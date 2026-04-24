Cuánto hay que invertir para ganar $200.000 por mes con un plazo fijo

El listado de rendimientos informados por las entidades financieras al Banco Central muestra una brecha de hasta 10 puntos porcentuales entre la tasa máxima y la mínima del mercado. (Reuters)

El interés por los plazos fijos en Argentina mantiene su vigencia entre los ahorristas que buscan alternativas de bajo riesgo para proteger sus ingresos. Tras las últimas actualizaciones en las tasas que las entidades financieras informan al Banco Central de la República Argentina, la dispersión de rendimientos entre los distintos bancos es muy notoria. En este contexto, el objetivo de obtener una ganancia de $200.000 mensuales mediante esta herramienta de inversión requiere de un capital inicial que varía de forma considerable según la entidad elegida.

La dinámica actual del mercado financiero local muestra que, para alcanzar ese nivel de rentabilidad en un período de 30 días, los inversores deben prestar especial atención a la tasa nominal anual que ofrece cada institución. La brecha entre los bancos con tasas más competitivas y aquellos con rendimientos menores impacta de manera directa en el volumen de pesos que se debe inmovilizar para cumplir con la meta de ingresos mencionada.

El capital necesario en los principales bancos

Dentro del grupo de las entidades con mayor volumen de depósitos y presencia nacional, la tasa de interés promedio se sitúa en un rango que demanda inversiones de doble dígito en millones de pesos. El Banco de la Provincia de Buenos Aires y Credicoop ofrecen actualmente una tasa del 21,5% anual. Para quienes opten por estas instituciones, el monto necesario para generar $200.000 de intereses en un mes asciende a $11.317.828.

Por su parte, entidades como BBVA Argentina y Banco Macro informan una tasa del 20,5%. En ambos casos, el capital inicial requerido para obtener la misma renta mensual se eleva a $11.869.917. En una posición intermedia se ubican el Banco Nación y el Banco Ciudad, con una tasa del 19% anual, lo que implica que el ahorrista debe depositar $12.807.016 para alcanzar el objetivo propuesto.

Existen variaciones más marcadas en otros bancos de primera línea. El Banco Galicia presenta una tasa del 18,3%, elevando la inversión necesaria a $13.296.902, mientras que el ICBC, con un 18,5%, requiere $13.153.151. En el extremo inferior de los rendimientos de este grupo se encuentra Santander Argentina, que con una tasa del 15% anual exige la colocación de $16.222.220 para generar la ganancia de $200.000 a los 30 días.

El análisis de las tasas informadas al Banco Central muestra que las entidades de menor envergadura, bancos provinciales y plataformas digitales suelen ofrecer rendimientos superiores para captar depósitos. Esta situación permite que el capital inicial para obtener $200.000 por mes sea menor al requerido en las instituciones tradicionales de mayor tamaño.

En la cima de los rendimientos actuales se ubican Banco VOII, Crédito Regional Compañía Financiera y la plataforma digital Reba, todas con una tasa del 25% anual. Para los ahorristas que elijan estas opciones, el monto necesario a invertir es de $9.733.332. Muy cerca se posiciona el Banco Meridian, que con una tasa del 24,8% anual requiere una inversión de $9.811.827 para lograr el mismo resultado de interés mensual.

Otras entidades como Banco Bica, Banco del Sol, Banco Masventas y Bibank ofrecen un 24%, lo que sitúa el capital necesario en $10.138.888. En el caso del CMF, con una tasa del 23,3%, el monto sube ligeramente a $10.443.489. El Banco del Chubut, con un rendimiento del 22%, solicita un depósito de $11.060.605 para generar los $200.000 de renta.

Rendimientos en el interior y bancos especializados

La oferta en las provincias también presenta variaciones. El Banco de Formosa y el Banco de Corrientes ofrecen tasas del 21% y 19,5% respectivamente. En el caso de la entidad formoseña, el monto a invertir es de $11.587.300, mientras que en la correntina la cifra se eleva a $12.478.631. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba, informa una tasa del 20,8%, lo que representa una inversión necesaria de $11.698.716.

Por otro lado, el Banco de Comercio, Banco Mariva y Banco Provincia de Tierra del Fuego coinciden en una tasa del 21%, exigiendo el mismo capital de $11.587.300 para alcanzar la meta de rentabilidad mensual. El Banco Dino se alinea con las tasas más competitivas del sector tradicional con un 21,5% anual, requiriendo $11.317.828. En tanto, el Banco Julio ofrece un 20% anual, lo que demanda un capital de $12.166.665.

La autoridad monetaria publica diariamente las tasas nominales anuales para plazos fijos a 30 días, herramienta clave para el cálculo de la rentabilidad del ahorro en pesos. (Reuters)

En el escalón del 19% anual, además de las grandes entidades públicas nacionales, se encuentran el Banco Comafi y el Banco Hipotecario. En estos casos, la inversión necesaria para percibir $200.000 mensuales se mantiene en $12.807.016.

Estrategia de inversión y dispersión de tasas

La diferencia entre la tasa más alta del mercado (25%) y la más baja relevada en este informe (15%) representa una brecha de diez puntos porcentuales. En términos de capital, esta disparidad se traduce en una diferencia de casi $6,5 millones para obtener la misma ganancia mensual de $200.000. Mientras que en las entidades con mejores rendimientos se requiere menos de $10 millones, en el extremo opuesto la cifra supera los $16 millones.

La elección de la entidad financiera no solo responde a la tasa de interés, sino también a la relación previa del ahorrista con el banco y la facilidad para operar a través de canales digitales. Sin embargo, los datos actuales del BCRA confirman que la búsqueda de rendimientos específicos obliga a una comparación minuciosa, ya que el esfuerzo de ahorro previo para alcanzar un nivel de ingresos determinado puede variar significativamente.