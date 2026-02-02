Operaron por sétima vez a Bastian: qué procedimiento le hicieron

Bastian tiene 8 años

Bastián Jérez, el niño de 8 años que sufrió graves lesiones tras el choque en la zona de La Frontera en Pinamar ocurrido entre una camioneta Volkswagen Amarok y el UTV en el que viajaba junto a su padre, fue sometido este lunes a su séptima intervención quirúrgica. La cirugía se realizó este mediodía y, de acuerdo con el parte médico, finalizó de manera satisfactoria.

Así lo informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Bastian está internado en el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata desde el 15 de enero y permanece estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, un cuadro que viene sosteniendo durante los últimos diez días, más allá de que se halla bajo asistencia respiratoria mecánica y sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

La nueva operación consistió en el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo (LCR) del cerebro. Y ahora está monitoreado para observar la evolución clínica tras este último procedimiento mientras las autoridades médicas evalúan los próximos pasos hacia su recuperación.

Una válvula de derivación ventrículo-pleural es un dispositivo médico utilizado para reducir la presión intracraneal alta al regular el flujo de líquido LCR unidireccionalmente.

Este domingo, Vivian Perrone, de la fundación Madres del Dolor, comentó que acompañó a la madre de Bastián y a otros familiares en el hospital de Mar del Plata. “Estaban viendo que van dando pasos progresivos”, transmitió y contó que existía la chance de este procedimiento que se hizo en las últimas horas pese a que oficialmente no lo confirmaban: "Por ahora no hay nada sobre una nueva intervención”, dijeron.

Los dichos de Perrone no distan mucho de lo que venía ocurriendo en los últimos días. Macarena Collantes, madre de Bastian, había dicho el viernes que ese día el parte médico era "bastante positivo“.

El accidente que dejó a Bastián en terapia intensiva ocurrió el 12 de enero pasado a las 19:50 en el sector de médanos de Pinamar conocido como La Frontera y que accesible solo por vehículos 4x4: este lunes La Justicia bonaerense ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades recreativas motorizadas en los médanos de La Frontera. Fue tras un fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores y responde a un amparo presentado por el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martinez Carignano.

La camioneta y el UTV

Al momento del accidente, el UTV en el que Bastián iba a upa de su padre, sin cinturón de seguridad, llevaba cinco ocupantes, tres de ellos menores de edad, y Noemí Quirós era la conductora.

En la camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra el vehículo en el que iba el nene se desplazaban Manuel Molinari al volante y Brisa Soledad Martín, su novia. El hombre iba al volante.

Como resultado del impacto, Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y quedó internado en Pinamar hasta que lo estabilizaron y tres días después fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital de Mar del Plata.

El mismo día del siniestro se hizo la extracción de sangre a los conductores de los vehiculo para su análisis toxicológico, también al padre de Bastián. Esas muestras fueron las que se cotejaron hace una semana y dieron positivo de alcoholemia en el caso de Molinari y Quirós. Por eso, el Ministerio de Transporte bonaerense confirmó la inhabilitación para ambos.

Si bien no iba al volante, Maximiliano Jerez, el papá de Bastian, también está imputado en la causa que investiga el fiscal Sergio García de Pinamar como “lesiones culposas”, y dio dio negativo en alcohol y estupefacientes en la prueba toxicológica

Por el momento, el expediente avanza hacia la pericia accidentológica, clave con miras a las indagatorias de los tres imputados. En paralelo, Sebastián Riglos, abogado de Manuel Molinari, solicitó formalmente a la fiscalía la realización urgente de un estudio de ADN sobre las muestras de sangre tomadas a los imputados el mismo día del accidente: fundamentó su pedido ante supuestas irregularidades en los envases utilizados para la conservación de las muestras.