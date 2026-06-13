Choque en Caballito: un taxi volcó tras colisionar con un auto y tres personas resultaron heridas

Hay tres heridos por el siniestro

Un fuerte accidente de tránsito se produjo durante las primeras horas de este sábado en el barrio porteño de Caballito, donde un taxi chocó contra un auto particular y terminó volcado sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles Formosa y San José de Calasanz. Por causas que todavía se encuentran bajo investigación, colisionaron un Volkswagen Polo y un taxi Chevrolet Spin.

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El taxi terminó en posición invertida.

En el Volkswagen Polo viajaba únicamente su conductor, un hombre mayor de edad. En tanto, en el taxi se trasladaban el chofer y dos pasajeros, todos también mayores de edad.

Tras el impacto, el Chevrolet Spin terminó con sus ruedas hacia arriba, mientras que el otro vehículo sufrió daños en su parte frontal. Personal de emergencias y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados.

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Bomberos y personal del SAME trabajaron en el lugar.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el conductor del Volkswagen Polo logró salir del vehículo por sus propios medios y resultó ileso. El taxista y los dos pasajeros también pudieron abandonar el auto sin necesidad de ser rescatados.

Sin embargo, los tres ocupantes del taxi fueron asistidos por personal del SAME y posteriormente trasladados al Hospital Durand con diagnóstico de traumatismos múltiples.

El Polo terminó con el frente destrozado.

Asimismo, los equipos de emergencia realizaron tareas de prevención en el lugar, entre ellas la desconexión de los acumuladores de energía del Polo.

El conductor de este último vehículo fue examinado por personal del SAME, que determinó que no era necesario trasladarlo a un centro de salud. Posteriormente, los efectivos presentes tomaron sus datos.

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