Los brutales detalles que determinaron la autopsia al hombre de 70 años asesinado en su casa de San Isidro

Así escapaban los asesinos

Victor Emilio Cocozza, el hombre de 70 años asesinado en las últimas horas durante un intento de robo en su casa de San Isidro, sufrió una brutal golpiza de los ladrones y murió intentando defenderse. Así lo confirmaron los resultados de la autopsia, que arrojaron detalles impactantes: antes de fallecer, la víctima fue herida en la frente, alrededor de ambos ojos, en la nariz, en la oreja izquierda, en ambos pómulos y en el pecho. También tenía hematomas en el brazo, antebrazo y mano izquierda.

Asimismo, los forenses encontraron lesiones en la parte izquierda de la mandíbula y una herida causada por un objeto punzante o cortante en el costado izquierdo del cuello, que le habría ocasionado la muerte.

“Las lesiones descriptas son compatibles con mecanismos de agresión múltiple y evidencian signos de lucha y/o defensa”, indicaron los expertos en el estudio al que accedió Infobae.

Según indica el informe, Cocozza murió por anoxia tisular, la cual fue provocada por la herida de arma blanca que sufrió en el cuello.

El sospechoso detenido

Un hombre de 70 años fue hallado asesinado en su casa de San Isidro, luego de que una patrulla intentara identificar a tres sospechosos, que llevaban en mochilas las pertenencias de la víctima, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió pasada la medianoche del jueves pasado, cuando un equipo de la patrulla municipal observó en actitud sospechosa a dos hombres y una mujer por la calle Francia en sentido de Avenida Rolón.

Cuando los agentes descendieron del móvil para identificarlos, los tres salieron corriendo. En medio de la fuga, arrojaron diferentes elementos. Dos de ellos ingresaron, por Tomkinson, a La Cava y lograron escabullirse. La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad del municipio.

Pero los uniformados lograron reducir al tercer integrante de la banda en el lugar. Lo trasladaron a la comisaría 7ª donde fue identificado como Luciano Ezequiel Pérez. El sospechoso llevaba bolsos, mochilas y carteras. Además, al revisarlo, los policías encontraron una billetera con documentación que correspondía a un domicilio de la calle Jacinto Díaz.

La detenida

Los efectivos se dirigieron al lugar y, al llegar, encontraron la parte trasera de la propiedad abierta, sin que hubiera nada forzado; la planta alta estaba revuelta y el cuerpo de la víctima, de 70 años.

Las fuentes detallaron que el hombre asesinado vivía solo en la casa de dos plantas y que habría intentado resistirse al robo al encontrar a los asaltantes.

En el caso interviene la fiscal Cecilia Chaieb, quien, en colaboración con la Policía Bonaerense y el municipio, está analizando las cámaras municipales (hay más de 2 mil dispositivos de vigilancia y también en los móviles) para reconstruir el trayecto realizado por el cómplice del detenido que ya fue identificado: de apellido M., ya había sido demorado por el robo de una escalera.

En paralelo, familiares de la otra cómplice, una mujer de 23 años, la entregaron a las autoridades de la villa La Cava: se llama Tatiata Giménez.

Antecedentes

A fines de octubre del año pasado, María Susana Rodríguez Iturriaga, una mujer de 81 años, fue asesinada salvajemente durante un asalto en su casa de la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro.

El cadáver de la víctima fue encontrado por su sobrina, quien relató que su tía estaba atada sobre una silla y con manchas de sangre, producto de los golpes. Por el hecho, hay cinco detenidos que integran La Banda del Millón, un grupo delictivo acusado de varios robos en la zona norte del Conurbano.

El 30 de noviembre de 2024, otro jubilado, esta vez de 86 años, fue víctima de una bestial entradera en su casa de Acassuso. Al menos cuatro delincuentes lo torturaron durante horas.

Jorge De Marco, asesinado de forma idéntica que la jubilada de Acassuso en marzo de 2024. Las investigaciones apuntaron a “La Banda del Millón”. El periodista “Baby” Etchecopar y un hermano del intendente Ramón Lanús fueron otras de sus víctimas.