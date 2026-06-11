Crimen y Justicia

Cayeron “Las Reinas del Tusi”, las hermanas que lideraban una banda narco en el Conurbano bonaerense

Durante los allanamientos en Monte Grande y Quilmes los efectivos incautaron 250 envoltorios con dosis de tusi, frascos con cogollos de marihuana, pastillas de éxtasis y casi medio millón de pesos en efectivo. Hay cuatro detenidos

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Importante decomiso de drogas y dinero en operativo policial en Monte Grande
La banda era conocida como las "Reinas del Tusi" y operaba en el conurbano bonaerense (Policía bonaerense)

Finalmente, luego de tres meses de investigación, cayó una banda narco integrada por al menos cuatro personas, dedicada a la producción y comercialización de drogas en la zona sur del Conurbano bonaerense. La organización criminal era comandada por dos hermanas, conocidas como las “Reinas del Tusi”.

El procedimiento policial se llevó a cabo este miércoles luego de que el Juzgado de Garantías N° 3 de Quilmes, liberara las órdenes de allanamiento. La estructura abastecía boliches y fiestas privadas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae.

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La banda era conocida en el ambiente como “Las Reinas del Tusi” y tenía a dos hermanas a la cabeza de la producción. Según fuentes vinculadas a la investigación, las mujeres cocinaban la sustancia y la distribuían en diferentes municipios, con un punto de venta fijo en Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.

Importante decomiso de drogas y dinero en operativo policial en Monte Grande
Quedaron detenidas tres mujeres de 30, 22 y 21 años y un hombre adulto (Policía bonaerense)

Utilizaban la ketamina líquida para la elaboración, que era provista por un ciudadano colombiano, de 45 años, quien operaba desde Quilmes Oeste.

La investigación estuvo a cargo de la Comisaría 1ra. de Monte Grande y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Quilmes, especializada en estupefacientes, y terminó con la detención de L. S. H., de 30 años; B. A. H., de 22 años; F. M. L., de 21 años y F. N. E. T., DE 45 años y nacionalidad colombiana.

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Dinero, cocinas y tusi

Importante decomiso de drogas y dinero en operativo policial en Monte Grande
Una de las mujeres detenidas durante el operativo (Policía bonaerense)

En un edificio de la calle al Boedo 1600 de Quilmes Oeste encontraron a las hermanas y secuestraron 220 envoltorios con dosis de tusi, tres balanzas digitales, tres teléfonos iPhone, gran cantidad de bolsitas ziploc nuevas, tres potes de colorantes y esencias utilizados en la elaboración, dos frascos con cogollos de marihuana, $370.000 en efectivo, siete pastillas de éxtasis, dos bolsas con pastillas varias, dos cucharas con vestigios de sustancia y cuatro planchas de stickers con la imagen del personaje Riky Ricon, usadas para identificar el producto.

Importante decomiso de drogas y dinero en operativo policial en Monte Grande
Gran cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos incautados durante un operativo realizado por la Policía en Esteban Echeverría. (Policía bonaerense)

En la calle Vicente López 4026 de Monte Grande, los agentes aprehendieron a la distribuidora local, de 21 años, y secuestraron 30 envoltorios de tusi (en total fueron 250), dos frascos con cogollos de marihuana y un teléfono iPhone.

Durante el allanamiento en la calle 800 de Quilmes Oeste, los efectivos hallaron una verdadera cocina clandestina: una mini procesadora con vestigios de tusi, un anafe eléctrico doble hornalla, dos sartenes de cerámica, dos botellas plásticas de 500 ml, una fuente de chapa, un mortero de cerámica y un frasco con tusi. También se secuestraron tres teléfonos celulares, tres balanzas digitales y $60.000 en efectivo. En ese domicilio se encontraba el masculino.

Importante decomiso de drogas y dinero en operativo policial en Monte Grande
"No corres peligro mientras sigas aquí", una de las imágenes subidas a las redes por las detenidas (Policía bonaerense)

Los cuatro detenidos quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737, por producción y comercialización de estupefacientes. La carátula quedó agravada por ser más de tres personas. Por orden de la UFI 20, todos los aprehendidos y los efectos incautados fueron trasladados a esa dependencia el 11 de junio para continuar con la instrucción de la causa

Mesa blanca cubierta con decenas de bolsas pequeñas de cierre hermético llenas de polvo rosa (tusi), junto a balanzas, teléfonos móviles y documentos policiales
Efectivos policiales de la Comisaría de Esteban Echeverría 1ra, Monte Grande, exhiben el 'tusi' incautado y otros estupefacientes tras un exitoso operativo antidrogas. (Policía bonaerense)

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