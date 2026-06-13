Cultura

Los seis libros de Jorge Luis Borges que demuestran su grandeza literatura

De ‘Ficciones’ a ‘El libro de arena’, este recorrido reúne los títulos clave del gran autor argentino y repasa las obsesiones y juegos literarios que marcaron a generaciones de lectores y escritores

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Borges libros portada
El escritor en español más importante desde Cervantes", según Vargas Llosa: estas seis obras explican por qué Borges sigue siendo una referencia ineludible

Jorge Luis Borges, fallecido hace 40 años en Suiza, construyó uno de los universos literarios más singulares de la literatura a partir de poemas, cuentos y ensayos, siempre transitando el filo entre la realidad y la ficción. Estas seis obras condensan la revolución borgiana, fundamental para entender la literatura del siglo XX.

Los libros de Borges han sido para numerosos escritores de todo el mundo: Han Kang, la Premio Nobel de Literatura, recordaba que en un momento de bloqueo creativo solo podía leer a Borges, Mario Vargas Llosa lo consideraba “el escritor en español más importante desde Cervantes” y Roberto Bolaño aseguraba que debería ser “el centro del canon” de la literatura en español.

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‘Ficciones’, la obra que cambia las reglas del juego

Probablemente la obra más conocida de Borges y el que mejor resume la revolución literaria borgiana. Se trata de un volumen publicado en 1944 que reúne varios de los relatos más importantes del escritor argentino como son ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’, ‘La biblioteca de Babel’, Las ruinas circulares’, ‘Funes el memorioso’ y ‘El jardín de senderos que se bifurcan’.

Todos ellos incorporan los temas que lo acompañarían en su universo literario: los laberintos, los espejos, las bibliotecas infinitas, los mundos imaginarios, el tiempo múltiple y las identidades fragmentadas. El libro fue toda una revolución por su estilo innovador que trajo nuevos aires a la literatura del siglo XX y le lanzó a la fama, especialmente por el Premio Formentor, que le otorgaron junto al dramaturgo irlandés Samuel Beckett.

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El Aleph, de Borges

‘El Aleph’, la obsesión por el infinito

Cinco años después llega El Aleph (1949), otra de sus obras cumbre. Publicado en 1949, el volumen contiene diecisiete relatos que exploran la existencia de grietas de la realidad cotidiana. Entre los cuentos incluidos destacan ‘El inmortal’, ‘La casa de Asterión, ‘Emma Zunz’ o ‘El Zahir’ y el cuento que da nombre al libro.

El Aleph es uno de los cuentos más célebres de la literatura en español. Borges es el protagonista de su propia historia, y encuentra en el sótano de su casa un punto del espacio desde el cual pueden ver todos los lugares del universo: “Vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra”, reza el texto. La historia sintetiza varias de las obsesiones del escritor: el infinito, la totalidad, la memoria y la imposibilidad humana de abarcar todo el conocimiento universal.

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‘Historia universal de la infamia’, el primer Borges

Antes de ser conocido, Borges publicó en 1935 una serie de cuentos a medio camino entre el relato histórico y la ficción, todos ellos publicados previamente en revistas. El libro recrea biografías de delincuentes, aventureros y personajes marginales procedentes de distintas épocas y geografías en los que se inventa fechas y nombres.

Ya en sus primeros años como escritor, el autor declaraba su gusto por las referencias apócrifas, la mezcla de realidad y ficción y los juegos literarios, que posteriormente alcanzarían su plenitud. Aunque es menos conocido que las otras dos obras, es un título que resulta esencial para comprender la evolución de un escritor.

Cubierta de "Otras inquisiciones" de Jorge Luis Borges. Una mano estilizada sostiene un cráneo con letras negras y borde granate sobre fondo blanco
Se observa la portada del libro "Otras inquisiciones" de Jorge Luis Borges, featuring a mano estilizada sosteniendo un cráneo sobre un fondo blanco con letras negras y un marco granate.

‘Otras inquisiciones’, el Borges ensayista

Borges no se limita a los cuentos, es también uno de los más grandes ensayistas de la lengua española. En Otras inquisiciones (1952) piensa y debate sobre otros grandes autores, sirve para desentrañar cuales fueron sus grandes influencias literarias. Borges, que se enorgullecía más de ser lector que escritor, reflexiona sobre autores tan diversos como Kafka, Quevedo, Wilde o Beckford y desarrolla algunas de sus ideas sobre la lectura, el tiempo y la identidad y otras cuestiones filosóficas.

Portada de libro blanca con un borde azul y el título "JORGE LUIS BORGES" y "El hacedor". Abajo, una silueta de peón de ajedrez azul y la palabra "SUDAMERICANA"
La icónica portada de "El hacedor" de Jorge Luis Borges, que presenta una silueta de peón de ajedrez en azul sobre fondo blanco, simboliza la profundidad literaria del autor.

‘El hacedor’, entre la poesía y la prosa

Borges combina en esta obra de 1960 una serie de poemas, cuentos, reflexiones y narraciones que responde a varios géneros y que son de difícil clasificaciones. Afectado completamente por la ceguera, se vuelve más introspectivo y autobiográfico. En el texto ‘Borges y yo’, incluido en el volumen, el autor se desdobla entre su yo íntimo y su figura pública: ‘Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas (...) Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica", reza el texto.

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‘El libro de arena’, una de sus grandes últimas obras

El libro de arena, publicado en 1975 es un libro de cuentos y relatos en el que vuelve a incidir en algunos de sus temas clásicos y obsesiones como son el infinito y los laberintos con una perspectiva reflexiva. Trece piezas magistrales del género fantástico, entre los que se encuentra un cuento homónimo que habla de un libro en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, con un incalculables número de hojas, que no tiene principio ni fin, es infinito, como toda la obra de Borges.

Fuente: EFE

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