La Plata: una chica de 18 años atropelló a su novio tras una discusión y casi lo mata

La Plata: atropelló a su novio y casi lo mata

Una joven de 18 años fue aprehendida en la localidad de Abasto, en el partido de La Plata, acusada de intentar matar a su pareja tras un violento incidente de tránsito, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El episodio se registró este sábado en la intersección de las calles 520 y 207 donde, según las fuentes, la conductora, identificada como Nahiara Aylin Rabbia, embistió con su auto Ford Focus a Mario Daniel Medina, de 25 años, quien circulaba en bicicleta.

El hecho salió a la luz a partir de un llamado al 911, que alertó sobre un accidente en la vía pública. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 7ma de Abasto encontró a Medina herido y tendido junto a su bicicleta marca Ridetech, rodado 29, precisaron los investigadores.

Así quedó el auto de la presunta agresora

Las primeras averiguaciones, basadas en testimonios de testigos y la propia víctima, permitieron reconstruir que minutos antes ambos habían protagonizado una fuerte discusión de pareja. Según la información oficial, tras el altercado, la joven subió a su vehículo y, en una maniobra deliberada, atropelló al hombre.

Medina fue socorrido por vecinos y trasladado en ambulancia al Hospital de Romero, donde los médicos determinaron que presentaba un desplazamiento de cadera y múltiples traumatismos, pero su vida no corre peligro. Fuentes médicas confirmaron que el joven permanece internado y bajo observación, a la espera de una posible intervención quirúrgica para estabilizar la lesión principal.

En el lugar del hecho, la Policía secuestró tanto el Ford Focus utilizado en el ataque como la bicicleta de la víctima.

En tanto, la agresora fue esposada de inmediato y trasladada a la seccional policial, donde quedó imputada por el delito de tentativa de homicidio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien solicitó la realización de peritajes sobre los vehículos y recabó testimonios de vecinos y familiares.

El hombre quedó tendido a un costado del auto

La investigación continúa y se analizarán imágenes de cámaras de seguridad de la zona para determinar la mecánica precisa del hecho, con el fin de confirmar o descartar la hipótesis inicial.

Fuentes del caso indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja, aunque testigos relataron que mantenían una relación conflictiva.

La joven permanece detenida a la espera de ser indagada por la Fiscalía, mientras que la familia de Medina pidió justicia y el esclarecimiento total del caso.

Antecedente

En noviembre pasado, una adolescente de 16 años fue acusada de asesinar a puñaladas a su novio de 20 en una vivienda de Lanús. El hecho ocurrió tras una discusión en la madrugada, cuando la joven atacó al joven con un cuchillo y luego huyó del lugar. La víctima, identificada como Alan Ezequiel Salinas, murió a causa de las heridas antes de poder recibir asistencia médica.

Tras el ataque, la menor escapó y fue buscada por la policía, que la encontró horas después en la casa de un familiar. La investigación determinó que la pareja mantenía una relación conflictiva y que ya se habían registrado episodios de violencia previos entre ambos, según testigos y familiares.

La adolescente quedó a disposición de la Justicia de Menores, imputada por homicidio.