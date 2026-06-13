Marco Rubio instó a respetar el bloqueo naval de EEUU mientras se finaliza el acuerdo con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Jonathan Ernst)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a respetar el bloqueo marítimo que su país impone a los buques que entran y salen de puertos iraníes, mientras Washington y Teherán acercan posiciones para un acuerdo que podría firmarse en las próximas horas.

El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así durante una llamada el viernes con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, informó este sábado el Departamento de Estado en un comunicado.

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“Ambos funcionarios abordaron los recientes acontecimientos en el estrecho de Ormuz. El secretario recalcó que todos los buques mercantes deben acatar de inmediato las órdenes de las fuerzas estadounidenses, que buscan mantener la paz y la seguridad en el estrecho”, recalca la nota.

Rubio “subrayó que no se tolerarán las violaciones del bloqueo estadounidense ni el transporte ilícito de petróleo iraní”, agrega.

En las últimas horas, Irán informó de un ataque a un buque que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso, mientras que Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en este paso estratégico.

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Sin embargo, según los mediadores paquistaníes, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho está más cerca que nunca y podría firmarse en las próximas 24 horas.

Esmail Baqai, portavoz de la cancillería de Irán

El régimen iraní descartó que la firma de un acuerdo se produzca este domingo

Por su parte, en medio de varias idas y venidas, el régimen de Irán descartó la posibilidad de que el domingo se firme digitalmente el memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, contradiciendo las versiones que anticipaban un acuerdo inmediato y manteniendo la incertidumbre en la región.

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La firma no se concretará porque, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos aún no han concluido y la fecha final está pendiente de definición. Mientras crecen las expectativas de un pacto digital, Pakistán, como país mediador, sostiene que la formalización podría darse en las próximas horas, en contraste con la postura oficial iraní.

De acuerdo con la agencia estatal IRNA, el portavoz Esmail Baqai confirmó que el memorando no se rubricará el domingo, señalando que será necesario esperar la confirmación de la fecha. Indicó que se prevé una “firma digital”, con cada parte ratificando a distancia el texto.

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“Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana”, señaló Baqai.

En tanto, la cadena estatal IRIB también citó al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien instó a los medios de comunicación a evitar especulaciones y precisó que solo se anunciará la firma una vez concluidas las negociaciones.

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