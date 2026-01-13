Una pareja murió calcinada en Corrientes tras un trágico choque en la ruta: su auto se incendió y quedaron atrapados

Tragedia en Corrientes: un matrimonio de docentes murió tras chocar de frente contra un camión en la Ruta 14

Raúl Eduardo Ávalos (60) y Estela María Sosa (52), un matrimonio de docentes oriundo de la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones, salieron de viaje el pasado viernes por la ruta nacional 14. El viaje se desarrolló sin mayores complicaciones durante largos kilómetros. Pero a la altura de Santo Tomé, Corrientes, un repentino choque frontal contra un camión los convirtió en víctimas de una tragedia: tras el impacto, la pareja quedó atrapada en el auto, el vehículo se incendió y ambos murieron calcinados.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el siniestro ocurrió cerca de las 11.30, a la altura del kilómetro 693 de la RN 14 -a pocos metros de la curva donde se encuentra el santuario del Gauchito Gil-, que comunica a la localidad de Ceibas, en la provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el auto en el que viajaban Ávalos y Sosa impactó de frente contra un camión conducido por un chofer de 27 años. Y la colisión tuvo el peor desenlace.

Bomberos Voluntarios de Santo Tomé trabajaron arduamente para apagar las llamas del auto en el que viajaban las víctimas.

Tras el impacto, el auto en el que circulaba el matrimonio quedó incrustado debajo del chasis del camión y quedó envuelto entre las llamas en cuestión de segundos. El matrimonio, lamentablemente, nunca pudo salir por sus propios medios del vehículo, ni tampoco llegó a ser rescatado, por lo que ambos docentes fallecieron calcinados.

A raíz del voraz incendio, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios Santo Tomé se hizo presente en el lugar y se ocupó de apagar el fuego. Al controlar las llamas, los brigadistas hallaron los cuerpos de las víctimas.

Por su parte, el chofer del camión resultó ileso y pudo descender de la cabina sin inconvenientes.

Así quedó el Fiat Siena en el que viajaban el matrimonio de docentes.

Las trágicas muertes de Ávalos y Sosa provocaron un profundo dolor en la comunidad educativa de la ciudad misionera de San Vicente. Mientras que Raúl era profesor de Lengua en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica (IEAE) N° 3 de dicha ciudad, Estela, su esposa, se había formado en el Instituto Superior de Formación Docente “Jorge Luis Borges” y actualmente era maestra jardinera del Núcleo Educativo de Nivel Inicial (NENI) N° 2048.

Raúl Eduardo Ávalos (60) y Estela María Sosa (52)

Al conocer la lamentable noticia, colegas de ambos se volcaron a las redes sociales para compartir unas palabras de despedida. “Querida colega, querida mae, Estelita Sosa, no hay palabras para este día trágico, Dios tiene el control, y cada uno tiene su día de llegada y de partida”, escribió la directora del establecimiento educativo en el que trabaja.

El posteo continúa: “Nos encontramos una vida cargando, trabajando, disfrutando y hasta llorando en el camino, transcurriendo como si nunca se acaba. No sé qué decir. Solo que disfrutamos de tu compañía, de tu pasividad, siempre atenta. Con tus tiempos, con esa voluntad de compartir y de ser como eras. Gracias por todos estos años de ser parte de nuestro NENI 2048, por mimarnos con tus ricas pizzas, por los ricos capeletinis y por ser una buena persona, muy triste tu partida, Dios sabrá por qué“.

Por su parte, una de las amigas de Estela la recordó como “una mujer de fe profunda, compromiso silencioso y corazón generoso”. Y en esa línea, agregó: “Estela fue una de las mujeres que llevó adelante, con amor y entrega, la construcción de la Capilla Santa Rita y San Expedito del Barrio Malvinas. Cuando aún no existía un lugar físico, su casa se convirtió en iglesia, en punto de encuentro y en refugio de fe: allí se celebraron misas, triduos y reuniones, siempre con las puertas abiertas“.

La investigación del hecho está en manos del fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, quien ordenó las pericias accidentológicas de rigor para determinar las responsabilidades en el fatal siniestro.