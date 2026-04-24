Crimen y Justicia

Difundieron imágenes que serían clave para localizar más restos de Ramona Medina, la mujer que fue desmembrada

“Solo se encontró cintura, piernas y el cráneo de mi madre. Me tuve que enterar por redes sociales que mi mamá había sido encontrada parte por parte y es lo único que nos entregaron para darle sepultura”, reclamó la hija de la víctima

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En las grabaciones, se observa a una persona, según se cree el imputado, llevando bolsas en su moto el día del crimen. En este contexto, se plantea la pregunta sobre si corresponden al cuerpo de la mujer

En el marco de la investigación por el femicidio de Ramona Medina en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, se conocieron imágenes que podrían ser relevantes para la localización del resto del cuerpo de la víctima. En este contexto, la hija de la mujer solicitó que se siga el recorrido que realizó el ahora imputado ese día para poder dar la totalidad del cadáver.

El único imputado en la causa es, L. R. B., alias “Chucky”, con quien la víctima mantenía una relación casual. Actualmente, se encuentra detenido, con prisión preventiva. El cuerpo de la víctima fue encontrado calcinado y desmembrado a mediados de febrero, detrás de un cementerio.

Según manifestó Edit Medina, hija de la víctima, ahora, se difundieron filmaciones que evidenciarían el recorrido que realizó L. R. B. para descartar las partes del cadáver. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el hombre se trasladó en su moto el domigno 16 de febrero, cerca de las 17 horas. Llevaba grandes bolsas.

No lleva un cuerpo entero. En ese paquete la lleva desmembrada”, dijo Edith en un diálogo con Canal 7 de Santiago del Estero.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Panorama, el avance de la investigación se ve obstaculizado por la falta de hallazgos completos de los restos de la víctima.

“Cerca del cementerio solo se encontró cintura, piernas y el cráneo de mi madre. Me tuve que enterar por redes sociales que mi mamá había sido encontrada parte por parte y es lo único que nos entregaron para darle sepultura”, lamentó. Esta situación complica el trabajo de establecer cuál fue la mecánica del crimen.

Retrato en primer plano de una mujer de mediana edad con cabello oscuro y flequillo, hombros descubiertos, sonriendo levemente
Retrato de Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero, cuyo caso ha generado gran repercusión. (.)

La familia Medina reclama que se intensifiquen los rastrillajes en la zona para dar con los restos faltantes, ya que la fragmentación del hallazgo complica el trabajo de los especialistas y deja abiertas varias incógnitas. “Mientras no aparezcan todas las partes, no vamos a saber qué pasó con mi mamá”, lamentó Edit y sumó: “Quiero pedirle a la Justicia que no se olvide del resto del cuerpo de mi madre”.

El hallazgo del cuerpo Ramona Medina ocurrió tras el fin de semana largo de Caranval en un campo junto al cementerio de la zona. El cadáver estaba envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según el entorno familiar, Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero cuando se dirigía animada hacia los festejos de carnaval en el corsódromo. Edith, relató que la mujer se encontraba “feliz” y vestía un short de jeans y una remera blanca. Entre sus planes figuraba encontrarse con el detenido.

La Policía allanó el domicilio del detenido y encontró un celular que sería de la víctima (Google Maps)
La Policía allanó el domicilio del detenido y encontró un celular que sería de la víctima (Google Maps)

El caso tomó un giro inesperado por la declaración de un remisero, quien relató haber visto a una mujer sentada en una galería y a un hombre que intentaba incorporarla en una vivienda del barrio Herrera El Alto. El conductor decidió no tomar el viaje, ya que pensó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

A raíz de esa denuncia, el fiscal Gustavo Montenegro ordenó un allanamiento de urgencia. Los efectivos detuvieron a “Chucky”, de 38 años, e incautaron dos teléfonos, uno de ellos perteneciente a la víctima. En la comisaría, el sospechoso habría confesado el crimen y señaló el sitio donde se encontraba el cuerpo.

Las autoridades buscan determinar si el fuego o animales carroñeros provocaron esa destrucción. El avance de las pericias será clave para esclarecer los detalles finales del hecho.

En el marco de la causa, “Chucky” fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde el Centro Único de Detenidos de la ciudad Capital hasta el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo para ser sometido a las primeras pericias psicológicas. Participaron peritos designados por la Fiscalía y la defensa.

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