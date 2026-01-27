El caso Bastian: cronología, claves y los pasos que siguen en el expediente tras una pericia con polémica

Bastian tiene 8 años y ya fue operado seis veces

Tras los resultados de la pericia toxicológica-química de la causa Bastian, la investigación en manos del fiscal Sergio García avanza hacia la prueba accidentológica, con miras a las indagatorias de los imputados: Manuel Molinari, Noami Quiros, ambos conductores de los vehículos involucrados, una Volkswagen Amarok y un UTV CAN AM, respectivamente; y Maximiliano Jérez, padre del chico de 8 años gravemente herido en el choque frontal en La Frontera, en Pinamar.

El análisis realizado en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores determinó que el empresario Molinari y Quirós, amiga del papá de Bastian, presentaban alcohol en sangre y, aunque fue de una graduación menor, complicó la situación de ambos y trajo polémica. En la provincia de Buenos Aires hay tolerancia cero.

En primer lugar, el abogado del empresario de Junín, Sebastián Riglos, anunció que pedirá un cotejo de ADN para confirmar que la muestra analizada corresponda a su defendido. Sostiene que Molinari no ingirió alcohol y que “es probable que hayan rotulado mal los frascos”, según dijo a Infobae.

En tanto, Guillermo Schmidt, que representa a las hermanas de 8 y 9 años, también damnificadas en el accidente, de acuerdo a las fuentes, evaluará si solicita que se realice un segundo examen en la UBA para confirmar que ninguno de los conductores había consumido estupefacientes. Aunque ese análisis se realizó y dio negativo, el penalista pretende que se ejecute un estudio más exhaustivo.

En tanto, se espera que para esta semana llegue al expediente el dictamen de la pericia mecánica realizada el 22 de enero pasado y el informe del análisis de las computadoras de los vehículos secuestrados.

Mientras que, la pericia accidentológica, que determinará la mecánica exacta del choque y que todas las partes consideran clave, aún no tiene fecha.

En ese contexto y, aunque el abogado defensor de Molinari pidió que se llame a declarar como testigos al primo del empresario y a su compañero en el segundo UTV, el fiscal García aún no respondió.

Con el resultado de las pericias, el fiscal podrá avanzar hacia las indagatorias. Estiman que, para el fin de la temporada de verano, podrá definir las responsabilidades de cada uno de los imputados.

Así quedó la VW Amarok tras el choque

Cronología y puntos clave

El 12 de enero pasado, a las 19:50, se produjo el accidente entre un UTV y una VW Amarok en la zona denominada La Frontera de Pinamar. El siniestro ocurrió sobre un médano ubicado a 1.273,9 metros del margen del mar, solo accesible con vehículos 4x4.

Según surge de la documentación oficial, el UTV llevaba cinco ocupantes, tres de ellos menores de edad. Bastián Jérez, de 8 años, iba a upa de su padre, sin cinturón de seguridad. En la camioneta Volkswagen Amarok se desplazaban Manuel Molinari, quien conducía, y Brisa Soledad Martín, su novia.

En el impacto, Bastián resultó gravemente herido. Tras el choque, Alejandro Alegretti —primo de Molinari— llegó al lugar en otro UTV acompañado por Juan Manuel Madero y participaron en la evacuación del menor junto a su padre.

Pocos minutos después, a las 20, personal de la Policía Bonaerense, apostado en un operativo de prevención sobre Avenida Libertador, observó la llegada a gran velocidad del UTV con los heridos. Una médica pediatra que pasaba por el lugar, María Melina Santillán, intervino de inmediato y realizó maniobras de reanimación a Bastián.

El UTV en el que Bastian iba a upa de su papá

Posteriormente, una ambulancia trasladó al menor en estado crítico y a otras dos niñas con lesiones hasta el Hospital de Pinamar. Fueron escoltados por móviles policiales. Una nena de 9 años ingresó con fractura de piso orbitario y seno maxilar derecho, y la otra, de 8 años, presentaba lesiones con pérdida de continuidad en el cuello.

La intervención de la Policía Científica se extendió entre las 21 y las 23:15 de ese día, con pericias sobre el terreno. Se constató que ambos vehículos tenían daños en la parte frontal y la disposición final de los rodados permitió a los especialistas realizar una reconstrucción planimétrica del siniestro.

Según el acta, el operativo incluyó la extracción de sangre a los conductores para su análisis toxicológico: a las 22 fue el turno de Quirós, a las 22:15 el de Molinari y a las 22:30 el del padre de Bastián.

Luego, el 22 de enero se llevó a cabo la pericia mecánica de los vehículos en el depósito judicial de Pinamar y este lunes se conocieron los resultados toxicológicos en los que tanto Molinari como Quirós arrojaron resultado positivo en alcohol, mientras que Jérez resultó negativo.

Bastian sigue internado en el Hospital de Mar del Plata

Por el momento, la causa está caratulada como “lesiones culposas”.