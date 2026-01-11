Detuvieron a dos hombres por el doble fusilamiento en Santa Fe: las principales hipótesis que baraja la Justicia

Detuvieron a dos hombres por un doble homicidio en Santa Fe y se consolidó una de las principales hipótesis

Este sábado se produjo la detención de dos personas señaladas como protagonistas del doble homicidio ocurrido el 31 de diciembre en Sauce Viejo y consolidó una de las principales líneas de investigación: la posible conexión entre el crimen y el cuatrerismo, actividad vinculada al robo de ganado.

Como producto de las primeras averiguaciones, la Policía de Investigaciones (PDI) logró identificar y apresar a J. S., de 61 años, y M. A. P., de 42, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En su poder incautaron una escopeta calibre 16, ocho cartuchos, una escopeta calibre 12, 31 cartuchos y tres teléfonos celulares.

Bajo la dirección del fiscal Carlos Lacuadra, los sospechosos fueron trasladados a sede policial para su posterior indagatoria. De esta manera, las autoridades avanzaron con la formulación de las imputaciones. Estas fueron bajo la carátula de “doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, según informó La Voz.

La tarde del incidente, algunos vecinos detectaron comportamientos inusuales, ya que vieron a una lancha navegar a la deriva por el río. Alarmados por la inmovilidad de sus ocupantes, avisaron al sistema de emergencias 911. Antes de la llegada de las autoridades, uno de los testigos logró registrar la escena con su teléfono móvil.

Sucedió en el río Coronda. Los cuerpos fueron encontrados a la deriva junto a un vacuno muerto. La principal hipótesis apunta a un enfrentamiento por cuatrerismo en zona de islas

El hallazgo de los cuerpos de José Oscar Cabrera y su primo Martín Félix Cabrera dentro de una embarcación atrapada entre camalotes en el río Coronda, junto al cadáver de una vaca, disparó múltiples hipótesis para la Policía de Investigaciones.

Las primeras tareas investigativas incluyeron la intervención de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo y de la Prefectura Naval Argentina, que amarraron la lancha a la costa, apenas se reportó la emergencia. El análisis forense resultó contundente: las autopsias confirmaron que las víctimas tenían heridas compatibles con disparos de escopeta, y dentro de la embarcación se hallaron cartuchos de plomo y un arma de fuego, lo que reforzó la hipótesis de un ataque ocurrido a muy corta distancia.

Las autoridades identificaron a dos individuos que quedaron ligados a la investigación del crimen ocurrido el 31 de diciembre

La presencia del animal muerto elevó el interés sobre una posible trama de cuatrerismo. Por esto, los investigadores barajan que Cabrera y su primo podrían estar trasladando ganado robado, y que fueron interceptados por terceros en un posible enfrentamiento. Entre las alternativas, la pesquisa no descarta la intervención del propietario del animal, un trabajador rural o incluso otros delincuentes.

Desde el descubrimiento de la lancha amarrada a la ribera, se dispuso el secuestro de la embarcación, el análisis pericial del animal y la verificación de la matrícula de la nave, acciones orientadas a esclarecer los detalles del crimen.

Personal de Prefectura Naval Argentina y la Comisaría 19 de Sauce Viejo intervino tras el hallazgo de la embarcación

Santa Fe: encontraron el cuerpo del adolescente que desapareció en el río Paraná

Menos de un día después de su desaparición, buzos de la Prefectura Naval Argentina encontraron el cuerpo de Samir H., el adolescente de 16 años visto por última vez en el río Paraná, Santa Fe. El hallazgo se realizó la mañana del miércoles en el sector de Puerto San Martín, donde el joven había ingresado al agua, según informó el diario La Capital.

La tragedia se produjo cerca de la guardería náutica Bella Vista y fue reportada alrededor de las 15 horas, lo que dio inicio a un amplio despliegue de rescate comandado por Prefectura Naval Argentina. Las tareas incluyeron buzos tácticos de Rosario y la participación de puesteros locales familiarizados con la zona.

El operativo, que abarcó el área entre las calles Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano, sumó a los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo poco antes de las 17.30 para apoyar en tierra y asistir a los familiares de la víctima. La denuncia se canalizó a través del número de emergencias 106, tras la alerta de un testigo que observó cómo uno de los adolescentes se sumergió sin volver a la superficie.