Una batalla campal entre adolescentes en pleno centro de La Plata terminó con siete detenidos

Los exámenes médicos confirmaron que las heridas sufridas no revistieron gravedad. Los jóvenes quedaron a disposición de la justicia, que ordenó su liberación

La confrontación, captada por cámaras de seguridad, se desarrolló en la intersección de las calles 7 y 50 de la ciudad

Un operativo policial desplegado en la ciudad de La Plata resultó en la aprehensión de siete jóvenes, entre ellos dos menores de edad, tras una pelea en la vía pública.

El hecho ocurrió durante la noche del martes, cuando efectivos del Comando de Patrullas recibieron un alerta radial sobre disturbios en la intersección de las calles 7 y 50. Al arribar al lugar, los agentes constataron que varios masculinos se encontraban involucrados en una confrontación.

La intervención de las autoridades permitió identificar y detener a cinco jóvenes de entre 18 y 21 años y dos de 17. Todos son oriundos de la ciudad.

En las imágenes capturadas por cámaras de seguridad, se puede apreciar como parte de la pelea callejera comenzó sobre una de las calles mencionadas. Luego, en medio de automóviles que circulaban con normalidad por la zona, siguieron discutiendo en la senda peatonal, y desde allí se trenzaron a golpes, mientras los policías intentaban contener la pelea.

La causa fue caratulada como “lesiones en riña” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción 16 y el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata

El procedimiento fue supervisado por personal de la Comisaría Primera de La Plata, que trasladó a los jóvenes involucrados hasta la sede policial jurisdiccional para su identificación y posterior realización de exámenes médicos.

De acuerdo con la información oficial, tras la práctica del Reconocimiento Médico Legal (RML), se determinó que las lesiones sufridas por los participantes fueron leves.

La causa fue caratulada como “lesiones en riña” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción 16 y el Juzgado de Garantías N°5. En el caso de los menores de edad, intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 junto al Juzgado de Garantías del Joven N°1.

Tras consultar con ambas fiscalías, las autoridades dispusieron la libertad de todos los aprehendidos mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes. En el caso de los dos menores, ambos de 17 años, fueron entregados a sus progenitores.

Violenta pelea a la salida de un boliche de La Plata

Una discusión entre varias personas y el equipo de seguridad del boliche La Casona de La Plata escaló hasta derivar en piedrazos y daños a automóviles. Parte del incidente fue grabado en video.

Todo sucedió semanas atrás, cuando un hombre, en evidente estado de ebriedad, se presentó en la puerta del local nocturno ubicado sobre la calle 44, entre 10 y 11, con una piedra en la mano y lanzando insultos hacia los trabajadores del lugar.

Alterado, el hombre gritó: “Vengan, plántense ustedes que le pegan a los guachos y a las mujeres”, según relataron testigos al portal platense 0221.

El violento episodio se desató en la puerta de un boliche de La Plata. Según testigos, un hombre borracho se acercó con una piedra y se enfrentó a patovicas

En un primer momento, los miembros de seguridad decidieron no intervenir, pero después de varias amenazas e insultos, la situación se agravó cuando el mismo sujeto lanzó la piedra contra un Volkswagen New Beetle estacionado, lo que causó daños notables y provocó la intervención de los trabajadores.

Fue entonces cuando uno de los agentes de seguridad intervino, sujetándolo desde atrás, mientras que otro empleado, entre los forcejeos, aprovechó el momento para golpearlo. El conflicto se desplazó hasta la avenida 44, mientras varias personas pedían a gritos que parara la pelea.

El hombre que inició el altercado, lejos de retirarse, se sacó la remera y volvió a desafiar al personal de seguridad. En ese momento, otro joven ebrio se unió a la pelea y lanzó una baldosa.

El patovica, que ya tenía un palo, evitó el impacto. Luego, el agresor retomó la baldosa y la arrojó una vez más, esta vez contra otro auto estacionado frente al local, rompiendo parte de la carrocería.

Pese a la violencia de los hechos, no se reportaron heridos de gravedad, aunque al menos dos vehículos resultaron dañados en medio del enfrentamiento.

