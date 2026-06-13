Mundo

Marco Rubio instó a respetar el bloqueo naval de EEUU mientras se finaliza el acuerdo con Irán

El secretario de Estado norteamericano lo expresó durante una llamada con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar. Subrayó que “no se tolerarán las violaciones” al mismo

Guardar
Google icon
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Jonathan Ernst)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Jonathan Ernst)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a respetar el bloqueo marítimo que su país impone a los buques que entran y salen de puertos iraníes, mientras Washington y Teherán acercan posiciones para un acuerdo que podría firmarse en las próximas horas.

El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así durante una llamada el viernes con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, informó este sábado el Departamento de Estado en un comunicado.

PUBLICIDAD

“Ambos funcionarios abordaron los recientes acontecimientos en el estrecho de Ormuz. El secretario recalcó que todos los buques mercantes deben acatar de inmediato las órdenes de las fuerzas estadounidenses, que buscan mantener la paz y la seguridad en el estrecho”, recalca la nota.

Rubio “subrayó que no se tolerarán las violaciones del bloqueo estadounidense ni el transporte ilícito de petróleo iraní”, agrega.

En las últimas horas, Irán informó de un ataque a un buque que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso, mientras que Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en este paso estratégico.

PUBLICIDAD

Sin embargo, según los mediadores paquistaníes, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho está más cerca que nunca y podría firmarse en las próximas 24 horas.

Irán dijo que analiza la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear
Esmail Baqai, portavoz de la cancillería de Irán

El régimen iraní descartó que la firma de un acuerdo se produzca este domingo

Por su parte, en medio de varias idas y venidas, el régimen de Irán descartó la posibilidad de que el domingo se firme digitalmente el memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, contradiciendo las versiones que anticipaban un acuerdo inmediato y manteniendo la incertidumbre en la región.

La firma no se concretará porque, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos aún no han concluido y la fecha final está pendiente de definición. Mientras crecen las expectativas de un pacto digital, Pakistán, como país mediador, sostiene que la formalización podría darse en las próximas horas, en contraste con la postura oficial iraní.

De acuerdo con la agencia estatal IRNA, el portavoz Esmail Baqai confirmó que el memorando no se rubricará el domingo, señalando que será necesario esperar la confirmación de la fecha. Indicó que se prevé una “firma digital”, con cada parte ratificando a distancia el texto.

Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana”, señaló Baqai.

En tanto, la cadena estatal IRIB también citó al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien instó a los medios de comunicación a evitar especulaciones y precisó que solo se anunciará la firma una vez concluidas las negociaciones.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteMarco RubioEstados UnidosIránÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán aumenta la incertidumbre en medio de las negociaciones con EEUU: el régimen ahora descarta que la firma de un acuerdo se produzca este domingo

Esmail Baqai, portavoz de la cancillería, dijo que mañana no se concretará el pacto con Washington, apenas horas después de que desde Teherán y Pakistán reconocieran que la firma se podría dar en uno o dos días

Irán aumenta la incertidumbre en medio de las negociaciones con EEUU: el régimen ahora descarta que la firma de un acuerdo se produzca este domingo

Ucrania inició la mayor transformación de su ejército desde el comienzo de la invasión rusa

Las medidas, anunciadas por el presidente Volodimir Zelensky, tienen como objetivo convertir los salarios de la infantería en “los más altos del mundo”

Ucrania inició la mayor transformación de su ejército desde el comienzo de la invasión rusa

Pakistán aseguró que el acuerdo de paz entre EEUU e Irán podría concretarse en las próximas 24 horas

El primer ministro del país mediador en las negociaciones, Shehbaz Sharif, dijo que se prepara para la firma electrónica. También afirmó que habrá conversaciones técnicas la próxima semana

Pakistán aseguró que el acuerdo de paz entre EEUU e Irán podría concretarse en las próximas 24 horas

Israel emitió una alerta de evacuación para 20 poblaciones del sur de Líbano para reanudar los ataques contra Hezbollah

“Las repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah están obligando a las Fuerzas de Defensa de Israel a actuar contra ellos. Las FDI no desean causarles daño”, señala el Ejército israelí en un breve comunicado

Israel emitió una alerta de evacuación para 20 poblaciones del sur de Líbano para reanudar los ataques contra Hezbollah

Otro estrecho bajo acoso: presión china, modernización taiwanesa y el desafío a la libertad de navegación

Un reciente informe internacional advirtió sobre las maniobras marítimas de Beijing que apuntan a reforzar reclamaciones jurisdiccionales y a medir la reacción taiwanesa, en un patrón que también busca erosionar la percepción de soberanía insular

Otro estrecho bajo acoso: presión china, modernización taiwanesa y el desafío a la libertad de navegación
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ofrecerán mil platos de ceviche gratis por su día: ¿Conoce dónde y cuándo?

Ofrecerán mil platos de ceviche gratis por su día: ¿Conoce dónde y cuándo?

Una familia filmó a ciervos caminando junto a su casa en un hecho inusual en la zona urbana de Bariloche

Registro Celular con CURP: ¿Cómo se realiza para empresas y personas morales en más de una línea?

La planta que guarda agua en su tronco, no necesita riego frecuente y vale una fortuna fuera de México

Así operaba desde Bogotá alias Chiqui, el cabecilla del Tren de Aragua que fue extraditado a Estados Unidos

INFOBAE AMÉRICA

Irán aumenta la incertidumbre en medio de las negociaciones con EEUU: el régimen ahora descarta que la firma de un acuerdo se produzca este domingo

Irán aumenta la incertidumbre en medio de las negociaciones con EEUU: el régimen ahora descarta que la firma de un acuerdo se produzca este domingo

Esta son las razones por las que un residente permanente puede perder la Green Card, según USCIS

Más de 170 artistas e intelectuales piden que se restituya el ‘Mural del Hermanamiento’ que Rep dibujó en Alcalá de Henares

Ucrania inició la mayor transformación de su ejército desde el comienzo de la invasión rusa

Gobierno de Costa Rica presenta plan nacional para mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño

ENTRETENIMIENTO

Billy Ray Cyrus habló sobre la enfermedad que puso en jaque su vida: “Tuve un milagro”

Billy Ray Cyrus habló sobre la enfermedad que puso en jaque su vida: “Tuve un milagro”

Quién fue el gran secreto del elenco de “Cruzada” y eligió actuar sin créditos

‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: Netflix continuará el drama histórico del creador de ‘Peaky Blinders’

“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

Quién es Elyanna, la cantante chileno-palestina que brilló en la apertura del Mundial 2026 en Canadá