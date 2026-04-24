Raymond Chandler: escritor estadounidense: “El alcohol es como el amor: el primer beso es magia; el segundo, intimidad; el tercero, rutina”

La relación entre la literatura y el alcohol es tan antigua como la escritura misma, funcionando a menudo como un lente distorsionado para explorar la condición humana. Desde la melancolía etílica de Charles Bukowski hasta la sofisticación trágica de F. Scott Fitzgerald, pasando por Ernest Hemingway y Malcolm Lowry. Es en este panteón de letras humedecidas por el whisky, destaca la voz de Raymond Chandler.

En su obra maestra de 1953, El largo adiós, Chandler pone en boca de Terry Lennox —ese “borracho con clase” que se convierte en el espejo y la tragedia del detective Philip Marlowe— una sentencia que funciona como el epitafio de toda ilusión: “El alcohol es como el amor. El primer beso es magia; el segundo, intimidad; el tercero, rutina. Después de eso lo que hacemos es desvestir a la muchacha”.

La frase no es un simple alarde de cinismo de bar; es una autopsia emocional. Lennox propone una curva de degradación inevitable donde la “magia” del primer contacto se disuelve rápidamente en la “rutina” mecánica. Lo que hace que esta observación sea tan punzante es su remate final. Al comparar el acto de seguir bebiendo con el de “desvestir a la muchacha”, Chandler despoja al deseo de su romanticismo.

En la novela “El largo adiós” de 1953, el personaje de Terry Lennox nos una advertencia: tanto en el amor como en la barra de un bar, el peligro está en la inercia de seguir adelante cuando la magia ya se ha retirado de la habitación

Una vez que el encanto desaparece, sugiere, lo que queda es una necesidad cruda, funcional y desoladora. El amor, al igual que la embriaguez, termina perdiendo su misterio para convertirse en un trámite físico. Esta reflexión resulta fascinante por su carga autobiográfica. Chandler escribió la novela mientras su esposa, Cissy, agonizaba, y mientras él mismo se hundía en las botellas que intentaba abandonar.

La frase es interesante porque no celebra el vicio, sino que denuncia su vacío. En un universo donde la ciudad de Los Ángeles es un laberinto de luces falsas, esta analogía sirve para recordarnos que incluso los sentimientos más elevados están sujetos al desgaste. Al final, la cita de Lennox es una advertencia: tanto en el amor como en la barra de un bar, el peligro no está en el primer beso, sino en la inercia de seguir adelante cuando la magia ya se ha retirado de la habitación.

Quién fue Raymond Chandler

Raymond Chandler (1888-1959) fue el arquitecto del género negro moderno, transformando el relato policial en una forma de alta literatura. Nacido en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, empezó a escribir pasados los cuarenta años tras ser despedido de una petrolera por su alcoholismo.

Raymond Chandler (1888-1959) fue el arquitecto del género negro moderno, transformando el relato policial en una forma de alta literatura

En ese momento logró redefinir la figura del detective con Philip Marlowe: un caballero moderno, pobre y cínico que recorre las calles corruptas de Los Ángeles. A diferencia de los enigmas intelectuales de Agatha Christie, a Chandler no le importaba tanto quién era el asesino, sino la atmósfera social y la decadencia moral que rodeaba al crimen, narrada con un estilo afilado lleno de metáforas brillantes.

Su importancia radica en haberle dado voz y estilo a la novela dura (hardboiled). Obras como El sueño eterno, Adiós, muñeca y la mencionada El largo adiós no solo son clásicos del suspense, sino retratos psicológicos profundos sobre la soledad y la integridad.

Chandler demostró que se podía escribir sobre tipos duros y bajos fondos con la sensibilidad de un poeta, influyendo no solo en incontables escritores, sino también en la estética del cine negro de Hollywood, donde sus guiones y adaptaciones se convirtieron en el estándar de la “oscuridad” americana.