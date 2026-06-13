Crimen y Justicia

Declararon culpable al medio hermano de Marcos Senesi por intentar secuestrar a una nena de seis años en Miami

Se trata de Leonardo Venegas, un ex youtuber conocido como Ácido MC. Todo ocurrió en medio del día de la Independencia de EEUU en 2023. También lo hallaron culpable del delito de abuso infantil

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Leonardo venegas, youtuber argentino y medio hermano de marcos senesi condenado en miami
Leonardo Venegas, de 34 años, fue hallado culpable por intentar secuestrar a una nena de 6 en Miami

Leonardo Venegas, medio hermano del jugador de la Selección argentina de fútbol Marcos Senesi, fue declarado culpable por la justicia de la ciudad de Miami por abuso infantil e intento de secuestro de una niña de seis años.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de un complejo de departamentos, en un barrio del noreste del condado de Miami-Dade, donde Venegas, un ex youtuber conocido como Ácido MC con casi 150 mil suscriptores, intentó llevarse a la menor durante los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

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El informe de la televisión estadounidense sobre el caso, en el que se muestran los videos de las cámaras de seguridad que registraron a Venegas en el barrio de la menor

Según el informe policial, el primer acercamiento de Venegas hacia la menor -de seis años- se produjo el 4 de julio de 2023, día de la Independencia de Estados Unidos, cuando la niña jugaba con amigos en la calle. Dos días después, Venegas regresó al lugar en una camioneta Range Rover blanca, aprovechó un momento en que la menor se encontraba sola e intentó sujetarla del brazo para llevársela.

La niña reaccionó, se defendió, lo mordió, logró escapar e ingresó a su domicilio. De acuerdo con la fiscalía, antes de huir, Venegas le propinó una cachetada.

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Las cámaras de seguridad del complejo de departamentos captaron al acusado merodeando por el lugar los días señalados. La madre de la niña, Teshia McGill, declaró a la prensa local que su hija mostró coraje y aportó detalles físicos que facilitaron la identificación y posterior detención de Venegas.

Leonardo venegas, youtuber argentino y medio hermano de marcos senesi condenado en miami
El hombre de 34 años tenía un perfil de YouTube con casi 150 mil seguidores

El fiscal Jared Lorenz afirmó durante su alegato que “Leonardo Venegas secuestró a la nena pero, por desgracia para el acusado, eligió a la niña equivocada”. El jurado deliberó durante dos horas antes de declarar a Venegas culpable tanto del intento de secuestro como del delito de abuso infantil, por la agresión física a la menor.

El fallo se conoció tras una audiencia en la que Venegas, de 34 años, negó los cargos y calificó a la víctima de “mentirosa”.

La defensa, a cargo del abogado David Donet, reconoció que Venegas fue captado por las cámaras de vigilancia, pero argumentó que su presencia en el barrio se debía a su labor como agente inmobiliario. Además, criticó la actuación de la Policía y aseguró que el caso hubiera sido mejor manejado por las autoridades si la víctima hubiese sido blanca y residiera en zonas más acomodadas de Miami.

Uno de los video de Venegas en su canal de YouTube

La fiscal adjunta estatal Alejandra De Lafuente señaló que Venegas, residente de Miami Shores, no solía frecuentar barrios como el lugar donde ocurrió el hecho, y que justamente eligió esa zona por estar lejos del lugar donde él residía.

“Leonardo Venegas, quien vive en Miami Shores en un apartamento frente al mar con una Range Rover nueva. no frecuenta los alrededores de su casa” pero “el 4 y el 6 de julio eligió barrios de bajos ingresos donde hay niños pequeños sin supervisión para aprovecharse de ellos”, dijo la funcionaria judicial.

Leonardo venegas, youtuber argentino y medio hermano de marcos senesi condenado en miami
Venegas en el momento de la sentencia

Ahora, la justicia deberá determinar la pena que le corresponde a Venegas. Según fuentes judiciales, el máximo previsto para estos delitos podría ser incluso la prisión perpetua.

Quién es Leonardo “Ácido Mc” Venegas

Al igual que Senesi, Leonardo Venegas es oriundo de Concordia y conocido como “Ácido Mc” en YouTube. Son hijos de la misma madre pero tienen padres distintos.

En YouTube aún se pueden ver su viejos videos, que subía desde 2010, cuando se abrió el canal. Cuenta con 149 mil suscriptores y, entre los videos que hacía, se destacan recetas, retos virales y su estilo de vida en esa ciudad del sur del estado de Florida.

Leonardo venegas, youtuber argentino y medio hermano de marcos senesi condenado en miami
Leonardo venegas, youtuber argentino y medio hermano del jugador Marcos Senesi, fue condenado en Miami por intentar secuestrar a una nena de 6 años

También había incursionado en la música y tiene algunos videoclips subidos. Su destino está ahora en manos de la Justicia.

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