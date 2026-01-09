Sociedad

Una mujer murió atropellada por un colectivo en medio del temporal en Córdoba

El hecho ocurrió en la esquina de Vélez Sárfield y 27 de Abril. La víctima cruzaba por la senda peatonal

El accidente fatal se registró en la intersección de Avenida Vélez Sársfield y 27 de Abril, una de las zonas más transitadas de Córdoba (El Doce.tv)

Una mujer de 27 años murió este jueves tras ser atropellada por un colectivo durante el temporal que azotó a la ciudad de Córdoba. El incidente ocurrió en la intersección de Av. Vélez Sársfield y 27 de Abril.

Investigadores analizaron las circunstancias del siniestro, mientras la unidad involucrada, perteneciente a Coniferal, quedó demorada en la escena. El personal del servicio de emergencias se desplazó hasta el lugar y estableció que la víctima murió de inmediato tras el impacto.

De acuerdo con los datos suministrados por la Policía, la mujer se encontraba cruzando por la senda peatonal cuando fue alcanzada por el colectivo. La colisión forzó la interrupción del tránsito, generando demoras durante la tarde en uno de los cruces más transitados de la capital cordobesa, según informó el medio local CBA24.

Al momento del hecho, el vehículo perteneciente a la empresa Coniferal circulaba en su recorrido habitual. Tanto los restos del transporte como registros testimoniales quedaron bajo custodia de las autoridades para la continuidad de la investigación.

A lo largo de la jornada, la escena permaneció acordonada por personal policial, mientras peritos realizaban sus tareas sobre la calzada en busca de nuevas evidencias. La circulación en la zona fue restablecida de manera progresiva momentos después. Todo sucedió mientras un feroz temporal azotaba a la ciudad.

La causa judicial permanece en etapa de instrucción y se aguarda el peritaje definitivo para determinar posibles responsabilidades.

La investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias exactas del atropello fatal en el centro de Córdoba (Policía de Córdoba)

Dramático rescate de un motociclista en Córdoba

En medio del temporal, la crecida del río Los Chorrillos en Estancia Vieja puso en marcha un operativo de emergencia que culminó con el rescate de un motociclista de 27 años, varado con su moto en el Vado Los Chorrillos. La situación se generó por fuertes tormentas que azotaron a la ciudad capital y alrededores, por lo que se generaron varios accidentes en distintos puntos.

En cuanto al hombre rescatado, la intervención de los efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) resultó clave para extraer al hombre, quien había quedado atrapado luego de desafiar las advertencias policiales sobre el peligro inminente por el aumento del caudal.

El incidente ocurrió cerca de las 13 horas del jueves, cuando el motociclista, ignorando las indicaciones del personal apostado en el lugar, intentó cruzar el vado pese al crecimiento súbito del río. La fuerza del agua desplazó la motocicleta y dejó al conductor aferrado a un árbol, imposibilitado de avanzar o regresar por sus propios medios.

El operativo de rescate desplegó técnicas específicas y un sistema de cuerdas para asegurar la extracción del motociclista desde el sector peligroso hasta la orilla. El DUAR empleó todos los elementos de seguridad requeridos para garantizar que el hombre llegara a salvo, procedimiento que fue seguido de una revisión médica en el lugar. Se descartaron heridas, así que no requirió traslado a ningún hospital de la zona.

El subcomisario Agustín Medina, director de Bomberos, aportó que la dotación desplegada intervino tras recibir el aviso de una persona atrapada por el evento hídrico.

Explicó: “La dotación con las medidas de seguridad y elementos de rescate procedieron al rescate de la misma, extrayéndolo por un sistema de cuerdas, llegando a la orilla a salvo el mismo, solicitando servicio médico sin novedad”. El relato oficial remarca que la motocicleta fue arrastrada por la corriente y perdida de vista durante el episodio.

