Traficaban 31 kilos de cocaína ocultos en cajones de berenjenas en Salta

Gendarmería secuestró 31 kilos de cocaína ocultas en cajones de berenjenas (GNA)

Durante la inspección de un camión en Pichanal, Salta, integrantes de la Sección “Santa Rosa” y la Sección Seguridad Vial “Orán” del Escuadrón 20 descubrieron que 31 kilos de cocaína se encontraban ocultos en cajones que transportaban berenjenas.

La inspección del camión tuvo lugar en el kilómetro 1.320 de la Ruta Nacional 34, donde el personal de Gendarmería realizaba controles de rutinas. En este contexto, pidió al conductor del camión que pare para comprobar su documentación.

Así, procedieron a realizar la revisión de la carga, apoyados por el can detector “Oreo”. Durante el proceso, el animal especializado señaló varios de los cajones que contenían berenjenas, lo que llevó a los agentes a profundizar la inspección.

De esta manera, encontraron 30 paquetes rectangulares con un peso total de 31 kilos 370 gramos de cocaína, distribuidos entre los 1.200 kilos de verduras. En consecuencia, el conductor, un hombre mayor de edad, quedó detenido.

Mientras se realizaba la inspección sobre el camión, otros cuatro hombres que transitaban por la ruta en un Volkswagen Gol también fueron aprehendidos. El equipo de seguridad evaluó que existían elementos para asociarlos a la investigación y dispuso su traslado junto al camionero.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron el resultado positivo para cocaína. La causa continuará su curso bajo la intervención de la Fiscalía, manteniéndose la custodia de los rodados y los bienes incautados, así como la situación de los cinco detenidos.

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional N°34 a la altura de la localidad de Pichanal en la provincia de Salta (GNA)

Traficaban cocaína oculta en osos de peluche

A fines del mes de noviembre, un insólito hallazgo tuvo lugar en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional en un control sobre la Ruta Nacional N°38, en la localidad tucumana de Huacra, los agentes hallaron e incautaron más de dos kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de peluches.

La detección se logró gracias al trabajo del can detector de narcóticos Fedra, que durante una inspección realizada a un ómnibus “tour de compras” alertó a los efectivos sobre la posible presencia de drogas. La requisa finalizó con el hallazgo de nueve paquetes con estupefacientes dentro de los juguetes -que a su vez estaban adentro de unas bolsas- y la detención de una pasajera de nacionalidad boliviana.

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería frenaron la marcha de un colectivo que tenía como destino la provincia de Mendoza. El servicio funcionaba bajo la modalidad de “tour de compras”, frecuentemente utilizado para transportar diferentes cargas y pasajeros entre provincias.

Durante el control de rutina, el can Fedra fue clave al señalar, frente a testigos, dos bolsas que llamaron su atención por la probable presencia de sustancias prohibidas. Los bultos pertenecían a una mujer que viajaba a bordo del ómnibus y, tras la alerta, los gendarmes procedieron a una inspección más minuciosa.

En esta revisión, los funcionarios notaron que en el interior de las bolsas había varios peluches. Lo primero que llamó la atención fue el peso excesivo de cada uno. Al observarlos con mayor detalle, verificaron que todos los peluches tenían un cierre en la costura. Al manipularlos, en cada uno encontraron una manta, característica poco habitual en este tipo de juguetes.

El hallazgo central llegó al remover las mantas de los peluches. En su interior había nueve paquetes envueltos en plástico que contenían una sustancia blanca. Los efectivos realizaron el test anticontrabando, que arrojó resultado positivo para cocaína. La droga incautada totalizó 2 kilos 850 gramos.

En este contexto, Gendarmería detuvo a la propietaria de las bolsas, una mujer de nacionalidad boliviana que quedó a disposición de la justicia. El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó el secuestro de la totalidad de la mercadería incautada, la sustancia prohibida y los objetos utilizados para camuflar la droga.

De acuerdo con los voceros de la fuerza, la modalidad utilizada para el transporte del estupefaciente presentaba varias particularidades. Todos los peluches pertenecientes a la detenida tenían una construcción similar y un cierre oculto que permitía el acceso al doble fondo, acondicionado para introducir los paquetes.