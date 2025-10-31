Ataron, golpearon y mataron a una jubilada durante un robo en su casa de San Isidro

La víctima tenía 81 años

María Susana Rodríguez Iturriaga, una mujer de 81 años, fue asesinada salvajemente durante un asalto en su casa de la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro. El cadáver de la víctima fue encontrado este miércoles por su sobrina, quien relató que su tía estaba atada sobre una silla y con manchas de sangre, producto de los golpes. Por el hecho, hay cinco detenidos que integran La Banda del Millón, un grupo delictivo acusado de varios robos en la zona norte del Conurbano.

La jubilada fue asesinada el fin de semana pasado en una propiedad ubicada en la calle General Justo José de Urquiza al 1100. Su cuerpo fue encontrado tras varios días sin contacto con su familia. El cuerpo tenía signos de violencia y las manos y los pies estaban atadas, por lo que el fiscal Patricio Ferrari calificó el expediente bajo el delito de homicidio criminis causa en ocasión de robo.

Según el relato de Marina, la sobrina de Rodríguez Iturriaga y en diálogo con Telefe, los delincuentes saltaron la reja de la propiedad e ingresaron por la parte trasera de la vivienda. “Levantaron las persianas, seguramente. Había una persiana que la habrán levantado e ingresaron a la casa. Era la noche, estaba en pijama”, dijo la mujer, visiblemente conmocionada por lo que había ocurrido.

“Entraron a robarle, creen que el sábado. (...) Mientras robaban, la ataron de pies y manos y la golpearon. Veía sangre, una cosa espantosa. Además, no se llevaron nada porque no había nada de valor”, agregó la sobrina.

Las aberturas de la casa estaban forzadas, había un profundo desorden en los ambientes de toda la casa y el cuerpo de María Susana en una de las habitaciones. La jubilada, quien era muy activa de acuerdo con su familia, vivía sola.

La Banda del Millón y el crimen

Al parecer, los asesinos de la jubilada serían integrantes de La Banda del Millón, una organización delictiva dedicada cometer entraderas y que fue desmantelada ayer en horas de la madrugada, mientras robaban una vivienda en Tigre. En este operativo fueron detenidos cinco sospechosos, dos de los cuales serían los autores del crimen.

Se trató de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad de San Isidro, la Fiscalía de Martínez, la Policía Bonaerense y el Centro de Monitoreo de Tigre.

Según confirmaron fuentes oficiales del caso a Infobae, las autoridades constataron que los sospechosos estaban vinculados con el crimen de la mujer de 81 años, que fue encontrada muerta en su propiedad.

De acuerdo con lo que trascendió, los principales acusados del asesinato son Miguel Ángel Vieira, un hombre de 47 años, alojado en la comisaría cuarta de San Isidro. Otro de los de-detenidos es Julio Ramiro Emiliano, de 20 años.

A ambos les encontraron teléfonos celulares, barretas, hierros, mazas, pasamontañas y guantes. Los otros arrestados son Matías Maturro, Thiago Conzo y Agustín Gómez, jóvenes de entre 20 y 26 años. Les encontraron herramientas, pasamontañas, celulares y un Fiat Palio. Con este Fiat Palio, al parecer, se habrían movilizado hasta la casa de la jubilada el fin de semana pasado.

Como producto de los primeros avances, el fiscal Ferrari constató que la mujer había sido víctima de una entradera ordenada por la Banda del Millón.

La casa de la mujer

De la misma forma, los investigadores aseguraron que el detenido había sido el autor de una pintada que decía: “En barrio de ricachones ni armas ni rencores”. Tras trazarse esta conexión con el modus operandi de la Banda del Millón, se confirmó la detención de los otros implicados.

Por medio del resultado de las tareas investigativas, confirmaron que, al menos, dos de ellos “habían tenido activa intervención en el homicidio de la víctima ocurrido en horas de la noche del sábado 25 de octubre”.

Aparentemente, habrían sido los autores de los múltiples golpes y hematomas que se detectaron en la autopsia de la mujer.

La Banda del Millón permanece bajo investigación por múltiples robos en la zona norte y, ahora, por este homicidio. Las pesquisas sugieren que el grupo contaba con la colaboración de internos del Penal 57 de Campana, quienes desde la cárcel señalaban los domicilios a atacar y mantenían comunicación con los autores materiales durante la ejecución de los delitos.

A finales de agosto, dos menores parte de la banda fueron capturados por efectivos de la Comisaría 11a de San Isidro. Se trata de G.M., de 15 años, y V.J.G., de 16, quienes, momentos antes de ser aprehendidos, habían intentado robar una casa de la zona. Fuentes del caso le confirmaron a Infobae que el menor de ellos estaba prófugo de la Justicia desde enero de este año, en una causa por homicidio criminis causa y robo agravado.

Según precisaron fuentes del caso a este medio, los sospechosos fueron divisados por la Policía en la intersección de las calles José Ingenieros y Bergallo, a pocos metros de la villa La Cava, cuando circulaban a bordo de una moto Honda Wave color blanca.

Al intentar ser identificados por los uniformados, los jóvenes emprendieron la fuga a toda velocidad. Tras una persecución que se extendió por varias cuadras, los ladrones fueron interceptados por la Policía y terminaron aprehendidos.

“Quedó ahí atada. Había sangre en el piso. Realmente fueron unos degenerados. Encima para robar dos pesos con cincuenta, porque es lo que podía tener en la billetera. Esta impunidad, esta locura. Es una zona cuidada, es una linda zona, pero ya ni siquiera en una linda zona uno puede vivir tranquilo”, dijo la sobrina.

“La computadora estaba, el teléfono estaba, o sea, no se llevaron nada de eso. No sé qué se llevaron”, lamentó la mujer.