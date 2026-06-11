Cayeron “Las Reinas del Tusi”, las hermanas que lideraban una banda narco en el Conurbano bonaerense

La banda era conocida como las "Reinas del Tusi" y operaba en el conurbano bonaerense (Policía bonaerense)

Finalmente, luego de tres meses de investigación, cayó una banda narco integrada por al menos cuatro personas, dedicada a la producción y comercialización de drogas en la zona sur del Conurbano bonaerense. La organización criminal era comandada por dos hermanas, conocidas como las “Reinas del Tusi”.

El procedimiento policial se llevó a cabo este miércoles luego de que el Juzgado de Garantías N° 3 de Quilmes, liberara las órdenes de allanamiento. La estructura abastecía boliches y fiestas privadas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae.

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La banda era conocida en el ambiente como “Las Reinas del Tusi” y tenía a dos hermanas a la cabeza de la producción. Según fuentes vinculadas a la investigación, las mujeres cocinaban la sustancia y la distribuían en diferentes municipios, con un punto de venta fijo en Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.

Quedaron detenidas tres mujeres de 30, 22 y 21 años y un hombre adulto (Policía bonaerense)

Utilizaban la ketamina líquida para la elaboración, que era provista por un ciudadano colombiano, de 45 años, quien operaba desde Quilmes Oeste.

La investigación estuvo a cargo de la Comisaría 1ra. de Monte Grande y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Quilmes, especializada en estupefacientes, y terminó con la detención de L. S. H., de 30 años; B. A. H., de 22 años; F. M. L., de 21 años y F. N. E. T., DE 45 años y nacionalidad colombiana.

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Dinero, cocinas y tusi

Una de las mujeres detenidas durante el operativo (Policía bonaerense)

En un edificio de la calle al Boedo 1600 de Quilmes Oeste encontraron a las hermanas y secuestraron 220 envoltorios con dosis de tusi, tres balanzas digitales, tres teléfonos iPhone, gran cantidad de bolsitas ziploc nuevas, tres potes de colorantes y esencias utilizados en la elaboración, dos frascos con cogollos de marihuana, $370.000 en efectivo, siete pastillas de éxtasis, dos bolsas con pastillas varias, dos cucharas con vestigios de sustancia y cuatro planchas de stickers con la imagen del personaje Riky Ricon, usadas para identificar el producto.

Gran cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos incautados durante un operativo realizado por la Policía en Esteban Echeverría. (Policía bonaerense)

En la calle Vicente López 4026 de Monte Grande, los agentes aprehendieron a la distribuidora local, de 21 años, y secuestraron 30 envoltorios de tusi (en total fueron 250), dos frascos con cogollos de marihuana y un teléfono iPhone.

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Durante el allanamiento en la calle 800 de Quilmes Oeste, los efectivos hallaron una verdadera cocina clandestina: una mini procesadora con vestigios de tusi, un anafe eléctrico doble hornalla, dos sartenes de cerámica, dos botellas plásticas de 500 ml, una fuente de chapa, un mortero de cerámica y un frasco con tusi. También se secuestraron tres teléfonos celulares, tres balanzas digitales y $60.000 en efectivo. En ese domicilio se encontraba el masculino.

"No corres peligro mientras sigas aquí", una de las imágenes subidas a las redes por las detenidas (Policía bonaerense)

Los cuatro detenidos quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737, por producción y comercialización de estupefacientes. La carátula quedó agravada por ser más de tres personas. Por orden de la UFI 20, todos los aprehendidos y los efectos incautados fueron trasladados a esa dependencia el 11 de junio para continuar con la instrucción de la causa

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Efectivos policiales de la Comisaría de Esteban Echeverría 1ra, Monte Grande, exhiben el 'tusi' incautado y otros estupefacientes tras un exitoso operativo antidrogas. (Policía bonaerense)