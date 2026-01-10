Crimen y Justicia

Cayó una banda narcofamiliar en Córdoba: hay cinco detenidos y siete búnkeres cerrados

Tras varios meses de investigación, el operativo permitió la captura de los miembros del grupo. También secuestraron droga y dinero

Guardar
Cinco integrantes de una banda
Cinco integrantes de una banda narcofamiliar fueron detenidos tras un operativo antidrogas en barrio Villa Alberdi (Fotos: MPF Córdoba)

Cinco integrantes de una banda narcofamiliar que operaba en barrio Villa Alberdi de la ciudad de Córdoba fueron detenidos tras un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El operativo, realizado luego de varios meses de investigación, incluyó siete allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas a pocas cuadras entre sí.

Fuentes oficiales precisaron que cuatro domicilios funcionaban como puntos de venta y los otros tres eran resguardos de la droga y del dinero.

Durante los registros, se incautaron 323 dosis de cocaína, 19 plantas de cannabis sativa, una motocicleta y $2.151.000 en efectivo, además de distintos elementos relevantes para la causa.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó
La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó siete allanamientos simultáneos y desarticuló una organización dedicada a la venta de drogas

La organización estaba conformada por tres hombres de 60, 42 y 30 años y dos mujeres de 36 y 18 años, todos mayores de edad que, de acuerdo a la investigación, compartían vínculos familiares y de vecindad.

Sobre la situación legal de los implicados, se confirmó que tres de los detenidos tenían antecedentes por violar la Ley Nacional de Estupefacientes.

Durante el operativo en Córdoba,
Durante el operativo en Córdoba, la FPA incautó 323 dosis de cocaína, 19 plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y una motocicleta

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial, manteniéndolos a disposición de la justicia provincial. Se investiga si existen más personas implicadas en la red dedicada a la comercialización de drogas en la zona.

La organización estaba integrada por
La organización estaba integrada por tres hombres y dos mujeres, todos mayores de edad y con lazos familiares y de vecindad

Megaoperativo antidrogas en el conurbano bonaerense

Un megaoperativo desplegado por la policía bonaerense en los partidos de La Matanza y Merlo resultó en la detención de siete personas, la confiscación de casi 3.000 dosis de cocaína y el fallecimiento de un narcotraficante que intentó huir arrojándose a un espejo de agua en un descampado.

El procedimiento, denominado Operativo La Banda del Fondo, desmanteló una organización dedicada al narcomenudeo en el conurbano bonaerense. Como consecuencia de la abrupta muerte, la fiscalía de Homicidios, a cargo de Diego Rulli, tomó intervención inmediata para esclarecer las circunstancias.

Hubo 13 allanamientos y siete detenidos

En la fase final del operativo, que contó con la colaboración de buzos tácticos y una embarcación tipo gomón, la policía recuperó el cuerpo del hombre de nacionalidad paraguaya. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, la víctima murió en el lugar. El Ministerio Público Fiscal ordenó la recepción de testimonios y no dispuso medidas contra los oficiales actuantes.

La operación se ejecutó en dos etapas. Primero, durante la madrugada, se allanaron once domicilios en Virrey del Pino, donde se capturó al presunto jefe de la banda, B. G. L., un ciudadano paraguayo de 30 años, junto con otra guardadora de drogas identificada como D. R. I. M., también paraguaya, y la argentina G. E. A., de 25 años. Además, los investigadores arrestaron a dos implicados que operaban en sitios de ocultamiento de estupefacientes.

La segunda fase transcurrió en las localidades de Libertad y Pontevedra. Mediante drones, los agentes detectaron a varios sujetos realizando tareas de venta y custodia en un predio conocido como “La Tosquera”, de extensas 30 hectáreas rodeadas de vegetación y espejos de agua —un sitio que registraba antecedentes por disputas territoriales entre bandas rivales.

