Estas son las enfermedades que podrían propagarse durante el Mundial 2026 y preocupan a las autoridades sanitarias

El Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá activó alertas sanitarias por el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas entre millones de asistentes. (REUTERS/Arafat Barbakh)

El inicio del Mundial de Fútbol 2026 en América del Norte ha encendido alertas sanitarias a escala internacional por el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas entre millones de asistentes. El torneo, que se disputa desde el 12 de junio hasta el 19 de julio en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, involucra a delegaciones y visitantes de 48 países, según los datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las autoridades sanitarias de los países organizadores han implementado un operativo de vigilancia epidemiológica inédito, con monitoreo reforzado en estadios, aeropuertos, hoteles y espacios públicos, de acuerdo con la OPS y los CDC. El aumento de la movilidad internacional y la alta densidad de personas representan un escenario propicio para la transmisión de virus y bacterias, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El contexto epidemiológico global agrega complejidad al desafío. Durante 2026, Estados Unidos ha registrado brotes de sarampión y circulación de nuevos virus respiratorios, mientras en el hemisferio sur persiste la temporada de gripe y algunos países africanos enfrentan emergencias por ébola. La OMS y la OPS consideran que estos antecedentes refuerzan la necesidad de políticas preventivas y respuesta rápida ante este tipo de eventos masivos.

¿Qué enfermedades pueden propagarse durante el Mundial 2026?

El principal foco de preocupación de las autoridades sanitarias es el sarampión. Según la OPS, la caída en los índices de vacunación y el alto volumen de desplazamientos internacionales elevan el riesgo de brotes. Los CDC han reportado más de 2.000 casos en Estados Unidos en lo que va del año, superando los registros históricos recientes. “El sarampión sigue siendo la enfermedad de mayor riesgo por su facilidad de transmisión en grandes concentraciones de personas”, señala el último informe de la OPS.

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Junto al sarampión, los virus respiratorios como COVID-19 e influenza también figuran entre los riesgos más relevantes. Si bien la incidencia de gripe es baja en el hemisferio norte, la llegada masiva de visitantes desde países que transitan el invierno aumenta la probabilidad de circulación de nuevas variantes. “El riesgo de contagio existe incluso en estadios abiertos, especialmente en zonas de alta densidad”, advirtió el CDC.

Las enfermedades gastrointestinales constituyen otro desafío. El norovirus, la salmonella y Escherichia coli pueden propagarse a través del consumo de alimentos o agua contaminada, así como por contacto con superficies en espacios públicos. Las ciudades sede han reforzado las inspecciones a puestos de comida y servicios temporales para reducir el riesgo de intoxicaciones colectivas, según la oficina de salud pública del condado de Fulton, en Georgia.

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En ciudades como Houston y Miami, la temporada alta de mosquitos coincide con el torneo, lo que eleva la vigilancia sobre el dengue, el zika y el chikungunya. La OPS recomienda acciones de control vectorial y campañas de sensibilización para viajeros y residentes en las zonas de mayor riesgo.

El sarampión es la principal preocupación sanitaria del Mundial 2026 por la baja vacunación y los más de 2.000 casos reportados en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacen los países sede para evitar brotes durante el Mundial?

Estados Unidos, México y Canadá han reforzado la coordinación sanitaria y el monitoreo epidemiológico. El CDC activó un centro de operaciones exclusivo para el torneo, con más de 30 especialistas en vigilancia y 170 profesionales en alerta para actuar ante emergencias. La OPS apoya la integración de datos de aguas residuales, registros hospitalarios y servicios de emergencia para la detección temprana de posibles brotes, según Reuters.

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El CDC estableció restricciones temporales de viaje para personas procedentes de países con brotes activos de ébola, como la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur. Delegaciones deportivas de regiones afectadas deben cumplir con períodos de aislamiento preventivo antes de ingresar a territorio estadounidense.

