Golpe comando en plena ruta en Chubut: balearon a un camionero, lo secuestraron y le robaron más de $43 millones

Una bolsa blanca con fajos de billetes, algunos de mil pesos, es el dinero incautado tras un asalto comando a un camionero en Ruta 3, en la localidad de Camarones, Chubut (La Jornada)

Un camionero fue víctima de un golpe comando en plena Ruta 3, en Chubut. Los delincuentes interceptaron al hombre, lo balearon, lo secuestraron y le robaron 43 millones de pesos.

El chofer de transporte de mercaderías había salido de La Pampa y, cuando se encontraba a la altura de la localidad de Camarones, una camioneta Dodge RAM blanca le bloqueó el camino.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio regional Diario de Río Negro, los delincuentes actuaron rápidamente. Tras bloquear el paso del camión, descendieron tres hombres armados con un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 mm y una pistola 9 mm. Así, amenazaron de muerte al conductor y exigieron la entrega de la recaudación transportada.

No conformes con eso, los asaltantes dispararon a quemarropa contra la víctima, hiriéndola gravemente en el abdomen. Luego, privaron de su libertad al camionero, obligándolo a subir a la camioneta empleada para el asalto y escaparon del lugar. El hombre fue abandonado tiempo después en las afueras de Comodoro Rivadavia.

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La policía fue alertada rápidamente y los primeros uniformados que llegaron al lugar priorizaron la asistencia médica del chofer. Este fue trasladado con urgencia a un centro de salud, donde recibió atención por la herida de arma de fuego, según informó el portal Río Negro.

La gravedad del hecho y la violencia ejercida por los delincuentes motivaron el despliegue de un importante operativo policial nocturno. Participaron efectivos de varias comisarías, divisiones especiales, el GEOP, Infantería y Policía Científica. Se sumó el apoyo táctico de la División Canes y el uso de drones equipados con cámaras térmicas, lo que permitió rastrear a los sospechosos a campo traviesa.

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La Policía detuvo a tres delincuentes que participaron en el robo millonario al camionero en la Ruta 3 (X: @Policía_Chubut)

Gracias a la presión ejercida y al uso de tecnología de búsqueda, la Policía logró cercar a los asaltantes, quienes se ocultaban en el interior de un sumidero natural. La detención se produjo sin que se registraran nuevos enfrentamientos. En el lugar, los efectivos hallaron parte del arsenal descartado por la banda durante la fuga.

Además, se incautó la camioneta Dodge RAM empleada en la emboscada y, en un operativo de recuperación minucioso, se hallaron 95 fajos de efectivo que sumaban la totalidad de los $43 millones, que habían sido robados al camionero.

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Todo el material secuestrado y los tres sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que avanzó de inmediato en la recolección de pruebas y la toma de declaraciones. Los investigadores buscan determinar si la banda estaba vinculada a otros hechos similares en la región y continúan analizando los teléfonos y otros objetos secuestrados para reconstruir la logística del asalto.

La víctima del ataque, cuyo estado de salud se mantiene bajo reserva, permanece internada y recibiendo atención médica por la herida de bala sufrida durante el episodio. Las autoridades destacaron la coordinación entre fuerzas provinciales y el uso de tecnología avanzada como claves para la resolución del caso y la recuperación del dinero sustraído.

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