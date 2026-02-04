Rescataron a una joven secuestrada en Córdoba y detuvieron a su ex por trata de personas: su desesperado pedido de ayuda

Imágenes del operativo policial en Córdoba que culminó con el rescate de una joven de 21 años que era víctima de una red de trata de personas. El video muestra el ingreso de las fuerzas de seguridad a un predio durante la noche.

La Policía de Córdoba y agentes de la fuerza federal irrumpieron esta madrugada en un escenario de terror montado en un galpón de una zona rural de la provincia, en Saturnino María Laspiur. En un predio alejado de la urbanización y a casi 200 kilómetros de la capital, rescataron a Milagros, una joven de 21 años oriunda de Misiones que estaba cautiva por su expareja, de la misma edad.

La víctima era buscada desde hace varios días en el marco de una investigación por presunta trata de personas. La denuncia que dio inicio a la causa fue radicada por sus familiares, que contactaron a las autoridades cordobesas tras recibir un desesperado llamado de Milagros pidiendo ayuda.

Según supo Infobae de fuentes del caso, en esa comunicación la joven habría contado que su ex la secuestró, que se la llevó a Córdoba y que la estaba sometiendo a maltratos constantes. Entre otros detalles, dijo que la golpeaba, le sacaba su teléfono para que no se pudiera comunicar con su familia y no le daba de comer.

Esa charla fue la pista principal para comenzar a rastrearla. Si bien duró pocos minutos, la víctima pudo describir el lugar donde estaba como una “zona de mucho campo” donde no había nadie cerca. No pudo precisar la ciudad, aunque cerca del final de la comunicación los investigadores llegaron a oír “Villa María”, por lo que en el caso tomó intervención la Fiscalía Federal de dicho departamento cordobés, a cargo de la fiscal Guadalupe Riera.

El sospechoso detenido

En este contexto, comenzaron a realizarse diferentes rastrillajes y a analizar pruebas para dar con el sospechoso y Milagros. Para este martes, las autoridades ya habían ubicado al menos dos domicilios en Saturnino María Laspiur -lejos de Villa María- donde podrían estar. Así, entre la noche y la madrugada de este miércoles se llevaron a cabo dos procedimientos para encontrarlos.

En ambos participó la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, la DUOF de Villa María, de la Policía Federal Argentina, y la Superintendencia de Investigaciones Federales. El despliegue también involucró a personal de la Departamental San Justo, el DUAR de Córdoba y la Patrulla Rural.

La zona del allanamiento

El primero de los allanamientos dio resultado negativo, aunque sí hallaron ropa de los involucrados y otras pistas que fueron clave para luego encontrarlos. En la segunda vivienda finalmente dieron con los dos: la joven fue rescatada y trasladada a un centro médico de la zona, mientras que el sospechoso de 21 años y también oriundo de Misiones quedó detenido por trata de personas.

Al momento del hallazgo, la víctima estaba deshidratada, golpeada y con daño psicológico, según informaron fuentes del caso. Las condiciones en las que la encontraron coinciden con lo relatado por ella en esa llamada donde pidió auxilio a su familia.

El galpón donde estaba la víctima y su ex

En este sentido, fue trasladada de inmediato al Hospital Regional J.B. Iturraspe, en la ciudad de San Francisco, donde recibió atención médica y contención. El detenido, por su parte, quedó imputado por trata de personas y fue derivado a la Unidad Penitenciaria N°5 de Villa María. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal local.

Tras el operativo, el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló: “Se trató de una colaboración solicitada desde la Fiscalía Federal de Villa María para reforzar los rastrillajes en la zona de Laspiur, basados en los indicios de la investigación que apuntaban a que la joven podría encontrarse allí”.

Y agregó: “Con la movilización de todo el personal de la departamental San Justo, y con la colaboración de unidades especiales, pudimos encontrar con vida a Milagros, y además detener a la persona que a la fuerza la mantenía cautiva”.