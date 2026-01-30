La madre de Bastian habló sobre cómo evoluciona la salud del menor: “Abrió un poco los ojos, lo miré y le dije ‘Hola hijo’”

Macarena Collantes, madre de Bastián, expresó su felicidad por el avance de su hijo en terapia intensiva tras varios días críticos

Macarena Collantes, madre de Bastian Jérez, compartió sus palabras tras los días más difíciles que le tocó atravesar junto a su hijo de ocho años, internado en terapia intensiva luego del accidente en Pinamar. La mujer, marcada por la incertidumbre y el dolor, sostuvo: “Hoy nos dieron un parte bastante positivo. Hace unos días que paulatinamente le vienen sacando el respirador. Ayer estuvo por la mañana y durante toda la tarde sin respirador. Tenía una válvula en la tráquea y respiraba por sí solo”.

La madre remarcó la magnitud de lo vivido: “Yo nunca me imaginé que nos iba a tocar pasar por algo así. Que hoy esté atravesando todo lo que está pasando. Fue horrible desde el día uno lo que tuvo que pasar Bastián”.

A pesar de las circunstancias, el avance del niño representa un alivio para quienes lo acompañan. “Que esté respirando solo es una felicidad enorme”, remarcó, en diálogo con La Nación +.

La familia de Bastián mantiene la esperanza de recuperación plena, a la espera de resolver la situación de su cabeza

El proceso de recuperación mantiene a la familia en vilo, pero también sostiene la esperanza. “Basti está luchando, está saliendo de toda esta pesadilla y yo tengo mucha fe que mi hijo se va a levantar de esa cama”, aseguró. El parte médico de la jornada arrojó datos alentadores: “Hemodinámicamente está estable. Lo vieron los médicos de abdomen, le sacaron los puntos hoy, está bien. Con el respiratorio los análisis dieron que está bien también”.

Por ahora, el panorama en cuanto a las lesiones en la cabeza sigue abierto. “Queda algo por resolver de la cabeza pero todavía no tenemos nada concreto”, explicó. “Hoy en el parte de la tarde el médico nos dijo que quedaba resolver lo de la cabeza y después esperar un tiempo. Pero sí, una vez que se pueda resolver eso volveríamos a Buenos Aires. Sigue en terapia intensiva”.

En medio de la internación, un gesto del niño conmovió a su madre. “Ayer o anteayer abrió un poco los ojos, lo miré y le dije ‘Hola hijo’. Pero estaba un poco perdido. Yo creo que sí sabe que soy su mamá”.

Sobre la relación con el padre de Bastián, Collantes fue clara. “No estoy enojada con el papá de Bastián. Tengo una excelente relación, es un muy buen padre. Estamos separados hace seis años, pero no tengo nada que decir sobre el papá de Bastián. Siempre se hizo cargo, nunca tuve un problema. Tenemos tenencia compartida pactada por nosotros”, detalló.

En cuanto a la mujer que se identificó como la conductora del UTV, admitió no conocerla y tampoco haber hablado con ella.

Bastián Jérez permanece estable hemodinámicamente, respira por sí solo y los análisis respiratorios resultaron favorables según los médicos

El agradecimiento fue una constante en sus palabras. “No tengo palabras ni el momento para agradecer, desde el Hospital de Pinamar, acá en Mar del Plata, toda la gente que se acercó a traernos estampitas, un rosario, una palabra de aliento, una oración. Yo no había tomado dimensión lo que había trascendido el caso de Basti”.

Además, la madre contó cómo fueron los instantes en que se enteró del accidente. “Yo estaba en Buenos Aires, trabajo en el Hospital de Moreno, por la tarde tengo una carnicería. Cuando recibo una llamada del lunes, de noche, era un amigo de Maxi (el padre de Bastian) y me dice que habían tenido un accidente y estaban en el hospital”, explicó.

El viaje a Pinamar fue inmediato, acompañado por su hermana. Al llegar, el escenario era desbordante. “Llegamos a Pinamar con mi hermana y todo era un caos”.

El primer contacto con su hijo no fue posible. “Cuando llego a Bastián no lo veo porque recién había salido de quirófano y estaba en terapia intensiva. Me encontré con Maxi que estaba ahí, en un estado tremendo, y me cuenta como puede con sus palabras”.

La cronología del accidente comenzó el 12 de enero a las 19:50. El siniestro involucró un UTV con cinco ocupantes, tres de ellos menores, y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona conocida como La Frontera de Pinamar. Bastián Jérez viajaba en brazos de su padre y sin cinturón de seguridad.

El choque provocó heridas graves al niño, quien fue asistido primero por allegados y luego por una médica pediatra que realizaba maniobras de reanimación en el lugar, hasta el traslado urgente al Hospital de Pinamar.