Crimen y Justicia

Santa Fe: encontraron a dos hombres fusilados en una lancha que navegaba a la deriva en el Río Coronda

El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles. Las víctimas aún no fueron identificadas. Una hipótesis apunta al robo de animales

Sucedió en el río Coronda. Los cuerpos fueron encontrados a la deriva junto a un vacuno muerto. La principal hipótesis apunta a un enfrentamiento por cuatrerismo en zona de islas

Dos hombres fueron encontrados sin vida en una lancha encallada entre camalotes, a la deriva sobre el río Coronda, en la provincia de Santa Fe. La causa es investigada como un presunto doble homicidio, luego del hallazgo que se produjo durante la tarde del miércoles.

Todo comenzó cuando vecinos de la zona distinguieron una embarcación sin rumbo y dieron aviso al 911. Poco después, personal de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo y efectivos de la Prefectura Naval Argentina llegaron al lugar y confirmaron el deceso de ambos ocupantes.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por La Capital, la embarcación había quedado varada a la altura de la calle Jujuy del distrito costero. Junto a los cuerpos, los agentes descubrieron el cadáver de un animal vacuno y al menos un arma de fuego.

El peritaje criminalístico inicial, a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), reveló que los hombres presentaban múltiples heridas de bala compatibles con disparos de escopeta. Los cartuchos de plomo hallados en la escena sugieren un ataque a corta distancia y con un alto poder de fuego. A falta de identificaciones, tanto la hora exacta como el punto preciso del ataque permanecen sin esclarecer.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino rápidamente en el expediente. Ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la autopsia, el secuestro de la lancha y profundos peritajes sobre la embarcación y el animal. Los esfuerzos iniciales se enfocan en determinar la identidad de las víctimas mediante la toma de huellas dactilares, el rastreo de la matrícula de la lancha y el análisis de las marcas del vacuno, con el objetivo de identificar al propietario y reconstruir la secuencia de hechos que culminó en la escena hallada en el río.

Personal de Prefectura Naval Argentina
Personal de Prefectura Naval Argentina y la Comisaría 19 de Sauce Viejo intervino tras el hallazgo de la embarcación

Entre las hipótesis que manejan los investigadores, la del robo de ganado cobra fuerza. La presencia del animal muerto dentro de la lancha refuerza la teoría de que los hombres pudieron haber sido sorprendidos en pleno traslado de un vacuno, posiblemente por el dueño del animal o algún puestero de la zona de islas. La falta de testigos directos y la ausencia de cámaras de videovigilancia en el entorno fluvial presentan un desafío para los investigadores. El fiscal a cargo dispuso que se realicen peritajes sobre las armas halladas y se verifiquen posibles antecedentes de robo en la zona.

En el lugar trabajó un equipo multidisciplinario de la PDI, sumando al médico legista en la recolección de pruebas. La investigación, que ya sumó al menos dos fuentes oficiales, apunta a reconstruir el posible recorrido de la lancha desde el sitio del ataque hasta el sector donde fue localizada encallada. Los peritos también buscan determinar si el animal presenta señales de haber sido hurtado en las islas cercanas.

A pesar del operativo desplegado en la costa de Sauce Viejo, el caso mantiene abiertas varias incógnitas. La falta de identidades y la ausencia de testigos imponen un ritmo cauteloso a la pesquisa. Se trabaja para tratar de determinar las identidades de las víctimas, así como también el lugar preciso, la hora y la posible causa de los asesinatos.

Según informaron desde el Diario UNO de Santa Fe, este miércoles se registraron cinco homicidios en el departamento La Capital, un hecho de una gravedad inusual que solo encuentra antecedentes similares en dos ocasiones. De acuerdo a los registros, la última vez que se había alcanzado una cifra similar fue el jueves 30 de diciembre de 2017, mientras que el primer antecedente reciente se remonta al lunes 2 de junio de 2014, cuando también se contabilizaron cinco asesinatos en un solo día en la ciudad y su área metropolitana.

