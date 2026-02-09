Un adolescente fue baleado por la espalda por un vecino durante una pelea en José León Suárez

La esquina de José León Suárez donde sucedió el ataque (Google Maps)

Hay vecinos que aseguran que todo pasó en el marco de una pelea de chicos. Lo cierto es que un adolescente de 14 años fue baleado por la espalda por un vecino de la Villa Hidalgo del partido de San Martín. Por el hecho, el autor del disparo quedó detenido y una mujer de 21 años que está acusada ya logró la excarcelación.

Todo sucedió el 1 de febrero y la causa la investiga la fiscal Diana Mayco de la UFI N°7 del departamento judicial de San Martín, en un expediente que se investiga como abuso de arma, portación ilegal de arma de guerra y lesiones graves.

La Policía Bonaerense se enteró de lo sucedido tras el aviso del Hospital Castex, al que había ingresado un chico de 14 años herido con posta de gomas en la espalda. Fue el mismo adolescente el que les contó a los uniformados que un vecino le disparó.

Según la información oficial a la que accedió Infobae, la víctima debió ser intervenida quirúrgicamente a raíz del balazo. Hoy el menor sigue internado.

Con los datos que recabaron los policías del relato del chico, un patrullero fue hasta el lugar de los hechos: la esquina de Villalba y José Madero, en la localidad de José León Suárez.

En ese lugar, los policías detuvieron a un hombre de 42 años, el señalado por el chico. El sospechoso presentaba un corte a la altura de la sien, con manchas de sangre en el rostro. Alegó que vecinos y amigos del adolescente herido lo habían agredido. Como tenía un golpe en la cabeza, fue trasladado en calidad de detenido hasta el Hospital Belgrano, donde permaneció unas horas en observación.

Pero los policías no sólo arrestaron al hombre, sino que también fue detenida una joven de 21 años: “Tenía en su poder un arma de fuego tipo pistolón de dos tubos cañón, calibre .16 sin munición”, detallaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Ante esto, la fiscal Mayco ordenó la aprehensión de ambos. Este viernes, la mujer logró la excarcelación, pero el hombre sigue preso. Fue identificado como Gustavo Fabián Morales.

Este lunes, comenzaba la pericia balística para determinar si el proyectil que hirió al menor salió del arma secuestrada a la mujer.

El crimen filmado en Batán

Nuevos videos del crimen a la salida de un boliche en Batán

Un hombre de 30 años murió tras recibir una brutal golpiza a la salida de un boliche en la localidad de Batán, provincia de Buenos Aires.

El hecho, que ocurrió la mañana del domingo, cuando Lucas Nahuel Larroque intentó intervenir en una pelea para defender a la hija de su pareja en las inmediaciones del local bailable Momentos, ubicado en Colectora y calle 132, fue registrado por varias personas que presenciaron el hecho.

Los videos, que comenzaron a viralizarse en redes, muestran con crudeza el momento en el que el asesino, de 18 años e identificado como L.V., regresa a la escena y le pega una segunda patada a la víctima, ya tendida en el suelo.

A la vez, lo muestra cuando intenta escapar de la familia de Larroque en una moto, pero el conductor no se detiene y no le permite subir.

Por otro lado, las imágenes tomadas por los dispositivos de telefonía celular exhiben el momento en el que L.V. trata de escabullirse de los familiares, mientras se ríe y se burla, mientras la víctima agoniza.

Finalmente, es capturado en el lugar. Una cámara también captó ese momento. Las filmaciones son claves para la causa que investiga el fiscal Leandro Arévalo.