Las secretarías de Salud de los países anfitriones han puesto énfasis en la vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles y la disponibilidad de vacunas, en especial contra el sarampión y la fiebre amarilla. Las inspecciones a operadores de alimentos y la capacitación del personal de estadios y hoteles forman parte del protocolo oficial, según la OPS.

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¿Qué dice la OMS sobre el riesgo de enfermedades en eventos masivos?

La Organización Mundial de la Salud considera que los eventos deportivos internacionales de gran escala, como el Mundial, representan escenarios de alto riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas. El organismo recomienda fortalecer la cooperación internacional, la vigilancia activa y la comunicación de riesgos a la población.

“La vigilancia epidemiológica debe reforzarse antes, durante y después del evento para identificar rápidamente cualquier aumento inusual de casos”, señala el último documento de la OMS sobre gestión de riesgos en eventos masivos. La organización también destaca la importancia de la vacunación, el monitoreo de aguas residuales y la coordinación con los sistemas de salud locales.

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La OPS colabora con los ministerios de salud de Estados Unidos, México y Canadá para garantizar que las estrategias de prevención y respuesta estén alineadas con los estándares internacionales y adaptadas a las características locales de cada sede.

Las enfermedades gastrointestinales como norovirus, salmonella y Escherichia coli impulsaron controles sanitarios sobre alimentos y agua en las ciudades sede del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales para asistentes y turistas?

Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de mantener actualizado el esquema de vacunación, en particular contra el sarampión, la gripe y COVID-19. El CDC subraya que “la vacunación es la herramienta más eficaz para reducir la susceptibilidad ante enfermedades transmisibles”.

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Otras recomendaciones incluyen:

Lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón.

Utilizar desinfectante de manos cuando no haya acceso a instalaciones sanitarias.

Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas de enfermedades infecciosas.

Consultar con un profesional de la salud ante cualquier signo de fiebre, erupción cutánea, problemas respiratorios o malestar digestivo.

Usar repelente de insectos y ropa de manga larga en regiones con presencia de mosquitos.

Consumir alimentos y bebidas en establecimientos supervisados por autoridades sanitarias.

El CDC y la OPS también advierten sobre el aumento previsible de enfermedades de transmisión sexual durante eventos masivos, recomendando el uso de preservativos y la moderación en el consumo de alcohol.

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¿Qué tan probable es que haya un brote de ébola o hantavirus durante el torneo?

El riesgo de brotes de ébola y hantavirus durante el Mundial ha sido evaluado como bajo por la OMS, el CDC y la OPS. La transmisión de ébola requiere contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, lo que limita la posibilidad de propagación en el contexto de un evento deportivo. “El riesgo de ébola durante el Mundial es mínimo, pero se mantiene la vigilancia en los puntos de entrada internacional”, informaron las autoridades estadounidenses a NBC News.

En cuanto al hantavirus, la posibilidad de transmisión se considera baja para la población general. Las autoridades mantienen protocolos de alerta para la detección y el manejo inmediato de cualquier caso sospechoso.

Houston y Miami reforzaron la vigilancia por dengue, zika y chikungunya ante la coincidencia del Mundial 2026 con la temporada alta de mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la vigilancia sanitaria en el desarrollo del Mundial?

El despliegue de recursos humanos y tecnológicos para la vigilancia sanitaria permite identificar rápidamente patrones inusuales de enfermedad y activar protocolos de respuesta inmediata. La experiencia de eventos deportivos anteriores y la cooperación entre organismos internacionales y gobiernos nacionales refuerzan la capacidad de contención frente a amenazas sanitarias, según la OPS.

La vigilancia continuará durante todo el evento y en las semanas posteriores, con el objetivo de reducir el impacto en la salud pública y proteger a los asistentes, residentes y trabajadores en las ciudades sede. Las actualizaciones y recomendaciones sanitarias se mantienen disponibles en los portales oficiales de los CDC, la OPS y los ministerios de salud de los países organizadores.