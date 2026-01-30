Un hombre volvía de trabajar y lo mataron a pocas cuadras de su casa para robarle la moto en Laferrere

La esquina donde fue interceptado el carpintero

Un carpintero, de 63 años y nacionalidad paraguaya, fue asesinado por motochorros en la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, luego de que intentaran robarle la motocicleta cuando volvía de trabajar.

Todo ocurrió este jueves, cuando la víctima, identificada como Milcíades Torrez Oviedo, circulaba en su Honda Twister roja por la intersección de Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi. En ese momento, cuatro delincuentes, distribuidos en dos motos, lo interceptaron.

Tras haber interrumpido su camino, indicaron que los ladrones le dispararon en la cabeza, lo que provocó su muerte en el acto. Los agresores no se llevaron la moto y huyeron rápidamente del lugar.

De acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas, los vecinos del barrio escucharon el disparo y encontraron al cuerpo del hombre tendido sobre el asfalto. Su esposa, identificada como R. E. S., que vivía a menos de tres cuadras, se acercó a la escena y confirmó que era su marido, quien regresaba a casa tras su jornada laboral en la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, no hay detenidos por el hecho

El caso quedó bajo investigación del personal de la Estación de Policía La Matanza y de la comisaría local, quienes desplegaron operativos de búsqueda en la zona para dar con los responsables del crimen. Hasta el momento, no se confirmó la detención de ninguno de ellos.

Un hombre robaba a sus vecinos que estaban de vacaciones

Recientemente, una cámara de seguridad permitió descubrir el robo ocurrido en una vivienda en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, y exhibir el rostro del sospechoso. A pesar de esto, las autoridades aún no lograron identificarlo. No obstante, su búsqueda permanece activa.

La investigación, que quedó a cargo del fiscal Marcelo Diomede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 del departamento judicial de La Matanza, se orienta hacia un residente del barrio que, según denunciaron vecinos, es conocido por la zona y se habría mudado hace poco tiempo.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, las autoridades informaron que el presunto ladrón no ha sido localizado ni se cuenta con su nombre o domicilio.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el delincuente forzaba los ingresos. Los vecinos lo reconocieron como un nuevo residente del barrio y es intensamente buscado

El hecho ocurrió el lunes 26 de enero, cuando el delincuente ingresó por los fondos de la propiedad, forzando una puerta de rejas con candado y rompiendo la cerradura tras varios intentos. En el recorrido que realizó en el terreno, se lo vio revisar las ventanas y una reja adicional para facilitar la entrada.

Entre los objetos que se llevó el ladrón vecino, denunciaron el faltante de un televisor, una pava eléctrica, dos computadoras y elementos de blanquería. Pese a esto, reconocieron un detalle clave en la escena del robo, debido a que las autoridades indicaron que el delincuente dejó otros electrodomésticos apilados en una habitación, por lo que plantearon que habría planeado regresar.

El episodio fue descubierto por un pariente de los dueños de la vivienda, quien había quedado como encargado de cuidar la propiedad durante la ausencia de la familia. Al ingresar al domicilio el lunes, este alertó a los propietarios, quienes estaban de vacaciones en el partido de La Costa.

Luego de haber recibido la noticia, los dueños de la casa regresaron anticipadamente de su viaje, ampliaron fuentes del caso. Fue así que, al regresar, se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad privadas.

Tras haberse encontrado el momento en el que actuó el ladrón vecino, el sujeto involucrado en el robo fue reconocido por las víctimas. Sin embargo, todavía continuaría bajo averiguación su paradero y el nuevo domicilio en el que residiría, luego de haberse mudado de ese barrio.