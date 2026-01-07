Santa Fe: encontraron el cuerpo del adolescente que desapareció ayer en el río Paraná

La víctima apareció este miércoles, sin signos vitales.

Menos de 24 horas después de ser visto por última vez, buzos de la Prefectura Naval Argentina hallaron el cuerpo del adolescente de 16 años que había desaparecido ayer en el río Paraná, en la provincia de Santa Fe.

Según informaron medios locales, el hallazgo se produjo durante la mañana de este miércoles en la zona de Puerto San Martín. El operativo de búsqueda con buzos tácticos se reanudó con las primeras luces del día, tras no registrarse novedades durante la jornada anterior.

De acuerdo con el diario La Capital, el cadáver se encontraba prácticamente en el mismo sector donde el joven había ingresado al agua. La víctima fue identificada como Samir H.

La tragedia ocurrió a escasos metros de la guardería náutica Bella Vista. Fue reportada ayer cerca de las 15 horas y activó de inmediato un amplio operativo de rescate coordinado por la Prefectura Naval Argentina.

Según las primeras reconstrucciones, un grupo de adolescentes jugaba en la orilla cuando uno de ellos ingresó al agua y se sumergió sin volver a la superficie. Una persona observó cerca de las 15 al grupo de menores que se encontraban jugando a la orilla del río. El testigo indicó que uno de ellos ingresó a las aguas sumergiéndose, “pero no salió a la superficie”.

La denuncia fue recibida por el número de emergencias 106 y movilizó a efectivos de la Prefectura del Bajo Paraná, quienes acudieron tanto por tierra como por agua para iniciar el operativo. La búsqueda se centró en el área comprendida entre las calles Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano.

Familiares y vecinos esperan novedades mientras continúa la búsqueda en la costa del río Paraná (Fotos: La Capital)

Las patrullas contaron con la colaboración de puesteros locales, conocedores del sector, y la presencia de buzos provenientes de Rosario para reforzar las tareas de rastrillaje en el lecho del río.

Poco antes de las 17.30, el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo fue notificado para sumarse al operativo y prestar apoyo en tierra. Los voluntarios del Cuartel se dirigieron hasta el lugar para dar apoyo en tierra a las embarcaciones y puesteros de la Prefectura Naval Argentina, seccional Bajo Paraná, que trabaja en la zona cercana a Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano, de Puerto General San Martín.

Asimismo, una dotación del cuartel brindó contención a los familiares del adolescente, quienes permanecían en las inmediaciones aguardando novedades.

Encontraron un kayak a la deriva en Río Negro y el turista que lo alquiló está desaparecido

La localidad de San Antonio Este, en la provincia de Río Negro, se encuentra movilizada tras la desaparición de Pablo Alejandro Morell Corrales, un hombre de 55 años, oriundo de Villa Gesell, cuya ausencia fue reportada por la propietaria del departamento donde se hospedaba. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda luego de que se hallara un kayak similar al suyo abandonado a unos mil metros de la costa.

La situación trascendió cuando la administradora de un complejo de cabañas radicó una denuncia cerca de las 17:50 del 4 de enero. Relató que el huésped, identificado como Pablo Morell Corrales, se alojaba allí desde el 31 de diciembre de 2025, con salida prevista para la mañana siguiente. La administradora intentó contactarlo la noche anterior a la finalización del alquiler, solicitando la entrega de llaves, pero no recibió respuesta.

La mañana del 1 de enero, al no obtener novedades, se acercó a la cabaña y verificó que el lugar estaba tal como lo había entregado, aunque todas las pertenencias del inquilino permanecían en el interior.

Al persistir la ausencia, la encargada recurrió a un taxista local, quien le confirmó haber trasladado al hombre la noche previa hasta el segundo parador del Club de Pescadores, mencionando que el pasajero llevaba consigo un kayak.

La preocupación creció cuando, tras consultar en el Destacamento de Prefectura Naval Argentina, se notificó que el 4 de enero, alrededor de las 16:30, personal de Prefectura halló un kayak abandonado a unos mil metros de la costa con una mochila que contenía bebidas alcohólicas.

El fiscal Gustavo Arbués indicó a Diario Río Negro que la denuncia formal se realizó en horas de la tarde, tras el aviso de la propietaria. Agregó que la última ubicación confirmada de Morell Corrales corresponde al 3 de enero, cerca de las 20:30, en el sector conocido como La Almeja Loca. Desde ese momento, equipos de Prefectura Naval, Policía y personal judicial desplegaron intensos rastrillajes en la zona.

La descripción física aportada indica que el hombre desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, presenta contextura delgada, ojos azules y cabello castaño oscuro entrecano, corto arriba y rapado a los costados. No se cuenta con información certera sobre la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer.