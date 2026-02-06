Crimen y Justicia

Los brutales detalles que determinaron la autopsia al hombre de 70 años asesinado en su casa de San Isidro

El caso fue descubierto luego de que una patrulla detectara a tres sospechosos que huyeron cuando intentaron identificarlos. La víctima murió durante un intento de robo. Hay dos detenidos

Guardar
Así escapaban los asesinos

Victor Emilio Cocozza, el hombre de 70 años asesinado en las últimas horas durante un intento de robo en su casa de San Isidro, sufrió una brutal golpiza de los ladrones y murió intentando defenderse. Así lo confirmaron los resultados de la autopsia, que arrojaron detalles impactantes: antes de fallecer, la víctima fue herida en la frente, alrededor de ambos ojos, en la nariz, en la oreja izquierda, en ambos pómulos y en el pecho. También tenía hematomas en el brazo, antebrazo y mano izquierda.

Asimismo, los forenses encontraron lesiones en la parte izquierda de la mandíbula y una herida causada por un objeto punzante o cortante en el costado izquierdo del cuello, que le habría ocasionado la muerte.

“Las lesiones descriptas son compatibles con mecanismos de agresión múltiple y evidencian signos de lucha y/o defensa”, indicaron los expertos en el estudio al que accedió Infobae.

Según indica el informe, Cocozza murió por anoxia tisular, la cual fue provocada por la herida de arma blanca que sufrió en el cuello.

El sospechoso detenido
El sospechoso detenido

Un hombre de 70 años fue hallado asesinado en su casa de San Isidro, luego de que una patrulla intentara identificar a tres sospechosos, que llevaban en mochilas las pertenencias de la víctima, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió pasada la medianoche del jueves pasado, cuando un equipo de la patrulla municipal observó en actitud sospechosa a dos hombres y una mujer por la calle Francia en sentido de Avenida Rolón.

Cuando los agentes descendieron del móvil para identificarlos, los tres salieron corriendo. En medio de la fuga, arrojaron diferentes elementos. Dos de ellos ingresaron, por Tomkinson, a La Cava y lograron escabullirse. La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad del municipio.

Pero los uniformados lograron reducir al tercer integrante de la banda en el lugar. Lo trasladaron a la comisaría 7ª donde fue identificado como Luciano Ezequiel Pérez. El sospechoso llevaba bolsos, mochilas y carteras. Además, al revisarlo, los policías encontraron una billetera con documentación que correspondía a un domicilio de la calle Jacinto Díaz.

La detenida
La detenida

Los efectivos se dirigieron al lugar y, al llegar, encontraron la parte trasera de la propiedad abierta, sin que hubiera nada forzado; la planta alta estaba revuelta y el cuerpo de la víctima, de 70 años.

Las fuentes detallaron que el hombre asesinado vivía solo en la casa de dos plantas y que habría intentado resistirse al robo al encontrar a los asaltantes.

En el caso interviene la fiscal Cecilia Chaieb, quien, en colaboración con la Policía Bonaerense y el municipio, está analizando las cámaras municipales (hay más de 2 mil dispositivos de vigilancia y también en los móviles) para reconstruir el trayecto realizado por el cómplice del detenido que ya fue identificado: de apellido M., ya había sido demorado por el robo de una escalera.

En paralelo, familiares de la otra cómplice, una mujer de 23 años, la entregaron a las autoridades de la villa La Cava: se llama Tatiata Giménez.

Antecedentes

A fines de octubre del año pasado, María Susana Rodríguez Iturriaga, una mujer de 81 años, fue asesinada salvajemente durante un asalto en su casa de la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro.

El cadáver de la víctima fue encontrado por su sobrina, quien relató que su tía estaba atada sobre una silla y con manchas de sangre, producto de los golpes. Por el hecho, hay cinco detenidos que integran La Banda del Millón, un grupo delictivo acusado de varios robos en la zona norte del Conurbano.

El 30 de noviembre de 2024, otro jubilado, esta vez de 86 años, fue víctima de una bestial entradera en su casa de Acassuso. Al menos cuatro delincuentes lo torturaron durante horas.

Jorge De Marco, asesinado de forma idéntica que la jubilada de Acassuso en marzo de 2024. Las investigaciones apuntaron a “La Banda del Millón”. El periodista “Baby” Etchecopar y un hermano del intendente Ramón Lanús fueron otras de sus víctimas.

Temas Relacionados

San IsidroHomicidiosInseguridadRobosúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó “Dengue”, un peligroso delincuente buscado en la Ciudad de Buenos Aires

El sospechoso fue detenido en las últimas horas por cometer al menos tres robos armados en enero

Cayó “Dengue”, un peligroso delincuente

Simulaban ser empleados de una empresa de limpieza y estafaban comerciantes: fueron detenidos en Mar del Plata

Los sospechosos tienen 47 y 37 años. Los arrestaron tras el último ataque al dueño de un gimnasio, a quien también golpearon. Su modus operandi

Simulaban ser empleados de una

Corrientes: intensa búsqueda policial de un hombre acusado de abusar sexualmente a una menor de edad

El sospechoso fue identificado como Emanuel Gómez sobre quien también pesan, desde 2025, causas por robo y violencia de género. Evadió un control en la Ruta Nacional 14 y huyó a pie hacia zonas rurales en los alrededores de Juan Pujol

Corrientes: intensa búsqueda policial de

De cara el juicio por el crimen del profesor de La Plata, aprobaron que se exhiba el arma con la que lo asesinaron

Solo uno de los motochorros acusados de balear a Sergio D’Alessandro llegará a la instancia oral. Su cómplice nunca logró ser detenido

De cara el juicio por

Capturaron a dos hombres que eran intensamente buscados por un violento robo en Pergamino

Cinco individuos armados irrumpieron en una vivienda, redujeron a las víctimas y se llevaron dinero en efectivo. Los investigadores localizaron el vehículo utilizado y realizaron una serie de allanamientos

Capturaron a dos hombres que
DEPORTES
Estalló el escándalo con Cristiano

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

La “ruleta de castigos” y las tres reglas de oro que implementó un entrenador en la Bundesliga de Alemania

El mensaje del ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez tras sufrir un infarto en Colombia: “De ésta vamos a salir”

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

TELESHOW
El romántico saludo de cumpleaños

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

Fito Páez y Sofía Gala, juntos sobre el escenario en medio de los rumores de romance: “Salvaje, under y sofisticada”

INFOBAE AMÉRICA

China promete apoyo y asistencia

China promete apoyo y asistencia a Cuba pero advierte: “Será dentro de nuestras capacidades”

Arrestan a hombre en California por exigir un rescate falso a la familia de la madre de Savannah Guthrie

Capturan en Panamá a uno de los más buscados en medio de operativos contra pandillas

Qué leer esta semana: la autora de “Art”, respiración inteligente y respuestas para el miedo de volar

El Salvador podría enfrentar una época de calor extrema tras una temporada inédita de frentes fríos