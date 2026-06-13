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Israel atacó más de 70 objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano en las últimas 24 horas

El ejército informó que fueron alcanzadas lanzaderas y estructuras. También indicó que murieron milicianos en los operativos

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Se observa una columna de humo en el sur del Líbano tras una explosión, vista desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, en el norte de Israel (REUTERS/Ammar Awad)
Se observa una columna de humo en el sur del Líbano tras una explosión, vista desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, en el norte de Israel (REUTERS/Ammar Awad)

Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron más de 70 infraestructuras pertenecientes al grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. Este incremento de la ofensiva ocurre mientras Estados Unidos e Irán sostienen negociaciones en torno a un memorando de entendimiento que podría contemplar un alto al fuego en la región.

Según el comunicado castrense divulgado este sábado, “en las últimas 24 horas, se atacaron más de 70 infraestructuras terroristas de Hezbollah, incluyendo lanzaderas y estructuras utilizadas por el grupo”.

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El Ejército israelí también informó la muerte de milicianos de este grupo chií en posiciones donde operan las tropas israelíes en el sur libanés.

La declaración se conoció después de que las fuerzas armadas ordenaran evacuar una veintena de localidades en la región de Nabatieh, en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbollah que alcanzaron territorio israelí y fueron interceptados en la mañana del sábado.

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Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron más de 70 infraestructuras pertenecientes al grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano (Europa Press)
Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron más de 70 infraestructuras pertenecientes al grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano (Europa Press)

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) reportó la muerte de Ali Badi, encargado administrativo de la localidad de Al Rayan, durante los ataques israelíes en Jezzine, una de las áreas más afectadas por la nueva ola de bombardeos. Otro ciudadano libanés perdió la vida en un ataque aéreo sobre la ciudad de Kfar Remmam. La ANN también indicó que aviones israelíes bombardearon Nabatieh al Fawqa.

Por otro lado, el Ejército libanés, que se mantiene al margen del conflicto, denunció que un dron israelí atacó a un soldado cerca de un hospital en Nabatieh y volvió a disparar contra él, lo que le causó heridas graves.

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, sostuvo el viernes que el Ejército mantendrá su presencia en el sur libanés.

El memorando de entendimiento en discusión entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán, plantea el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS/Kylie Cooper)
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS/Kylie Cooper)

Pakistán aseguró que el acuerdo de paz entre EEUU e Irán podría concretarse en las próximas 24 horas

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo gobierno ha mediado entre Irán y los Estados Unidos para poner fin a su guerra, afirmó este sábado que un acuerdo de paz “probablemente” se finalizará en las próximas 24 horas.

Estamos más cerca de un acuerdo de paz que nunca. Con la finalización probablemente esperada en las próximas 24 horas, Pakistán se está preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, escribió en una publicación en la red social X.

Tras semanas de negociaciones estancadas sobre los términos de un memorando de entendimiento inicial, tanto Washington como Teherán han dado señales en los últimos días de que estaban cerca de un acuerdo.

Persistieron las tensiones, ya que los Estados Unidos informaron que derribaron varios drones iraníes que apuntaban a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz la mañana del sábado.

La cadena estatal iraní IRIB también citó al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, quien señaló que hasta que no se alcance un acuerdo completo sobre todos los temas, “no se puede decir con certeza que se haya logrado un entendimiento con los Estados Unidos”.

Pakistán ha estado presionando a ambas naciones para llegar a un acuerdo tras un frágil alto el fuego alcanzado en abril, e Islamabad acogió conversaciones entre las partes en conflicto que concluyeron sin un acuerdo para resolver el conflicto que estalló a finales de febrero con ataques estadounidenses-israelíes sobre Irán.

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