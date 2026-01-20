Crimen y Justicia

El joven apuñalado durante una pelea en La Plata continúa en estado crítico: debieron amputarle una pierna

La agresión involucró a cuatro personas, incluyendo dos menores de edad y dos mujeres adultas, detenidas por la Policía. Familiares de la víctima impulsan manifestaciones para visibilizar el caso

Un joven permanece internado tras ser apuñalado en una golpiza grupal en Los Hornos (Video: Twitter - Hechos y Derecho)

Producto de un brutal ataque en la localidad de Los Hornos, en la ciudad de La Plata, el joven de 24 años que fue gravemente herido enfrenta un incierto proceso de recuperación: el episodio derivó en la amputación de la pierna derecha de la víctima y mantiene en vilo tanto a su entorno como a los vecinos de la zona.

En las primeras horas tras la agresión, allegados al joven manifestaron preocupación por la probabilidad de que las dos mujeres adultas detenidas en el marco de la causa puedan ser liberadas, mientras el estado de salud de la víctima sigue siendo delicado. La familia reclama que todas las personas implicadas permanezcan detenidas y exige avances inmediatos en la investigación. Además, preparan una manifestación pública para pedir justicia y garantizar que el proceso judicial no se frene, según informó 0221.

La causa, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, está actualmente caratulada como “lesiones graves”, sin descartarse la posibilidad de nuevas imputaciones conforme evolucione el estado clínico del joven.

Según declaraciones de fuentes policiales a El Editor Platense, el ataque ocurrió cerca de las 6:00 del sábado en el cruce de las calles 142 y 57, momento en el que la víctima, un ciudadano uruguayo, se encontraba reunido en la vía pública cuando fue increpado por un grupo de al menos cuatro personas, entre ellos dos menores de 16 años y dos jóvenes de 19 y 20 años, ambos residentes del barrio.

La agresión en 142 y 57 involucró a cuatro personas, incluyendo dos menores de edad y dos mujeres adultas detenidas por la policía

Tras la agresión —que incluyó una ferocidad inusitada con cuatro heridas de arma blanca: dos en la espalda, una en la entrepierna y una más en la pierna— el joven debió ser trasladado inicialmente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos y luego remitido al Hospital San Juan de Dios, debido a la gravedad de las lesiones, donde ingresó “desangrado”.Casi se muere”, aseguró un familiar.

El personal médico dispuso la intubación del paciente y llevó a cabo una intervención quirúrgica de urgencia en la pierna derecha, decisión que —a medida que se agravó el cuadro— derivó en una amputación, según informó la familia a 0221. El paciente permanece bajo estrictos cuidados intensivos y su recuperación prevé un proceso extenso con pronóstico reservado.

De acuerdo con la reconstrucción policial, la pelea se desencadenó tras un cruce verbal. Al poco tiempo, el grupo agredió con violencia al joven, empleando armas blancas. Los implicados huyeron del lugar, pero los testimonios de testigos y las rápidas diligencias de la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo posibilitaron la captura de los cuatro involucrados: dos menores y dos mujeres adultas. Estas últimas permanecen a disposición de la UFI N.º 7 y los menores en un instituto, a la espera de que la Fiscalía del Joven determine los pasos judiciales. Se espera que todos presten declaración indagatoria en el corto plazo.

La Fiscalía N° 7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, instruye la causa caratulada como lesiones graves tras la golpiza y ataque con arma blanca

Mientras tanto, familiares y allegados de la víctima organizan actividades para visibilizar el caso y recabar más pruebas que permitan la identificación de posibles coautores aún no detenidos. Vecinos de Los Hornos manifestaron inquietud reiterada por el aumento de delitos graves protagonizados por adolescentes en el barrio, señalando que estos hechos ya no son una excepción.

Una chica de 18 años atropelló a su novio tras una discusión y casi lo mata

Una joven de 18 años fue detenida en Abasto, La Plata, luego de atropellar deliberadamente a su pareja, M. D. M., de 25 años, en medio de una discusión.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 520 y 207, donde la conductora embistió a M. D. M., quien circulaba en bicicleta, causándole un desplazamiento de cadera y múltiples traumatismos, aunque los médicos determinaron que su vida no corre peligro.

Testimonios recabados en el lugar establecieron que la agresora, identificada como N. A. R., subió a su vehículo tras una fuerte pelea de pareja y embistió a M. D. M. de forma intencional. Según fuentes del caso, no existían denuncias previas por violencia de género, aunque algunos testigos describieron la relación como conflictiva.

El joven fue asistido por vecinos antes del arribo de una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital de Romero, donde permanece internado y bajo observación a la espera de una posible intervención quirúrgica. La presunta autora del ataque continúa detenida, imputada por tentativa de homicidio y pendiente de ser indagada por la Fiscalía. La familia de la víctima exigió justicia y el esclarecimiento del caso.

La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien dispuso la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para precisar la dinámica del incidente y confirmar la hipótesis de tentativa de homicidio. La bicicleta Ridetech rodado 29 de la víctima y el Ford Focus utilizado en el ataque fueron incautados por la Policía.

