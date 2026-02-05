Un hombre de 70 años fue asesinado en su casa de San Isidro durante un robo

Los supuestos homicidas fueron detectados por una patrulla de San Isidro

Un hombre de 70 años fue hallado asesinado en su casa de San Isidro, luego de que una patrulla municipal intentara identificar a tres sospechosos, que llevaban en mochilas las pertenencias de la víctima, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió pasada la medianoche del jueves pasado, cuando un equipo de la patrulla municipal observó en actitud sospechosa a dos hombres y una mujer por la calle Francia en sentido de Av. Rolón.

Cuando los agentes descendieron del móvil para identificarlos, los tres salieron corriendo. En medio de la fuga, arrojaron diferentes elementos. Dos de ellos ingresaron, por Tomkinson, a La Cava y lograron escabullirse.

El detenido

Pero los uniformados lograron reducir al tercer integrante de la banda en el lugar. Lo trasladaron a la comisaría 7.ª donde fue identificado como Luciano Ezequiel Pérez. El sospechoso llevaba bolsos, mochilas y carteras.

Además, al revisarlo, los policías encontraron una billetera con documentación que correspondía a un domicilio de la calle Jacinto Díaz.

Los efectivos se dirigieron al lugar y, al llegar, encontraron la parte trasera de la propiedad abierta, sin que hubiera nada forzado; la planta alta estaba revuelta y el cuerpo de Onofio Cocozza, de unos 70 años.

Este jueves se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte, aunque los investigadores adelantaron a este medio que Cocozza habría sido asesinado en medio de un forcejeo y que presentaba una herida de arma blanca.

Las fuentes detallaron que el hombre asesinado vivía solo en la casa de dos plantas. En el caso interviene la fiscal Cecilia Chaieb, quien, en colaboración con la policía bonaerense y el municipio, está analizando las cámaras municipales para reconstruir el trayecto realizado por los otros dos sospechosos que ingresaron a La Cava.

Noticia en desarrollo