Golpearon y apuñalaron a un joven en La Plata: hay cuatro personas detenidas, dos son menores de edad

Un joven permanece internado tras ser apuñalado en una golpiza grupal en Los Hornos (Video: Twitter - Hechos y Derecho)

Un joven de 24 años permanece hospitalizado bajo respiración asistida tras recibir cuatro puñaladas durante una paliza en patota, que tuvo lugar en Los Hornos, partido de La Plata, en la madrugada del sábado. El ataque, perpetrado por al menos cuatro personas, incluyó la participación de dos menores de edad, y derivó en la detención de todo el grupo.

Según confirmaron fuentes policiales citadas por El Editor Platense, en el proceso posterior a la agresión, la víctima —de nacionalidad uruguaya— fue trasladada de urgencia a la UPA de Los Hornos y luego derivada al Hospital San Juan de Dios debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con lo informado por los familiares, el joven ingresó al hospital “desangrado, casi se muere”, como resultado de las heridas: dos en la espalda, otra en la entrepierna y una más, de carácter grave, en una pierna. La intervención quirúrgica en la pierna derecha permitió estabilizarlo, aunque los médicos decidieron mantenerlo intubado tras la operación.

Los testimonios recabados por la Policía permitieron la rápida identificación de los responsables, que tras el incidente huyeron de la escena en la intersección de las calles 142 y 57. Tras un operativo conjunto entre la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo (GTO), agentes lograron la captura de dos jóvenes de 16 años y de dos mujeres, de 19 y 20 años, todas residentes del barrio.

La causa quedó caratulada como “lesiones graves”, según lo dispuso la fiscal Virginia Bravo, que dirige la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata.

El hecho ocurrió cerca de las 6:00, cuando el joven se encontraba tomando algo en la vía pública. De acuerdo con los relatos recabados, la discusión se desató luego de que el grupo increpó a la víctima, lo que desencadenó rápidamente en una golpiza grupal y el ataque con arma blanca.

Los vecinos de la zona, alarmados por la violencia de la situación, llamaron al 911, pero el ataque ya se había consumado cuando llegaron los servicios de emergencia. En el barrio, la preocupación por la involucración de menores en este tipo de delitos es persistente, pues habitantes destacan que cada vez es más frecuente la participación de adolescentes en hechos violentos.

Las imputadas adultas quedaron detenidas a disposición de la UFI N.º 7, mientras que los menores permanecen alojados en un instituto correspondiente hasta que la Fiscalía del Joven determine su situación procesal. En las próximas horas, los detenidos deberán prestar declaración indagatoria, mientras la instrucción avanza en esclarecer los motivos del violento ataque del sábado en Los Hornos.

Una chica de 18 años atropelló a su novio tras una discusión y casi lo mata

Una joven de 18 años fue detenida en Abasto, La Plata, luego de atropellar deliberadamente a su pareja, M. D. M., de 25 años, en medio de una discusión.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 520 y 207, donde la conductora embistió a M. D. M., quien circulaba en bicicleta, causándole un desplazamiento de cadera y múltiples traumatismos, aunque los médicos determinaron que su vida no corre peligro.

Testimonios recabados en el lugar establecieron que la agresora, identificada como N. A. R., subió a su vehículo tras una fuerte pelea de pareja y embistió a M. D. M. de forma intencional. Según fuentes del caso, no existían denuncias previas por violencia de género, aunque algunos testigos describieron la relación como conflictiva.

El joven fue asistido por vecinos antes del arribo de una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital de Romero, donde permanece internado y bajo observación a la espera de una posible intervención quirúrgica. La presunta autora del ataque continúa detenida, imputada por tentativa de homicidio y pendiente de ser indagada por la Fiscalía. La familia de la víctima exigió justicia y el esclarecimiento del caso.

La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien dispuso la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para precisar la dinámica del incidente y confirmar la hipótesis de tentativa de homicidio. La bicicleta Ridetech rodado 29 de la víctima y el Ford Focus utilizado en el ataque fueron incautados por la Policía.