Corrientes: intensa búsqueda policial de un hombre acusado de abusar sexualmente a una menor de edad

El operativo conjunto de la Policía de Corrientes en búsqueda de Gómez

La Policía de Corrientes persigue intensamente el rastro de un presunto violador, identificado como Emanuel Gómez, en los alrededores de la Ruta Nacional 14, concentrándose en las zonas aledañas de la localidad de Juan Pujol, a poco más de 400 kilómetros de la capital provincial.

Las autoridades mantienen la alerta, mientras advierten a la población sobre la peligrosidad del prófugo, a quien se lo notificó judicialmente en diciembre y, desde ese momento, jamás se presentó frente al Juzgado de Garantías, en Monte Caseros, que responde al doctor Eduardo Alegre, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

En las horas recientes, la Policía de Corrientes reforzó los procedimientos y sumó refuerzos en las áreas de monte próximas a la ruta, donde presumen que el prófugo podría ocultarse, ante la posibilidad de que continúe desplazándose entre localidades.

Otra de las imágenes difundidas por la Policía de Corrientes de Emanuel Gómez

Gómez, quien lleva más de 72 horas escapando, fue avistado por última vez vestido con pantalón celeste, remera de Boca Juniors y alpargatas negras, según información difundida por las autoridades. Las tareas de búsqueda también cuentan con la participación de binomios de la División Canes, la División Drones y caballería.

El caso se conoce desde los primeros días de diciembre, cuando la Justicia libró una orden de detención sobre Gómez por violencia de género, abuso sexual agravado a una menor y robo, aunque la ejecución de la orden se activó recientemente.

Él había sido denunciado en 2025 por el abuso sexual de una menor de edad, hija de su pareja. Y también por violencia de género, por parte de otra mujer.

Al ser buscado por la Policía, el sospechoso huyó de Corrientes y regresó hacia fin de año para pasar las Fiestas en Paso de los Libres.

Búsqueda y escape

Personal de las ciudades de Monte Caseros, Juan Pujol y Mocoretá, bajo la dirección del fiscal Bruno Gabriel Monzón y el juez de Garantías de Monte Caseros, Eduardo Alegre, mantiene la vigilancia y coordinación de los procedimientos.

El rastrillaje de las autoridades policiales correntinas para poder dar con el paradero del prófugo

En el transcurso de la persecución, se informó que Gómez intentó inicialmente desplazarse hacia Paso de los Libres, evadiendo la brigada policial encargada de su captura. Posteriormente, regresó a Juan Pujol, donde fue visto cerca de la estancia “El Pilincho”. Allí, según medios locales, huyó a pie hacia el monte y luego abordó un camión hasta que el vehículo quedó detenido por un accidente vial en la zona.

El conductor, de acuerdo con la fiscalía, desconocía el contexto judicial del prófugo. Este incidente permitió que Gómez continuara el escape a pie y su rastro se entre la vegetación de la zona.

La última vez que Gómez fue visto usaba un pantalón celeste, camiseta de Boca Juniors y alpargatas negras

Las fuerzas implicadas recalcan la peligrosidad del prófugo y reiteran el pedido de colaboración ciudadana: ante cualquier indicio sobre el paradero de Gómez, la recomendación es no intentar abordarlo y comunicarse de inmediato al 911, a la Comisaría Primera de Mocoretá o a la dependencia policial más cercana.

El dispositivo de búsqueda, bajo la supervisión del comisario mayor Luis Orlando Quirico y el oficial principal Perfecto Mauro, se prolonga en su segunda jornada sin resultados positivos y mantiene movilizado a personal policial de toda la jurisdicción correntina.