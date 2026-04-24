Imputaron a tres alumnos por intimidación pública tras amenazar con un tiroteo en Mar del Plata

Escuela Nuestra Señora del Camino en Mar del Plata donde sucedieron las amenazas (Google Maps)

Tres estudiantes de sexto año de la Escuela Nuestra Señora del Camino, de entre 16 y 17 años, fueron imputados por intimidación pública después de amenazar con un tiroteo el lunes 20 de abril, según informó la Departamental DDI de Mar del Plata. La investigación señala que los adolescentes escribieron la frase “Lunes 20/4 tiroteo, los voy a matar a todos” en la puerta del baño de varones el jueves previo, lo que desencadenó la denuncia de la representante legal de la institución.

A través de las cámaras de seguridad lograron confirmar la secuencia y reconocer a los tres alumnos involucrados. Sin embargo, al ser convocados por las autridades educativas, negaron su participación. Más tarde, se presentó uno de los adolescentes y confesó el hecho. Finalmente, los imputados se arrepintieron y, en la tarde de este jueves, entregaron de manera voluntaria sus celulares —dos iPhone 13 y un iPhone XR— en la sede de la DDI junto a sus padres, tras ser notificados formalmente del inicio de la causa penal.

El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de la causa, instruyó al gabinete de menores de la Delegación Departamental de Investigaciones a citar a los estudiantes e informarles sobre la formación del expediente penal. Uno de los adolescentes solicitó expresamente que no se asignara responsabilidad a sus padres por los hechos, según consta en la acusación presentada.

Tras semanas donde crecen las amenazas de tiroteo, la Justicia empieza a investigar a los involucrados

Las autoridades escolares detallaron que, en situaciones recientes, se registraron amenazas similares en la Secundaria N° 18 Astor Piazzolla y en el Instituto Esquiú, reforzando los protocolos internos en zonas educativas del barrio Bernardino Rivadavia.

En estas semanas de creciente violencia escolar, los especialistas advierten sobre la expansión de patrones peligrosos y la urgente necesidad de estrategias de prevención. Las investigaciones han incorporado dos hipótesis principales sobre el origen y la propagación de las amenazas contra escuelas argentinas. Por un lado, la hipótesis del “efecto imitativo” sostiene que hechos violentos recientes generan réplicas o intentos de imitación entre adolescentes de otras provincias.

Por otro lado, la Justicia y las fuerzas de seguridad investigan el impacto de los desafíos virales en redes sociales. Esta línea, se centra en la participación de menores en comunidades virtuales centradas en el “True Crime”, donde se publicita la violencia y se ponderan hechos como la masacre de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999.

Imputaron a 4 alumnos por amenazas de tiroteos en Salta

La Justicia de Salta imputó a cuatro adolescentes acusados de intimidación pública tras una serie de amenazas de tiroteo y mensajes en dos escuelas de la capital provincial. El último operativo culminó con la imputación de dos jóvenes de 18 y 19 años y un menor de 17, quienes enfrentan cargos tras descubrirse amenazas violentas en el baño de varones del Colegio Walter Adet.

El comunicado oficial de la Polícia de Salta tras los 4 detenidos por amenazas en las escuelas (Fuente: El Tribuno)

Estos mensajes intimidatorios encendieron alarmas en la comunidad educativa, y de inmediato la Fiscalía Penal N° 3 del Distrito Centro, bajo cargo de Horacio Córdoba Mazuranic, dispuso investigaciones y allanamientos en los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz, con la autorización del juez de garantías Pablo Zerdán.

En una audiencia aparte, la fiscal Carolina Hernández imputó a un adolescente de 16 años por un hecho violento ocurrido en el Colegio Secundario Técnico República de la India. El joven admitió su participación y manifestó arrepentimiento durante la declaración, acompañado por su madre y el defensor oficial. Como resultado, se dispuso un allanamiento en su domicilio para buscar pruebas de relevancia, medida autorizada tanto por la Justicia como por la progenitora.

La Policía de Salta advirtió en un comunicado que tanto los mensajes intimidatorios escritos en escuelas como los enviados por redes sociales constituyen delitos que pueden ser investigados. Indicó, además, que los padres o tutores legales pueden ser responsabilizados por los daños y perjuicios ocasionados por los menores bajo su tutela.