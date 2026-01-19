Crimen y Justicia

Golpearon y apuñalaron a un joven en La Plata: hay cuatro personas detenidas, dos son menores de edad

La víctima ingresó al hospital “desangrado”, debido a las cuatro heridas de gravedad que sufrió: dos en la espalda, otra en la entrepierna y una más en una de sus piernas

Guardar
Un joven permanece internado tras ser apuñalado en una golpiza grupal en Los Hornos (Video: Twitter - Hechos y Derecho)

Un joven de 24 años permanece hospitalizado bajo respiración asistida tras recibir cuatro puñaladas durante una paliza en patota, que tuvo lugar en Los Hornos, partido de La Plata, en la madrugada del sábado. El ataque, perpetrado por al menos cuatro personas, incluyó la participación de dos menores de edad, y derivó en la detención de todo el grupo.

Según confirmaron fuentes policiales citadas por El Editor Platense, en el proceso posterior a la agresión, la víctima —de nacionalidad uruguaya— fue trasladada de urgencia a la UPA de Los Hornos y luego derivada al Hospital San Juan de Dios debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con lo informado por los familiares, el joven ingresó al hospital “desangrado, casi se muere”, como resultado de las heridas: dos en la espalda, otra en la entrepierna y una más, de carácter grave, en una pierna. La intervención quirúrgica en la pierna derecha permitió estabilizarlo, aunque los médicos decidieron mantenerlo intubado tras la operación.

Los testimonios recabados por la Policía permitieron la rápida identificación de los responsables, que tras el incidente huyeron de la escena en la intersección de las calles 142 y 57. Tras un operativo conjunto entre la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo (GTO), agentes lograron la captura de dos jóvenes de 16 años y de dos mujeres, de 19 y 20 años, todas residentes del barrio.

La Fiscalía N° 7 de
La Fiscalía N° 7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, instruye la causa caratulada como lesiones graves tras la golpiza y ataque con arma blanca

La causa quedó caratulada como “lesiones graves”, según lo dispuso la fiscal Virginia Bravo, que dirige la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata.

El hecho ocurrió cerca de las 6:00, cuando el joven se encontraba tomando algo en la vía pública. De acuerdo con los relatos recabados, la discusión se desató luego de que el grupo increpó a la víctima, lo que desencadenó rápidamente en una golpiza grupal y el ataque con arma blanca.

Los vecinos de la zona, alarmados por la violencia de la situación, llamaron al 911, pero el ataque ya se había consumado cuando llegaron los servicios de emergencia. En el barrio, la preocupación por la involucración de menores en este tipo de delitos es persistente, pues habitantes destacan que cada vez es más frecuente la participación de adolescentes en hechos violentos.

La víctima de 24 años
La víctima de 24 años permanece internada bajo respiración asistida tras recibir cuatro puñaladas durante un brutal ataque en Los Hornos, La Plata

Las imputadas adultas quedaron detenidas a disposición de la UFI N.º 7, mientras que los menores permanecen alojados en un instituto correspondiente hasta que la Fiscalía del Joven determine su situación procesal. En las próximas horas, los detenidos deberán prestar declaración indagatoria, mientras la instrucción avanza en esclarecer los motivos del violento ataque del sábado en Los Hornos.

Una chica de 18 años atropelló a su novio tras una discusión y casi lo mata

Una joven de 18 años fue detenida en Abasto, La Plata, luego de atropellar deliberadamente a su pareja, M. D. M., de 25 años, en medio de una discusión.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 520 y 207, donde la conductora embistió a M. D. M., quien circulaba en bicicleta, causándole un desplazamiento de cadera y múltiples traumatismos, aunque los médicos determinaron que su vida no corre peligro.

Testimonios recabados en el lugar establecieron que la agresora, identificada como N. A. R., subió a su vehículo tras una fuerte pelea de pareja y embistió a M. D. M. de forma intencional. Según fuentes del caso, no existían denuncias previas por violencia de género, aunque algunos testigos describieron la relación como conflictiva.

El joven fue asistido por vecinos antes del arribo de una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital de Romero, donde permanece internado y bajo observación a la espera de una posible intervención quirúrgica. La presunta autora del ataque continúa detenida, imputada por tentativa de homicidio y pendiente de ser indagada por la Fiscalía. La familia de la víctima exigió justicia y el esclarecimiento del caso.

La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien dispuso la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para precisar la dinámica del incidente y confirmar la hipótesis de tentativa de homicidio. La bicicleta Ridetech rodado 29 de la víctima y el Ford Focus utilizado en el ataque fueron incautados por la Policía.

Temas Relacionados

Violencia juvenilLa PlataLos HornosHospital San Juan de DiosPolicíaLesiones gravesFiscalía del JovenÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Circulaban sin casco en Bariloche, los paró la Policía y descubrieron que transportaban droga lista para vender

También confirmaron que la chapa patente era apócrifa. Luego, descubrieron que tenía un pedido de secuestro activo

Circulaban sin casco en Bariloche,

Una mujer murió y dos hombres resultaron heridos en distintos tiroteos en Rosario

Los episodios ocurrieron durante la madrugada del domingo. Una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza y analizan si se trató de un robo

Una mujer murió y dos

Un hombre apuñaló a su pareja en Córdoba y amenazó con incendiar la casa

Tras el ataque, el agresor se atrincheró en una habitación y se autolesionó. Las autoridades lo detuvieron

Un hombre apuñaló a su

Detuvieron a dos delincuentes que se dedicaban a asaltar a choferes de aplicaciones en Villa Soldati

La Policía de la Ciudad logró dar con dos jóvenes de 18 y 20 años que tenían antecedentes y a principio de enero hirieron a un chofer en un intento de robo

Detuvieron a dos delincuentes que

La Plata: una chica de 18 años atropelló a su novio tras una discusión y casi lo mata

La joven fue aprehendida por tentativa de homicidio. Investigan si el impacto, que generó a la víctima un desplazamiento de cadera, fue intencional

La Plata: una chica de
DEPORTES
La AFA ratificó su plantel

La AFA ratificó su plantel arbitral para la nueva temporada del fútbol argentino: los trabajos realizados para no repetir los errores de 2025

Trabajó como bañero, superó a Messi, fue reconocido por la FIFA y un consejo cambió su carrera: “Cada gol es para mi mamá”

La historia de amor que un multicampeón de la Fórmula 1 mantiene bajo siete llaves: “Siento la necesidad de cuidarla”

El plan de Jack Doohan para regresar a la F1 en 2027 y “reiniciar su carrera” tras ser reemplazado por Colapinto en Alpine

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Olimpia: Zeballos, Janson, Alan Velasco y los “recuperados” de Claudio Úbeda

TELESHOW
Quién es el primer famoso

Quién es el primer famoso de MasterChef Celebrity que ganó el repechaje y se suma a la competencia

Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este

De su pasión por el surf al reencuentro con su obra favorita: el verano de Facundo Arana en Mar del Plata

Se viralizó un video de Karina La Princesita, enojada en pleno show: “Pensé que era como yo, que iba al frente”

Elina Costantini celebró el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro con un emotivo mensaje: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | A tres

EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Asesinas victorianas y el sesgo de género que marcó los crímenes más oscuros del siglo XIX

Panamá cerró 2025 con una deuda de $59,349 millones, un aumento de 10.4% en un año

Cómo funcionan las sillas electromagnéticas para tratar la incontinencia urinaria sin cirugía

Subsidios, alzas salariales y prestaciones: la estrategia de Nayib Bukele para fortalecer su popularidad