de la familia.

Por la tarde, la Policía halló un Volkswagen Polo blanco incendiado en la esquina de Esquiu y Combet, en el barrio La Cárcova. Dentro del vehículo había un cuerpo calcinado. La autopsia se realizó el lunes y, tras el reconocimiento familiar, se confirmó la identidad.