Una mujer y dos niñas murieron durante un incendio en su casa de La Plata

El incendio de una vivienda en Los Hornos, una localidad de La Plata, dejó como saldo tres personas fallecidas —una mujer de 27 años y dos niñas de 7 y 4 años— durante la noche del martes, según confirmaron fuentes policiales.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados por los bomberos sobre una cama, en la parte delantera del inmueble, debajo de una ventana. El fuego, de acuerdo con la reconstrucción inicial, se habría originado accidentalmente cuando un niño de 3 años jugaba con un encendedor y prendió fuego ropa y un colchón.

Mientras tanto, una adolescente de 17 años consiguió salir de la casa junto al menor. El siniestro motivó un amplio operativo de emergencia en la zona, con la intervención de dotaciones de bomberos de Los Hornos y San Carlos, así como una ambulancia del SAME.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y la investigación quedó a cargo de la UFI N.º 16, que ordenó las diligencias de rigor para esclarecer el hecho, de acuerdo con la información policial citada por El Día.

Esta misma semana, un incendio de grandes proporciones afectó una vivienda en Barrio Norte, La Plata. El hecho ocurrió durante la noche del lunes, provocando preocupación entre los vecinos pero sin registrarse personas heridas. El fuego alcanzó varios metros de altura y se extendió hasta el patio del inmueble, lo que incrementó el riesgo de propagación a casas cercanas.

Testigos señalaron que “se quemó toda la casa” y detallaron que las llamas llegaron hasta la puerta principal, afectando rápidamente todo el interior. El avance del fuego se vio favorecido por el viento, lo que agravó la situación y generó alarma ante la posibilidad de que el incendio impactara otras propiedades, según informaron a Diario El Día.

En la zona se desplegó un operativo de los bomberos, quienes lograron controlar el siniestro y evitar consecuencias mayores en 18 entre 39 y 40. Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni lesionados entre los ocupantes o el personal de emergencia.

El testimonio de una vecina confirmó que “el fuego llegó hasta la puerta, se estaba incendiando todo”, mientras el temor crecía por la dirección del viento que empujaba las llamas hacia los alrededores.

Un matrimonio murió calcinado tras un accidente en la RN 14

Un choque frontal sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Santo Tomé, Corrientes, derivó en la muerte calcinada de un matrimonio de docentes cuando su automóvil, tras la colisión, quedó atrapado e incendiado bajo un camión. La tragedia conmovió a la comunidad educativa de San Vicente, Misiones, donde Raúl Eduardo Ávalos, de 60 años, y Estela María Sosa, de 52, desarrollaban su actividad profesional y social.

El accidente quedó bajo investigación judicial por parte del fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, quien ordenó realizar pericias técnicas para esclarecer las causas exactas. Las primeras conclusiones, “a partir de las huellas que fueron analizadas en el lugar de la colisión”, indican que el Fiat Siena en el que viajaba la pareja se cruzó de carril y chocó de frente contra el camión, que circulaba en sentido opuesto. El impacto, detallan las pericias, fue de tal magnitud que el automóvil quedó incrustado debajo del chasis del camión, lo que dejó a ambos ocupantes completamente inmovilizados.

La secuencia posterior fue fulminante: en cuestión de segundos, el vehículo se vio envuelto en llamas, sin que Ávalos ni Sosa pudieran abandonar el habitáculo ni ser rescatados. Cuando el cuartel de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé llegó al lugar y logró sofocar el incendio, halló los cuerpos de las víctimas ya sin vida. En contraste, el conductor del camión, un joven de 27 años, pudo salir de la cabina sin lesiones.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 en el kilómetro 693 de la RN 14, apenas unos metros de la curva donde se emplaza el santuario del Gauchito Gil, un sector conocido del tránsito interprovincial entre Ceibas, Entre Ríos, y Bernardo de Irigoyen, Misiones. Los peritajes viales consignan que “el camión frenó y, producto del choque con el auto trabado frente a él, acabó desplazándose hacia la mano contraria”, donde finalizó su recorrido.

La noticia de la muerte de los educadores provocó una inmediata reacción de duelo en la comunidad de San Vicente. Ávalos se desempeñaba como profesor de Lengua en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica N° 3, mientras que Sosa era maestra jardinera en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2048 tras formarse en el Instituto Superior de Formación Docente “Jorge Luis Borges”.

Las autoridades aguardan los resultados de las pericias accidentológicas para determinar las responsabilidades definitivas en este fatal siniestro.