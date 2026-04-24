Se hizo pasar por médica y trabajó meses en dos hospitales de Chaco: “Atendió personas que luego fallecieron”

La falsa médica realizaba guardias en dos hospitales de Chaco

En las últimas horas se conoció una denuncia realizada por las autoridades de la Región Sanitaria 2 de Chaco contra una mujer, por presunto ejercicio ilegal de la medicina. De acuerdo con lo indicado por el director de la división territorial de la provincia, la sospechosa realizaba tareas como “médica” de guardia utilizando una matrícula profesional que no le pertenecía.

La denuncia radicada en la Comisaría de Machagai, la realizó Orlando Di Nubila luego de una consulta ante el Ministerio de Salud Pública que permitió confirmar la irregularidad. La investigación determinó que el número de matrícula exhibido por la sospechosa corresponde, en realidad, a un médico varón.

La mujer, quien hasta el momento no fue localizada, ejercía la medicina en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. En ambos nosocomios cumplía tareas de guardias. Di Nubila explicó a Diario Chaco que la mujer fue “contratada para realizar una guardia activa, pero que el resto del personal se dio cuenta que le faltaba mucha capacitación”. Según relató, la sospechosa “estuvo involucrada en la Copa Indunor, donde hubo incidentes en la cancha, y ahí las enfermeras notaron su falta de capacitación porque ellas tuvieron que hacer suturas”. También recordó que, días antes, durante una recorrida de Región Sanitaria, “una enfermera le marcó los puntos porque veía muchas falencias”.

A partir de estos hechos y otras dudas, comprobaron que el DNI de la mujer no coincidía con la matrícula utilizada, por lo que realizó la denuncia penal ante la Policía por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Según el mismo portal local, el director sostuvo que la sospechosa habría estado empleando la matrícula ajena desde agosto del año pasado y que “aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran”.

De hecho, la mujer firmó 9 actas de defunción. En ese sentido, recalcaron. “Atendió a personas que luego fallecieron”.

Las autoridades no lograron ubicarla

Como parte de la evidencia, se presentaron fotocopias certificadas de registros electrónicos, libros de guardia y derivaciones al Hospital 4 de Junio, todos documentos que contaban con su firma y sello. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, bajo la dirección del Dr. Marcelo Soto, quien dispuso avanzar con las medidas legales correspondientes por presunta usurpación de títulos y honores.

Respecto a la contratación, Di Nubila informó que envió todos los antecedentes a la cartera de Salud de la provincia y a la Justicia para determinar cómo fue contratada. Asimismo reconoció que no conocían mucho acerca de ella. “Le decía a las enfermeras que era de Formosa, pero que vivía en Corrientes y tenía familiares en Paraguay, pero cuando empezamos a averiguar, en la última elección salió que votó en Sáenz Peña, ósea que no guardaba relación con todo lo que contaba”.

Finalmente, el profesional aclaró que se puso en contacto con el médico al que correspondía la matrícula. “Hablé con él, trabaja en un privado, y desconocía completamente la situación”.

El caso de la falsa psicóloga en Santa Fe

La imputada simuló recibirse de psicóloga y montó una foto (Fuente: Aire de Santa Fe)

A mediados de este mes, una situación similar ocurrió en la provincia de Santa Fe. Una mujer quedó detenida tras descubrirse que ejercía como psicóloga utilizando un título falso y documentos apócrifos. Durante al menos cuatro años, atendió en centros de día de Santo Tomé, en un geriátrico de Sauce Viejo y ofreció servicios a particulares, sin contar con la formación requerida. La investigación, a cargo de la fiscal Rosana Peresín, reveló que la imputada solo aprobó 4 de las 45 materias de la carrera de Psicología en la Universidad Católica de Santa Fe, aunque se presentó como egresada en 2019 con documentación apócrifa.

La fiscal sostuvo que “les hizo creer a los responsables de esos establecimientos que tenía las condiciones y las aptitudes propias del título falso que ostentaba”. Además, la acusada se promocionaba como profesional en redes sociales y figuraba en una red de asistencia en salud mental, donde atribuía grados académicos inexistentes. Con estas maniobras, logró insertarse en centros de día y un geriátrico, donde cobró honorarios por diagnósticos, historias clínicas y acompañamiento terapéutico, actividades para las cuales no tenía habilitación.

El expediente indica que solo en el último año la falsa psicóloga atendió al menos a 40 pacientes y generó un perjuicio económico superior a 10 millones de pesos a las instituciones afectadas. En el geriátrico, entre marzo de 2023 y septiembre de 2025, las pérdidas superaron los 6 millones, mientras que el resto corresponde a pagos realizados entre junio de 2025 y abril de 2026. Parte de las estafas también alcanzó a una adolescente y su madre, quienes pagaron sesiones de psicoterapia que recibieron de manera ilegal.

La causa comenzó a raíz de la denuncia presentada por el Colegio de Profesionales de la Psicología de la Primera Circunscripción. La alerta surgió cuando una de las instituciones intentó validar el código QR de la matrícula profesional que la imputada presentaba, método que resultó ajeno al sistema real e impulsó la revisión de su legajo académico. La mujer está siendo investigada por falsificación de títulos, usurpación de títulos y honores, estafa y ejercicio ilegal del arte de curar.