Crimen y Justicia

Lo buscaban por una estafa en Colón y lo reconocieron en TV tras su arresto por un “cuento del tío” en Palermo

Ariel Nahim Garcia Tarizzo (24) fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso por intentar embaucar a una pareja de jubilados, que lo denunció y así lo apresó la Policía de la Ciudad a principios de año. Ahora volvió a la cárcel, pero por la causa de Entre Ríos

Le duró poco la “libertad” a Ariel Nahim Garcia Tarizzo (24). Tras haber sido arrestado a principios de año por intentar hacerle un “cuento del tío” a una pareja de jubilados en Palermo, que detectó la trampa, lo denunció y así lo atraparon; ahora la Policía de la Ciudad lo volvió a detener a instancias de la Justicia de Entre Ríos: es que era buscado por una estafa en Colón desde 2024 y, al ver la noticia de su captura en suelo porteño, pidieron que lo remitieran a esa provincia.

Fuentes del caso contaron a Infobae que lo que no sabían los investigadores entrerrianos es que García Tarizzo fue condenado a 4 meses en suspenso por la tentativa de estafa de Palermo y, así como recibió la pena, regresó a su casa. Es que en los sistemas no figuraba que era buscado por la Justicia de Colón.

Y, entonces, la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad lo volvió a detener por segunda vez en este enero: la primera había sido el 5 por el caso del “cuento del tío” en Palermo, la segunda, el 16: lo atraparon en el cruce de la avenida San Juan y Catamarca.

El arresto fue luego de que el 13 de enero pasado el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo de Gustavo Pierretti, a requerimiento del Juzgado de Garantías de Colón de Ariel Alejandro Ottogalli, pidiera la colaboración para detenerlo en una causa por estafas también bajo la modalidad de “cuento del tío” de 2022.

La Policía de la Ciudad frustró en tiempo real un cuento del tío y detuvo a uno de los estafadores en Recoleta

Según pudo saber este medio de fuentes del caso, el 21 de octubre de 2022, aproximadamente a las 9, García Tarizzo se comunicó telefónicamente con un jubilado de, por entonces, 81 años de la ciudad entrerriana de Colón. Le dijo que era amigo de su hijo y que debía hacer entrega de los dólares que tuviese en su poder para cambiar su “denominación”. Uno de los versos más comunes de este tipo de ladrones que engaña a gente mayor de edad.

Para completar la trampa, le advirtió que enviaría a un empleado del Correo Argentino para el retiro del dinero. Y la víctima cayó: le dio USD 5.500 dentro de un sobre tipo bolsa color amarillo, y luego la suma de USD 9.300.

Desde entonces lo buscaban, hasta que lo vieron en las noticias por haber querido embaucar a los jubilados de Palermo con el verso de que su hijo estaba detenido por un incidente que había terminado con una persona muerta y que necesitaba 40 mil dólares para ser liberado.

El hombre detenido luego del
El hombre detenido luego del operativo por el intento de estafa en Palermo

Las víctimas, como se aconseja, chequearon la información y descubrieron la maniobra, por lo que lo denunciaron. Tras un engaño por parte de la Policía de la Ciudad, fue detenido en una esquina de Recoleta. Básicamente, le siguieron el cuento y cuando le dieron el bolso con la plata que requería, lo arrestaron.

Luego, en los días posteriores, salió en libertad, previo a ser condenado a la pena de 4 meses de prisión en suspenso por el delito de tentativa de estafa, por carecer de impedimentos legales, ya que la orden de detención emanada en el año 2024 por Entre Ríos no se encontraba registrada ante el Registro Nacional de Reincidencia y SIFCOP, completaron las fuentes consultadas.

Tras el pedido del nuevo arresto por la estafa en Colón, los investigadores porteños determinaron que la madre del buscado actualmente vive sobre la calle Catamarca al 1000 y se montó una guardia en la zona: cuando lo vieron salir de la casa de su familia, lo capturaron, otra vez.

