Crimen y Justicia

“No me dejaba salir”: los detalles del rescate a la joven de 21 años secuestrada por su expareja en Córdoba

El hombre fue detenido acusado de trata de personas. Cómo fueron las horas en las que la mantuvo cautiva

El sospechoso quedó detenido por trata de personas

Milagros estuvo por lo menos 48 horas secuestrada por su expareja en un galpón de muy malas condiciones ubicado en la zona rural de Saturnino María Laspiur, al sur de Córdoba. La salvó el desesperado llamado de auxilio que le hizo a su hermana, a quien le contó que su captor se la había llevado desde su Entre Ríos natal a la provincia vecina y que la estaba maltratando. Con esos datos y la señal telefónica, las autoridades lograron montar un megaoperativo para rescatarla.

El procedimiento para dar con ella comenzó en la noche del martes. Fue en el marco de una investigación por trata de personas a cargo de Guadalupe Riera, de la Fiscalía Federal de Villa María, en quien recayó la causa tras un grito que se escuchó durante la breve comunicación que la víctima tuvo con su familia. Según se llegó a oír, decía que estaban escondidos en la mencionada ciudad cordobesa. Luego se supo que era mentira: fue una maniobra del sospechoso para despistar la búsqueda.

No obstante, dado que era el único indicio sobre su supuesto paradero, se alertó a las autoridades locales y el 2 de febrero se abrió el expediente, que tuvo como prueba central la grabación del llamado que hizo Milagros para pedir ayuda. En este contexto, también se logró reconstruir que la víctima y su ex mantenían una relación violenta con antecedentes de denuncias y hasta una orden de alejamiento vigente dictada por la Justicia.

Agentes de la Policía de Córdoba y PFA rescataron a una joven de 21 años que era víctima de trata

En la llamada que incentivó a la denuncia, de la que tuvo conocimiento Infobae, la joven, de 21 años, relataba un escenario de terror: decía que su exnovio, de su misma edad, la tenía encerrada en el galpón de un campo, que la golpeaba y que le tiraba la comida para que no pudiera alimentarse. Se escuchaba además su llanto desconsolado y unos gritos de fondo que le ordenaban cortar el llamado.

Ante la gravedad de la situación, la fiscal Riera dispuso la realización de tareas investigativas para confirmar la presencia de las personas mencionadas dentro de la ciudad de Villa María y verificar la veracidad de los hechos. Las primeras diligencias consistieron en rastrear los posibles movimientos de la pareja y buscar indicios que permitieran ubicar el lugar donde la mujer estaría retenida contra su voluntad.

El traslado del sospechoso a la sede judicial

Tras largas horas, determinaron que en realidad estaban en Saturnino María Laspiur, al sur de Córdoba, en un campo ubicado a 15 kilómetros del centro. La propiedad era de una persona conocida en la localidad, según se supo en la investigación.

Con los elementos reunidos, se llevó adelante un operativo durante la noche y la madrugada del miércoles en el que se utilizaron drones equipados con sensores térmicos que permitieron precisar la ubicación de la víctima y su ex. Participó personal de la brigada DUOF Villa María de la Policía Federal Argentina, la Policía de Córdoba y Gendarmería.

Los encontraron al amanecer y ocultos en el monte. La joven de 21 años fue hallada con signos de violencia física y deshidratación, por lo que debió recibir asistencia médica, mientras que el sospechoso quedó inmediatamente detenido por trata de personas.

La zona donde estaba el galpón

Al tomar contacto con las autoridades, Milagros dio detalles de cómo llegó con su ex a Córdoba y el posterior calvario que sufrió durante el secuestro. Según confiaron fuentes del caso a este medio, contó que ambos se fueron juntos de Entre Ríos en un intento por mejorar su relación y que el dueño del campo donde estaban alojados les regaló los pasajes para viajar.

Sin embargo, ella nunca supo a dónde iban. De acuerdo a su relato, este mismo hombre los fue a buscar a la terminal de San Francisco, la ciudad más cercana a la zona rural donde fueron encontrados, y los llevó hasta el galpón de donde no pudo volver a salir.

“Cuando llegamos al campo, la vivienda estaba en muy malas condiciones y yo me quería ir, pero él no me dejó”, dijo la chica a los agentes acerca de su ex. También contó que durante los días encerrada ella nunca pudo escapar y que él era el único que iba al pueblo.

El operativo de la PFA durante la noche

En el llamado de auxilio, se la escuchó decir: “Acá no hay nadie cerca, es todo campo, no sé dónde estoy”.

Asimismo, tras ser rescatada, Milagros les dijo a las autoridades que ella vio que la estuvieron buscando toda la noche, pero que no podía hacer nada porque su captor la tenía retenida en el galpón. “Él no me dejaba salir”, afirmó.

Tras un rato, y ante el temor de ir presos, el sospechoso la obligó a correr hacia los pastizales, donde más tarde los encontraron.

Según reconstruyó Infobae de fuentes del caso, la víctima también tenía miedo de ir presa: su expareja le decía que no podía llamar a la policía, ya que ella había cometido un delito al violar la perimetral.

El detenido, por su parte, quedó imputado por trata de personas y fue derivado a la Unidad Penitenciaria N°5 de Villa María. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal local.

