Megaoperativo antidrogas en el conurbano bonaerense: 13 allanamientos, siete detenidos y un narco ahogado

Hubo 13 allanamientos y siete detenidos

Un megaoperativo policial realizado ayer en los partidos de La Matanza y Merlo culminó con 13 allanamientos, siete detenidos, el secuestro de casi 3.000 envoltorios de cocaína y la muerte de uno de los narcotraficantes mientras intentaba huir de los efectivos.

El procedimiento, denominado “Operativo La Banda del Fondo”, permitió desarticular una organización criminal dedicada al narcomenudeo en el conurbano bonaerense.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Infobae que la investigación comenzó el pasado 30 de septiembre. A través de tareas encubiertas, seguimientos, filmaciones y registros con drones, se logró confirmar la existencia de la banda integrada por ciudadanos paraguayos y argentinos.

La banda narco vendía cocaína y marihuana.

Los investigadores descubrieron que la organización operaba en “La Tosquera”, un descampado de unas 30 hectáreas rodeado de espejos de agua y vegetación, tal como se observa en las imágenes adjuntas. El peligroso predio ya registraba antecedentes por enfrentamientos territoriales entre bandas.

Según se pudo determinar, la estructura criminal estaba integrada por jefes, guardadores, vendedores, satélites y “soldaditos”. Las filmaciones obtenidas evidenciaron que los puntos de venta contaban con custodios armados, incluso con armas de alto poder de fuego.

Así, con las órdenes de allanamiento libradas por el Juzgado de Garantías, este jueves se llevó adelante un operativo en dos fases. En la primera etapa se realizaron once allanamientos durante la madrugada en la localidad de Virrey del Pino, donde se secuestraron marihuana y cocaína fraccionada, armas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación, una máquina contadora de billetes y vehículos utilizados por la organización.

Entre los detenidos hay ciudadanos argentinos y paraguayos.

Además, fue aprehendido el jefe de la organización, identificado como B. G. L. (30 años, de nacionalidad paraguaya), junto a otra guardadora de drogas de la misma nacionalidad, D. R. I. M. (41), y una joven argentina de 25 años, integrante de la organización, identificada como G. E. A. También imputaron a dos sospechosos vinculados a los sitios de ocultamiento.

En tanto, en la segunda fase se realizaron los últimos dos allanamientos, esta vez en las localidades de Libertad y Pontevedra, Merlo. A través de los drones, los investigadores detectaron a varios individuos realizando tareas de venta y custodia dentro del predio cubierto de vegetación.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos huyeron hacia el interior del descampado y luego se arrojaron a un espejo de agua. Dos de ellos fueron reducidos y aprehendidos, mientras que un tercero, de nacionalidad paraguaya, se sumergió y no volvió a salir.

Los autos utilizados por la organización narco.

Un equipo táctico de buzos, con apoyo de una embarcación tipo gomón, llevó adelante un rastrillaje subacuático y logró extraer el cuerpo. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el hombre falleció.

A raíz de la muerte, tomó intervención el fiscal de Homicidios y Averiguación de Causales de Muerte, Diego Rulli, quien dispuso la recepción de testimonios para esclarecer las circunstancias del hecho. No se tomaron medidas contra los oficiales.

Como resultado final del operativo, fueron aprehendidas otras cuatro personas: un vendedor paraguayo de 22 años, identificado como C. A. J.; un argentino de 24 años, S. E. A.; una mujer argentina de 23 años, D. T. D., que cumplía funciones como satélite; y un hombre paraguayo de 29 años, R. M. A., identificado como “soldadito” o satélite.

Uno de los trece allanamientos del megaoperativo.

Entre los elementos secuestrados se destacan 36 ladrillos de marihuana, 2.342 gramos de cocaína distribuidos en 2.941 envoltorios, dos pistolas calibre 9 milímetros —una de ellas con pedido de secuestro por hurto—, municiones calibre 9 mm y .22, 25.000 pesos argentinos y 100 dólares estadounidenses, cuatro vehículos, doce teléfonos celulares, balanzas de precisión y una máquina contadora de billetes.

De los siete detenidos, cuatro fueron aprehendidos y posteriormente liberados, aunque permanecen imputados en la causa.

La investigación fue llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Delegación La Matanza junto con la UFI N.º 14, a cargo de los fiscales Matías Folino y Fernando López. En la causa también intervino el Juzgado de Garantías N.º 4, encabezado por el juez Fernando Pinos Guevara.