Ante la irrupción policial, los implicados huyeron hacia el descampado e intentaron ocultarse en el agua. Dos fueron capturados en el acto, mientras que un tercero, el mencionado extranjero, desapareció bajo la superficie. Finalmente, cuatro personas adicionales quedaron aprehendidas: el paraguayo C. A. J., de 22 años; el argentino S. E. A., de 24; D. T. D., argentina de 23 que operaba como satélite; y R. M. A., paraguayo de 29 años, identificado como “soldadito” o satélite.

La banda narco vendía cocaína
La banda narco vendía cocaína y marihuana

La investigación —que comenzó el 30 de septiembre tras labores encubiertas, seguimientos, grabaciones y el uso de tecnología con drones— permitió confirmar la existencia de una estructura criminal fragmentada en roles definidos: jefes, guardadores, vendedores y “soldaditos”. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que los puntos de venta estaban protegidos por vigilantes armados, contando algunos con armas de alto poder de fuego.

Durante los allanamientos se incautaron 36 ladrillos de marihuana, 2.342 gramos de cocaína en 2.941 envoltorios, dos pistolas calibre 9 milímetros —una de ellas robada—, cartuchos de 9 mm y .22, además de 25.000 pesos argentinos, 100 dólares estadounidenses, cuatro vehículos, doce teléfonos celulares, balanzas de precisión y una máquina contadora de billetes.

Participaron en el operativo la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Delegación La Matanza junto con la UFI N.º 14 —bajo la dirección de los fiscales Matías Folino y Fernando López— y el Juzgado de Garantías N.º 4, encabezado por el juez Fernando Pinos Guevara. De los siete detenidos, cuatro recuperaron la libertad posteriormente, aunque permanecen imputados dentro de la investigación judicial.

Temas Relacionados

CórdobaVilla AlberdiNarcotráficoCocaínaMarihuanaDrogasFuerza Policial AntinarcotráficoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Internaron a una recién nacida que dio positivo en cocaína en Córdoba: “Hay que evaluar las consecuencias”

El caso está bajo investigación, tras conocerse la existencia de antecedentes de adicciones en la familia. “El impacto puede ser mayor”, plantearon los especialistas sobre los daños que pudiera haber sufrido la bebé

Internaron a una recién nacida

La oscura trama de prostitución detrás de los karaokes coreanos del Bajo Flores

Un caso de trata de personas investigado por la PROTEX, que se desarrolla hace casi una década en Comodoro Py, revela una historia de explotación detrás de las canciones y las rondas de cerveza. La paradoja clave en el expediente que podría beneficiar a los acusados

La oscura trama de prostitución

Dieron de alta a la nena de 12 años que fue impactada por una bala perdida en Navidad

Angelina continuará la recuperación en su domicilio. Mientras tanto, siguen las investigaciones para conocer el calibre y la trayectoria del proyectil, y dar con los responsables

Dieron de alta a la

Prisión preventiva para el policía acusado de matar a un hombre durante un enfrentamiento en Villa Lugano

El oficial fue procesado por el homicidio de Juan Gabriel González, ocurrido durante la Navidad

Prisión preventiva para el policía

Se confirmó la causa de muerte de la mujer hallada asesinada en un basural de Tucumán

El cuerpo fue hallado por dos trabajadoras y la víctima fue reconocida por familiares. La investigación continúa para revelar cómo ocurrió el crimen

Se confirmó la causa de
DEPORTES
El curioso caso que deberá

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar: quién es la joven piloto del bombero voluntario argentino

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

TELESHOW
Julia Calvo se pone en

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz cumplió dos meses

Rodrigo Paz cumplió dos meses de gobierno en medio de protestas y bloqueos en Bolivia

Quién es Buckethead, el artista enmascarado que integró Guns N’ Roses y lanzó cientos de temas como solista

Mover el cuerpo para mejorar el ánimo: el rol del ejercicio en el tratamiento de la depresión

Tenía 16 años, soñaba con ser rapero y una pelea en una fiesta terminó con su vida: el caso de Mikey Roynon

Una ONG denunció que al menos 60 personas fueron detenidas por la dictadura de Nicaragua tras celebrar la captura de Nicolás Maduro