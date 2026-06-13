Irán comenzará los funerales por Ali Khamenei el próximo 4 de julio

Personas caminan por una calle que tiene un mural pintado con la imagen de Ali Khamenei en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Irán iniciará el 4 de julio los funerales del líder supremo Ali Khamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel durante la guerra. Las ceremonias se realizarán en tres ciudades y culminarán con el entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

La mezquita Mosala de Teherán recibirá el féretro de Khamenei los días 4 y 5 de julio. El 6 de julio, una procesión funeraria recorrerá la capital, según informaron medios estatales iraníes.

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El 7 de julio, la procesión se trasladará a la ciudad religiosa de Qom, al sur de Teherán y sede de los principales seminarios del país. Finalmente, Khamenei será enterrado el 9 de julio en Mashad, en el mausoleo del imán Reza, figura central del chiísmo.

Ali Khamenei gobernó Irán durante más de tres décadas y fue asesinado el primer día de la guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, junto a otros altos cargos iraníes.

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Su hijo, Mojtaba Khamenei, fue designado sucesor el 8 de marzo, aunque hasta el momento no ha hecho apariciones públicas.

La imagen de Ali Khamenei en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Irán y Estados Unidos afirman que están cerca de firmar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, donde persisten las tensiones y el bloqueo al tránsito de buques.

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Tanto Teherán como Washington creen que el acuerdo podría concretarse en los próximos días, aunque no se ha definido la fecha ni el lugar.

Pese a la posible firma del acuerdo, las tensiones continúan en Ormuz. La televisión estatal informó que la armada iraní atacó un buque que intentó cruzar el estrecho “sin permiso”, mientras que desde Estados Unidos se denunció el lanzamiento de drones iraníes en ese estratégico paso.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS/Kylie Cooper)

Pakistán aseguró que el acuerdo de paz podría concretarse en las próximas 24 horas

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo gobierno ha mediado entre Irán y los Estados Unidos para poner fin a su guerra, afirmó este sábado que un acuerdo de paz “probablemente” se finalizará en las próximas 24 horas.

“Estamos más cerca de un acuerdo de paz que nunca. Con la finalización probablemente esperada en las próximas 24 horas, Pakistán se está preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, escribió en una publicación en la red social X.

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Tras semanas de negociaciones estancadas sobre los términos de un memorando de entendimiento inicial, tanto Washington como Teherán han dado señales en los últimos días de que estaban cerca de un acuerdo.

En tanto, la cadena estatal iraní IRIB citó al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, quien señaló que hasta que no se alcance un acuerdo completo sobre todos los temas, “no se puede decir con certeza que se haya logrado un entendimiento con los Estados Unidos”.

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Pakistán ha estado presionando a ambas naciones para llegar a un acuerdo tras un frágil alto el fuego alcanzado en abril, e Islamabad acogió conversaciones entre las partes, que concluyeron sin un acuerdo para resolver el conflicto.