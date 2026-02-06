Martín Candalaft: “Me hicieron una absurda operación”

La agresión a Martín Candalaft

El periodista de Infobae Martín Candalaft fue agredido este miércoles en el barrio porteño de Palermo por una mujer que lo acusaba de empujarla y de gritarle “negra de mierda”. La situación quedó toda filmada por una tercera persona que, según denunció la víctima, estaba involucrada en la maniobra ya que el video comienza antes del ataque, lo que implicaría que la mujer y el hombre que filma estarían trabajando en conjunto.

El conductor contó todo en su cuenta de X, en donde publicó el video del ataque y la posterior denuncia que realizó, que ya está investigando el fiscal Norberto Brotto.

El tuit del periodista sobre lo ocurrido

“Acá el video completo de la agresión que sufrí ayer y que, en una burda operación, intentaron hacer pasar como otra cosa. El video, curiosamente, comienza antes de que la mujer me impacte de atrás y empiece a insultarme y golpearme. En la captura de inicio se me ve a mí de espaldas y la mujer corriendo de atrás con pantalones cortos. Absurda operación que ya investiga la justicia. ¿Por qué había alguien grabando desde antes de que me agredan?“, escribió Candalaft.

Candalaft negó haberle pegado a la mujer que lo agredió

Y completó: “Cómo queda claro en la denuncia, sólo estaba caminando por la calle cuando una mujer me golpea al mismo tiempo que un hombre graba la situación. Nunca le pegaría a una mujer por eso sólo atiné a esquivar los golpes. Iremos hasta las últimas consecuencias para saber quién está detrás de esta maniobra”.

El otro material que aporta a la denuncia de Candalaft es una filmación de una cámara de seguridad del estacionamiento de donde él salió segundos antes de la agresión. Allí, se puede ver cómo el periodista sale de la rampa, gira a la izquierda y, segundos después, pasa corriendo la mujer que posteriormente lo abordaría con golpes e insultos.

El video de la cámara de seguridad del estacionamiento

Noticia en Desarrollo